Journal d’un BAC+5 SDF #21

Dimanche 19 mai 2024 Séance de torture nocturne. Mon problème aux yeux s’est réveillé cette nuit. Imaginez que quelqu’un vous titille les globes oculaires à l’aide d’une fine aiguille, pendant looongtemps, très loooongtemps, trop looooongtemps. Évidemment les larmes coulent par litres entiers. A cela s’ajoute mon problème de nez… Bah oui, quand j’étais petit je dormais dans la même chambre que mon frère, à l’étage d’un lit superposé. Quelques chutes aidant, mon nez a depuis de vilaines fuites. Ou plutôt il semble que mes glandes nasales ont la fâcheuse tendance à sécréter beaucoup trop de liquide. Ca peut arriver un peu n’importe quand, mais c’est assuré lorsque les larmes coulent ou que je consomme quelque chose de chaud. Bref yeux et nez qui coulent, douleur atroce à l’œil gauche. La dernière fois que ça m’est arrivé date de plusieurs mois et c’était bien pire. Cette fois-ci c’était « soft ».

Encore un allemand aidé pour le Wifi. Peut-on encore me qualifier de germano-phobe à la con, après avoir aidé tous ces allemands ? J’exècre juste leur langue, leurs actes passés vis-à-vis de mes ancêtres et les politiques (fortement) imposées grâce à l’UE à la France.

Mais bon après tout, rien à foutre de comment on m’étiquette. Qu’est-ce que c’est con d’étiqueter quelqu’un de toute façon. Comme si l’entièreté de son être et de son esprit était en corrélation avec le sujet de l’étiquette. Complètement débile.

De la bonne eau chaude dans les douches aujourd’hui ! J’en ai profité un max, j’avoue. Ouhlala mon impact carbone a totalement explosé ! Je ne devrais plus tarder à être transformé en Soleil Vert (film à voir, surtout pour les nouvelles générations qui risquent bien de vivre une histoire semblable…).

Ben v’la autre chose… Il y a de l’exploitation de mineurs au camping ! J’ai repéré deux enfants qui avaient comme travail de pousser de lourds cadis de supermarchés plein de bouteilles d’alcool vides et de les vider dans le grand conteneur pour le verre.

Toutes ces bouteilles proviendrait de la partie Nord du camping, là où les militaires Suisse se sont installés. Hum hum, bel exemple pour la jeunesse !

Les longues trompes sont de retour, avec leurs musiciens.

J’ai échappé à la séance quotidienne de torture auditive en allant me brosser les dents juste avant la fermeture des volets. Parfois ça ne marche pas parce qu’ils sont baissés plus tôt ou carrément plus tard.

Une nouvelle semaine va commencer, vais-je enfin avoir un logement et/ou un emploi ?