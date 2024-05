Journal d’un BAC+5 SDF #19

Vendredi 17 mai 2024

6h30 Je décide de me lever du divan de la salle Wifi, dans moins d’une heure les volets de l’enfer vont de toute façon faire trembler la pièce pour réveiller même les morts.

Effectivement, quelques dizaines de minutes plus tard les crissements métalliques et rouillés des panneaux mal huilés vrillaient mes tympans et dézinguaient mon cerveau encore comateux. Je ne vais pas tarder à retourner à ma tente, essayer de dormir un peu, si la pluie est bien aimable pour s’arrêter le temps que j’y aille sans risquer l’intégrité de mon ordinateur. Parce que si je le perds, je suis dans la mouise encore plus profondément que maintenant.