Journal d’un BAC+5 SDF #22

Lundi 20 mai 2024 Troisième semaine au camping. Je ne m’y habitue toujours pas. Aucun mail ni pour un job ni pour un logement. Bon il n’est encore que 10h30 un lundi matin, tout peut encore arriver, même une bonne nouvelle. N’est-ce pas, hein ?

13h Je me demandais ce qu’était ce brouhaha insupportable. Une machine à laver comme l’autre jour ? Ah non, c’est le convoi des militaires qui repartent. Mon dieu, ils ont une heure de retard sur l’horaire le plus laxiste possible. Ca ne fait pas très militaire tout ça hein !

Le calme avant la tempête ? Il ne se passe tellement rien aujourd’hui que ça en devient inquiétant. Mais le râleur professionnel qui s’est abonné à mes journaux va tout de même en profiter pour dire que c’est nul. Qu’il y ait de la consistance ou pas, c’est d’la merde, et il ne peut plus s’empêcher de venir se rouler dedans, qu’elle soit dure, molle ou presque liquide. Finalement ce gosse n’est pas si difficile. Meuh non, je ne vais pas le bloquer, il a sans doute une vie pire que la mienne pour venir encore et encore scarifier son âme et vomir sa bile. Alors si mes journaux servent au moins d’exutoire pour ce petit frustré, c’est déjà ça. Si vous le croisez, faites lui un câlin. Il a juste besoin d’un peu d’amour, hein mon bichon abandonné !

Bon… 18h32, je suppose que je n’aurais pas plus de mails aujourd’hui.

Eeeeh le rageux d’AgoraVox a effacé des commentaires ou bien s’est fait ban ? C’est vrai que ses appels au suicide sont d’un mauvais goût exquis. Il a l’air de se comporter comme un adolescent.

Haiku de Patchwork Mental #3

Journée fatigante ?

Rossez vos voisins chiants.

Vous voilà fringant !

(NB : Ceci ne constitue aucun cas un appel à la haine ni à la violence, ce n’est qu’un essai poétique nul et de mauvais goût par un blasé de la vie. Merci de votre compréhension.)

Voilà ce que je craignais l’autre jour, les portes de l’enfer se sont refermées à 19h30 aujourd’hui, en plein repas, alors que j’avais une fourchette à la main ! J’ai toutefois réussi à me contrôler et ne pas sursauter. J’ai ainsi évité l’horreur de tenir mon propre œil droit au bout d’une pointe.

Ce commentaire a été auto-censuré. Désolé.

Ahl C’est l’heure ! Venez tout le monde, c’est LE moment à ne pas manquer de la journée. Allez, allez ! Vous allez rater le début ! Hop hop hop ! Pensez à vider votre vessie avant de venir et munissez-vous de quoi grignoter et glouglouter pour cette soirée de folie !

Mais que se passe-t-il ? Ils chuchotent…

Me serais-je trompé de ptits vieux ?

Ouf…

Ils s’en vont, j’échappe ainsi à l’émission allemande ! Merci mon Dieu.

Ca tonne méchamment, je vais essayer de rejoindre ma tente avant l’orage...