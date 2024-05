Journal d’un BAC+5 SDF #20

Eh ben moi ca y est :

Dorinel et moi # 001

.

Bonjour,

Je vais profiter de ce fil (que je trouve débile et débilitant) pour raconter moi aussi des tranches de vie, qui j’espère seront plus intéressantes. Le titre, c’est « Dorinel et moi ».

.

Dorinel, c’est un chat, qui s’est invité dans mon jardin il y a quelques 5-6 ans.

J’ignore d’où il venait, mais il a, semble-t’il, trouvé mon jardin et moi à son goùt. Il est toujours là, et aujourd’hui il est dans mon fauteuil, la tête sur mes genoux. Ce n’est pas très commode pour écrire, mais c’est à moi de m’adapter.

.

Evidemment, nous avions d’autres chats. Un jeune matou, que nous appelons « Foki », noir avec des chaussettes et la gorge blanche, qui nous a été donné par une autre famille « à chats ».

Foki a passé sa jeunesse dans nos jambes et je dois l’avouer, dans le lit de ma fille. Puis il s’est mis à partir à l’aventure, découchant un jour sur deux. Il semble s’être trouvé au village une bonne auberge (et des chattes peu farouches) mais il revient chez nous pour se refaire après l’une ou l’autre de ses batailles. Mais il est modeste et ne se raconte pas.

.

Et peu après l’arrivée de Dorinel, un vieux matou (que nous avons surnommé « Bush ») a voulu s’installer chez nous. C’est un chat noir avec des reflets roux, puissant et bagarreur. Il est resté quatre ans chez nous avant d’aller vivre sa vie ailleurs dans le village. Mes voisins le revoient à l’occasion, mais il ne vient jamais me voir. Noire ingratitude.

.

Nous avons aussi « Felicia », la vieliie chatte de mon voisin Adi, qui trouve toujours son chemin pour me visiter depuis qu’elle est devenue aveugle. Depuis que je l’ai emmenée chez le vétérinaire, en tous cas. Elle est rousse tigrée, de petite taille et avait un fâcheux caractère. Enfin, depuis qu’elle est handicapée, elle est un peu plus aimable.

.

Bon, je ne vais pas vous faire le portrait de tous les chats du vollage. Je suppose que vous avez les mêmes chez vous, même si nous sommes à plus de 2000 km.

.

Pour en revenir à Dorinel, quand il est arrivé chez nous j’ai cru que c’était une chatte. Parce qu’il n’avait pas de c...s. Et je l’appelais « Dorina » qui est un prénom féminin fort utilisé en Roumanie. Il a fallu que je l’emmène chez Tania, notre vétérinaire (Russe !) pour apprendre que Dorina était en fait un trans-sexuel involontaire, ayant été « coupé » dans son existence antérieure. On trouve de tout chez les humains, et certains ont des chats et veulent en faire des eunuques. Moi je reçois chez moi les mâles (avec plaisir) les femelles (un peu plus réservé) et même les trans ! Sachant que, comme nous, les chats sont mâles ou femelles de naissance et ceux qui deviennent eunuques, c’est à leur corps défendant.

Bref, après quelques déboires urinaires, car Dorinel avait des calculs, Dorinel fait partie de nos invités permenents, et s’il en abuse, nous ne lui en voulons pas.