Journal d’un BAC+5 SDF #24

Mercredi 22 mai 2024 Bon sang, il est 16h et je n’ai toujours rien écrit dans mon journal ! Mes fans internationaux seront sacrément dépités s’il ne sortait pas/plus, surtout quand je vois avec quel enthousiasme déjà les français se nourrissent de mes écrits. Entre dénigrements et insultes, parfois apparaissent des commentaires positifs, d’autres moqueurs mais peut-être au fond gentils. L’autre jour il y eu un torrent de commentaires plutôt rigollots alors que j’offrais au monde de la poésie mon tout premier Haiku ! Merci à tous les participants, même aux plus aigris !

Concernant cette banale journée du 22 Mai, eh bien, j’ai payé le camping, je suis allé faire des courses (et oublié de prendre une salade de carottes, à défaut de trouver des haricots verts), j’ai bien profité de l’eau chaude sous la douche, ensuite j’ai fait une lessive à l’ancienne, avec du savon et beaucoup d’huile de coude. Pour sécher ma lessive j’utilise les chaises inutilisées de la salle Wifi pour étendre mon linge. Oui, le ciel est toujours menaçant.

Aucun message pour un emploi/logement.

Ah ! Voilà le retour de l’incroyable adulescent critique persistant, parasitant et outrecuidant. Il est fascinant de l’observer du point du vue d’un anthropologue. Il doit y avoir un excès de curiosité morbide dans son comportement. Il n’aime tellement pas ce que j’écris qu’il n’en raterait pas la moindre syllabe. Et encore si ça se trouve il a déjà tout lu plusieurs fois, jusqu’à scruter mes fôtes !

Quoi que… S’il lisait vraiment ce que j’écrivais il ne poserait pas des questions auxquelles j’ai déjà répondu. Ou bien il ne comprend pas tout…

Il me ré-invite à me suicider. Mais si j’étais suis si nul qu’il le pense, il faudrait au moins qu’il me montre l’exemple, non ? Sinon aucune chance que je réussisse.

Bon, de toute façon c’est lui donner trop d’importance que de parler de lui, même sans le nommer. Je vais tâcher de l’ignorer totalement à partir de maintenant.

EDIT : Ses commentaires « douteux » ont été supprimés.

Quelle surprise, il pleut. C’est pile à l’heure où je vais me brosser les dents…

Avec tout ce qui tombe les nappes phréatiques devraient bien se recharger.

Demain encore il devrait pleuvoir tout le temps… Je ne vais pas passer ma journée dans ma tente, surtout que ma nourriture se trouve dans le frigo de la salle Wifi, et puis il y a les besoins naturels à assouvir de toute façon. Donc il me faudra trouver le bon moment pour risquer dehors mon ordinateur. Même si je lui confie mon K-way, il existe toujours la menace de se vautrer dans une grosse flaque.

Encore une journée vachement fructueuse...