Journal d’un BAC+5 SDF #16

Mardi 14 mai 2024 Des grillons, cette nuit, je n’en ai entendu qu’un seul et unique. Les autres ont dû émigrer vers de plus verts pâturages ou bien se sont fait cisailler. Je pensais avoir fait la grâce matinée, mais lorsque j’ai regardé le Tél il n’était même pas 8h...

En entrant dans la salle Wifi j’y découvre une petite coccinelle en train de se battre contre le verre d’une fenêtre en cherchant une sortie. On va dire que je l’ai un peu aidé, même si elle était du genre têtue.

Ce matin il fait beau temps, et les oranges affrontent les jaunes lors d’un entraînement de foot féminin.

Aucune nouvelle de wwoof.

Aujourd’hui j’accompagne mon sandwich d’une salade de carottes au citron. Je préfèr les carottes bien cuites, mais avec du citron c’est succulent aussi. Et puis à part un micro-onde, il n’y a rien pour faire de la cuisine ici. Mais peut-on considérer que faire chauffer un plat préparé au micro-onde est de la « cuisine » ?

Chaque jour un petit lézard s’aventure jusqu’à l’entrée de la salle Wifi mais il n’a pas encore osé y pénétrer.

Finalement il semble que je peux mettre l’adresse que je veux pour le wwoof, même celle de ma tente. Par contre il faut s’y prendre environ 1 mois à l’avance… Donc c’est râpé pour les deux semaines prochaines.

Depuis que je suis sorti de la douche une petite mouche s’amuse à me chatouiller les jambes…

Le vent commence à souffler, le tonnerre gronde, les gros nuages arrivent… Il va faire mauvais temps au moins une semaine, youpi !

17h47 Ca y est, il pleut.

J’en peux plus là… Imaginez un formulaire de contact pour un logement. Deux choix s’offrent à vous : par Tél ou par Mail. Je choisis Mail. J’écris mon message et j’envoie.

Bubuuup !

Vous n’avez pas renseigné de numéro de Tél !

BANG !

Internet rame à mort aujourd’hui, et le ventilateur de mon ordi souffle beaucoup trop alors qu’il n’y a rien d’anormal dans le gestionnaire des tâches… Etrange.

Alors qu’il s’était calmé ces derniers temps, mon nez recommence à couler, comme ça, quand ça lui chante, et c’est vraiment pénible.

Oh la vache ! J’ai choppé la mouche qui m’emmerdait depuis des heures ! J’ai ouvert ma main, elle s’est posée sur un doigt puis, alors qu’elle se déplacait vers la paume j’ai refermé ma main rapidement (sans l’écraser). Et hop, balancée dehors ! Non, je ne ferai pas la même chose avec 2 baguettes (pour les vieux qui ont la référence).

Les deux allemands qui regardent l’émission télé sur leur portable sont encore là aujourd’hui. Ca a toujours l’air aussi drôle : les présentateurs se fendent la poire, les spectateurs sur le plateau suivent les instructions (chauffeur de salle, pancartes...) alors que les téléspectateurs, eux, restent coi.

Il est minuit passé, l’heure d’aller dormir mais… dehors c’est le déluge qui vient de commencer… Bon ben je vais rester dans la salle Wifi pour tenter de me reposer. Bonne nuit tout le monde.