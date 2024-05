Journal d’un BAC+5 SDF #23

Mardi 21 mai 2024

Cette nuit, alors que le tonnerre grondait tout proche, j’ai rassemblé mes affaires à la hâte, juste après avoir uploadé mon dernier journal sur AgoraVox. Sur ma gauche brillait la Lune et je sentais venir l’averse imminente. J’ai pressé le pas. K-way et sac sur le dos, ordinateur et divers objets sur sa boîte de rangement portés par ma main gauche à laquelle j’ai aussi accroché ma lampe de poche mécanique, il ne me reste qu’une main pour ouvrir la tente. Alors que je me contorsionnais pour atteindre la tirette d’ouverture sans faire tomber mes affaires, j’ai reçu les premières gouttes sur la tête. Juste à temps, j’enfourne mon ordinateur, le sac à dos et je plonge à mon tour à l’abri, mes godasses encore aux pieds. A peine enfermé derrière les deux bâches que le déluge commença.