Journal d’un BAC+5 SDF #25

Jeudi 23 mai 2024 J’attendais la fin des averses matinales programmées pour sortir de ma tente, mais comme rien n’est arrivé j’ai tout de même décidé d’émerger. Mon caleçon humide ressort de mon « lit » parfaitement sec, la chaleur corporelle est bien pratique. Première vision au saut du sac de couchage : le gigantesque camion poubelle. Belle image pour commencer la journée. L’avantage c’est qu’on peut l’interpréter de deux façons : ta journée sera de la merde, ou alors la merde vient de partir, ce sera une chouette journée. Seul le temps va nous apporter la réponse.

A la salle Wifi l’ouvrière de la dernière fois est à nouveau là, la machine à boissons doit encore poser problème. Elle sort et revient avec tout une cagette remplie de matériels à y insérer. Ca ressemble presque à « une vache à hublot » si vous connaissez. Sinon, intéressez-vous en, c’est le futur et le progrès…

Elle va ensuite jusqu’à en extraire un gros morceau pour sans doute aller le nettoyer. La machine est alors bichonnée, frottée, astiquée. Elle a l’air comme neuve. J’ai tout de même de la peine à croire que cette machine est capable de générer du profit, même à 1€ la boisson. Depuis 3 semaines j’ai déjà vu l’intervention de 3 (ou 4 ?) personnes.

La serviette toute mouillée que j’avais laissé dans la salle Wifi toute la nuit est maintenant parfaitement sèche.

Remarquons que pour une fois je me lève pas décoiffé, malgré une nuit agitée.

Quelle surprise, aucun mail de réponse pour un emploi/logement. Ca me change de d’habitude…

Mon estomac demande à être rempli, il va donc être temps que je prépare mes repas. Vous vous rendez compte à quel point des êtres dispensables consomment de l’énergie juste pour subsister ? Il serait temps de leur « proposer » (inciter ?) une solution euthanasique pour participer à la bonne marche du monde, non ? Comment ? Ca existe déjà dans certains pays dits « progressistes » ? Il n’y a pas à dire, si l’humanité continue sur cette voie, son futur s’annonce radieux !

Je trouve une offre d’emploi plutôt adaptée à mon profil, alors j’appuie sur le gros bouton « je postule » et… un magnifique écran de maintenance s’affiche. La dernière fois que ça m’est arrivé l’annonce que je ciblais avait ensuite disparue…

« Effectivement sans revenu, c’est un peu compliqué. Je vois avec ma gestionnaire demain afin de voir avec elle, si jamais. »

Le serpent qui se mord la queue : pas de travail → pas de logement → pas de travail…

On verra bien demain, « si jamais »…

Toujours pas observé une seule goutte de pluie aujourd’hui, contrairement aux annonces d’hier.

Presque 17h30, toujours pas de pluie et la maintenance du site de recrutement d’EDF est encore en cours.

Je suggère de payer d’avance 1 an de loyer à la personne qui se dandine en se demandant si oui ou non elle pourrait, éventuellement, une soirée de pleine Lune, au lendemain d’une éclipse solaire, et si Poutine était mort… envisager mon cas…

Internet est particulièrement lent aujourd’hui. Mais bon, au moins ça marche.

Je ne sais pas comment la climatisation ou je ne sais quoi fonctionne ici, mais avec la porte fermée j’ai l’immense satisfaction d’inspirer des effluves de tabac. Une femme fume dehors, sur la terrasse où c’est autorisé, et l’odeur & compagnie entrent dans la salle Wifi où c’est interdit.

Bon bon bon, j’envoie une relance pour le job avec formation qui devrait commencer début juin. Ca me paraît court comme demande mais bon, c’est peut-être la bonne.

« Vous avez déjà postulé à cette offre. Nous ne pouvons pas transmettre une 2ème fois votre candidature au recruteur. »

Mais c’est pas possible cette c******… On est obligé de passer par une agence à la c** et impossible de leur envoyer 2 messages à une semaine intervalle. Alors je crée un compte directement sur le site de l’agence et…

« L'accès à cette page est momentanément indisponible. »

Voilà voilà…

J’ai le droit de crier un gros mot là ? Hum ?

19h A croire que les professionnels du camping lisent mon journal : les portes de l’enfer ont été descendue 1h plus tôt que d’habitude. Aucune chance d’y échapper. Encore des neurones grillés.

Je viens de voir un micro-reportage affichant une chambre de prison d’aujourd’hui… C’est définitivement mieux que ma tente, il y a carrément un matelas, et en plus les prisonniers ne payent pas. Que devrais-je faire pour y avoir droit ?

Il paraît qu’il y a là aussi plus de demandes que d’offres…

21h40 C’est maintenant qu’il commence à pleuvoir.

Et allez zou, mon Tél n’est plus connecté au réseau pour je ne sais quelle raison. J’espère que ce n’est que passager.

Bon, raz le bol, je vais me coucher.