Journal d’un BAC+5 SDF #18

Jeudi 16 mai 2024 Cette nuit la batterie de mon Tél s’est complètement vidée. Première fois que ça m’arrive dans le camping. Surtout qu’elle était pleine vers minuit et que le Wifi est hors de portée. Quand je me suis décidé à émerger, sans connaître donc l’heure, je me suis rendu compte en allumant mon ordinateur qu’il était déjà 11h passée ! Première fois que je me lève après 8-9h depuis que je suis au camping. Dès 6h la lumière éclaire ma tente, donc même si je traîne un peu avant de me lever je n’arrive jamais à de telles extrémités, surtout avec les bruits extérieurs.

Aucun mail de réponse pour un emploi ni un logement. Du coup ça me donne envie de retourner me coucher, surtout que midi est la période la plus calme.

16h Tonnerre et pluie reprennent du service.

Un allemand est en train de suivre une réunion/conférence en ligne sur son portable, il vient de rentrer dans la salle Wifi. Lorsqu’il était dehors il s’est absenté plusieurs fois, notamment pour se chercher une p’tite bière. Je vais être bercé par cette magnifique langue encore pendant (trop) longtemps… En plus toute fuite est impossible à cause de l’averse. Ai-je manqué de respect aux Cieux ?

J’ai l’impression qu’il s’agit en fait d’un test de compréhension/communication et que le gars est un des candidats. Ou alors c’est un cours en ligne, avec des vidéos de cours enchaînées avec des interventions de professeurs.

Encore une fois il s’échappe quelques minutes, probablement pour vider sa vessie.

Et là il a enfilé son K-way pour à nouveau sortir sous la pluie, laissant sa leçon continuer sans lui. Il aurait pu diminuer le son au moins ! Il revient avec ce qui ressemble à une boîte en carton, peut-être remplie de chocolats… Oui j’ai une envie de manger du chocolat maintenant…

Problème de batterie il me semble. Profitons de ce moment de calme avant que les cours d’allemand ne reprennent. Schnell ! Bleuargh…

Une dame est entrée à son tour. Elle a ouvert la machine à boissons chaudes pour faire la maintenance ou réparer quelque chose. Pleins de boutons font bip bip bip à chacunes de ses pressions. Apparemment elle ne sait pas trop d’où vient le problème. A ma connaissance il n’y en avait pas, à l’exception du bruit qu’elle fait en permanence. Enfin, je dis ça alors que je n’ai pas pris une seule boisson de ce truc, mais je vois plein de gens qui s’y abreuvent chaque jour.

C’est fini, elle a fait couler un cappuccino et me le propose avant de partir, sa tâche accomplie. Devais-je dire « merci » ou « pourquoi moi ? »...

J’ai des frissons. J’espère que ce n’est que passager. Pas envie de tomber malade maintenant…

Haiku de Patchwork Mental #2

Printemps tout mouillé,

Mauvais, mon corps frissonne.

Vivement l’été !

La pause a été courte, les schleus sont de retour… youpi.

Ohé v’la que c’est la batterie de mon ordi qui appelle à l’aide, alors qu’elle était sous secteur il y a à peine 1h30 ! O_o

18h30 Le cours d’allemand semble terminé, pour le moment. J’ai une faim de loup. Y-a-t-il un rapport entre les deux ?

Bidiou tout un groupe de touriste(?) vient d’arriver. Si je comprends bien c’est la « cheffe » du camping qui le présente à… je ne sais trop qui. Elle critique l’intérieur, les murs en crépi, les volets roulants métalliques etc. L’employée de l’accueil doit faire de nombreux allez-retour pour emmener des verres afin que les hôtes s’abreuvent sur la terrasse où de l’eau et de l’alcool les attend, accompagnés d’indispensables biscuits d’apéritif.

J’ai l’impression d’avoir une boule de pétanque dans le ventre… J’espère qu’aucun alien ne va en sortir.

Il pleut encore, je reste donc dans la salle Wifi...