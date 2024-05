Journal d’un BAC+5 SDF #2

30 Avril 2024 Première nuit passée dans ma tente. Le tapis moelleux spécialement étudié pour bien dormir en camping s’est avéré être une belle arnaque : j’ai mal partout, muscles, os et articulations. En plus il fait froid. Ah ben si. En sortant de ma tente, juste de l’autre coté de la petite haie délimitant mon emplacement réservé se dressent majestueusement deux grandes balançoires métalliques que je n’avais pas vu hier (mais entendu). Espérons que le vent seul ne sera pas capable de les faire grincer. Encore une journée qui s’annonce radieuse, en attendant le verdict pour le logement à Thann. Quand j’y pense, le camping revient plus cher que son loyer. Comble du ridicule. Bon, c’est un appartement rikiki mais tout de même plus grand que ma tente.

9h35, moment de vérité, je teste le Wifi et… oh ! Ca ne marche pas… A l’accueil j’ai pu obtenir la clé de sécurité pour le réseau privé de secours, je suppose. Pfiou ça fonctionne, mais c’est pas très rapide.

« Raz-le-cul », jamais cette expression n’a aussi bien exprimée ses mots et ses maux ^^. Après plusieurs heures assis sur une chaise en bois, j’en ai effectivement raz...

Huhuhu… ma tente que je voulais connectée à l’électricité (avec un adaptateur joué à 10€ cf hier) a dû être placé au plus proche de la borne (câble de 40cm), or ce seul emplacement possible s’est retrouvé être pile poile sur une fourmilière ! Hier le sol était détrempé, je ne les ai pas vu dehors, alors qu’aujourd’hui le Soleil s’est finalement imposé contre les nuages. Les bébêtes sont donc de sorties et ont essayé de prendre d’assaut ma tente. Pas le choix, je déménage. J’espère pouvoir me faire rembourser mes 2€/jour d’électricité.

Après m’être un peu absenté, je reviens, et là encore il y a des fourmis partout. Génial, j’espère que toute ma parcelle n’est pas affectée. Je re-déménage.

Le bon coté des choses c’est qu’il va pleuvoir ces prochains jours. Plus de nuisances de ce type mais froid et humidité à la place. Suis-je gagnant ?

J’ai fait des courses à Leclerc : 4 pains (pas très grands), 1L de jus de pommes (j’aime trop et ça fait tellement de temps que je n’en ai pas bu, et en plus c’est fait par un agriculteur du coin), 1Kg de pommes (FR), 500g de fraises (FR), 10 tranches de bacon (FR ; le porc, j’adore) et un petit pot de fromage aux fines herbes à tartiner (FR). De quoi subsister encore 2-4 jours.

La météo fait peur. Demain je vais rallonger mon séjour et affronter le déluge. De toute façon c’est soit rester sous le pluie, soit faire au moins 30min de marche sous la pluie pour rejoindre un hôtel, qui coûte la peau du cul, avec tout mon bordel. Peine perdue.

Il est 21h30, tout le monde est allé se coucher, sauf moi. Je suis seul dans la salle Wifi et je tapote frénétiquement mon clavier d’ordinateur pour retranscrire mon journal d’hier, écrit à l’aide d’un vieux stylo BIC noir (à moitié plein), dans un vieux grand cahier à petits carreaux récupéré dont une bonne moitié des pages a été arrachée. Ca y est je l’envoie sur AgoraVox, après moultes éditions orthographiques foireuses (notamment une fois sur deux la touche « e » ne fonctionne pas). Hop j’ajoute vite fait un pictogramme de SDF libre de droit trouvé sur internet. Merci à son créateur inconnu.

Il fait nuit noire, j’espère atteindre ma tente avec ma mini-lampe de poche mécanique. Heureusement il y a quelques petites lumières allumées. Mais il fait glagla, je suis encore en bermuda et Tshirt.