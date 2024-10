Journal d’un BAC+5 SDF #152 (« Distance, Silence, Paix. »)

Vendredi 27 Septembre 2024 Aujourd’hui Jordan prépare des pâtes au Pesto dans sa cuisine improvisée en plein air. Même si je déteste les pâtes, je ne connaissais pas la sauce au Pesto alors j’ai goûté. A l’odeur j’ai pensé à du parmesan. A goût, ça va, sans plus.

Il porte un jogging tout mouillé, qui n’a pas séché depuis sa séance de lavage puisqu’il a plu tout le temps. Il grimace lorsqu’il doit s’asseoir, et ce n’est pas à cause de sa piqûre d’hier dont il ne parle même plus.

Punaise… mon ordinateur chouine, ou plutôt le ventilateur.

Il part sous la pluie pour chercher à manger et des clopes. « Le médecin m’a dit que c’est mauvais d’arrêter d’un coup ». L’excuse bidon pour ne faire aucun effort pour arrêter de fumer ne serait-ce qu’une journée. S’il veut vraiment vivre au Val du Pâtre deux semaines, sans cigarette, il faut bien qu’il commence par un jour sans un moment ou un autre. Sinon il va juste mythoner en nous racontant une histoire à la con…

Ban ouais, il rentre en m’annonçant que son pot lui a coûté presque 18€, et que là où il va habiter il aura du tabac pour moins cher… Tout est dit, il n’arrêtera jamais.

Mails de la mairie d’Issenheim, en réponse de hier lorsque je les ai prévenu que j’allais emménager : ils n’ont reçu aucun message depuis le début de la domiciliation. Bref le courrier de l’HHA qui devait m’annoncer la proposition de logement n’est pas arrivé là bas ni au camping. Je ne l’ai appri qu’en consultant mon compte en ligne.

Ca doit faire un an que j’ai fait ma dernière commande de fioul pour mon ancienne maison : j’ai reçu une publicité pour en reprendre. J’ai peur d’y retourner, chez moi, pour voir si Yggdrasil, mon énorme sapin est toujours à sa place, majestueux, surplombant mon ancienne maison, ou bien s’il a été coupé et tronçonné…

Jordan vient de recevoir un mail qui lui annonce l’arrêt de ses aides sociales (RSA etc) parce qu’il n’était pas dans le logement qu’il devait habiter. Il contacte Elodie et elle s’apprête à contacter la CAF etc pour résoudre ce problème.

Cette nuit sera ma dernière dans une tente, puisque demain je vais la passer dans la salle commune afin d’être prêt à partir lorsque « Dany » aura fini son travail.

« Distance, Silence, Paix. » C’est la dernière publication de Tiffany. Je suppose que c’est clair, là, elle ne souhaite plus voir Jordan, plus l’entendre et tout se passera bien pour tout le monde.

Jordan a écrit une histoire sur son téléphone et l’a déjà publié sur un réseau. C’est une succession de questions qu’il pose à l’homme qu’il est aujourd’hui, sur son passé, ce qu’il souhaite pour le futur.

David songe à retourner quelques jours dans le Doubs.

La boîte à savon fait le bruit d’un Dalek lorsqu’un peu d’air entre pour équilibrer la pression. C’est l’une de mes sœur qui est fan de Doctor Who, et j’ai été contraint de regarder quelques épisodes. Leur intérêt est très inégal de mon point de vue. Ca se laisse regarder dans l’ensemble, mais personnellement je préfère faire d’autre choses.

J’ai remarqué aujourd’hui une porte des WC homme de fermé, depuis un bon moment, et aucun bruit n’en s’échappe. Ce soir je me suis demandé s’il n’y avait pas quelqu’un de mort ou comateux là dedans… J’imagine déjà les voitures avec clignotants et l’interrogatoire pour avoir retrouver un corps… Je fini par me baisser jusqu’à mettre ma tête à ras du sol pour regarder si je pouvais voir quelque chose et… Surprise ! Le box était totalement vide… C’est la fin du camping, il n’y a presque plus personne, alors je suppose que pour réduire le nettoyage et éviter d’avoir un rouleau de papier entamé supplémentaire sur les bras, il a été décidé de fermer le box.

« Dany » est arrivé, et avec Jordan ils sont entraîné par la discussion de David sur sa dernière rencontre particulièrement gênante avec son ex et sa fille à la piscine.

Ensuite ça tourne autour du camping « à la dur » et la vie de Jordan qui a été sacrément difficile. David est plutôt un gars qui apprécie les psychiatres/psychologues qui lui font du bien, pareil avec des cachets pour l’apaiser, alors que Jordan c’est tout l’inverse, il en a fini une fois pour toute avec ces deux choses. Après coup, une fois que David est parti se coucher, « Dany » et moi nous sommes dit qu’on pensait à un moment que Jordan allait lui sauter dessus. Mais il parle fort, c’est pour ça, c’est sa façon d’être alors qu’il nous assure qu’il n’était pas du tout dans une optique violente.

Ils sortent un moment alors que Jordan va fumer. J’en profite pour terminer ce journal qui est probablement l’un des derniers. Officiellement c’est ma dernière nuit en tente, demain je la passerais dans la salle commune avant de quitter le camping Dimanche matin lorsque « dany » aura fini son travail. Chez lui je ne pense pas continuer ça, il y aura sans doute peu d’interaction étant donné qu’il y aura moins de monde.

Bonne avant-dernière nuit ! Demain sera le dernier journal de ce type. J’écrirais sans doute un ultime article une fois le logement en ma possession, on verra ça.