Journal d’un BAC+5 SDF #3

Bonjour

J’ai lu votre profil pro ingénieur dans un de vos commentaires, il est plutôt très bien...

Si toutefois vous cherchez absolument dans votre spécialité universitaire « géosciences », ça pourrait être compliqué si les offres sont rares, cependant le profil ingénieur intéresse beaucoup de sociétés, esprit d’analyse, côté pratique, compétences techniques, bureau d’étude, management de techniciens...

Je vous explique un peu

Mon beau-frère est sorti de Centrale Lyon (fin des années 70), il prend lien avec une société de recrutement qui cherchait son profil et au terme de l’entretien on lui propose un poste à l’étranger pour informatiser une banque en Côte d’Ivoire. Un peu embarrassé il dit ne rien connaître à la banque, et à peu près rien en informatique... on lui a répondu, c’est rien vous lirez un « Que sais-je ? » dans l’avion... et le voilà catapulté à pas 25 ans comme adjoint de la banque...

Il prend ses repères, définit les besoins, lance un appel d’offre à IBM... il sera resté environ 7 ans là-bas, ce n’est pas le côté technique qui bloquait mais la formation des employés...

Suite à cela, un peu passionné d’aviation et pilote amateur il est embauché à Air France et accédera à des postes top niveau, puis s’inspirant des normes en sécurité aérienne créera à côté un société de consulting en sécurité hospitalière.

De nombreuses entreprises n’hésitent pas à démarcher directement auprès des écoles d’ingénieurs, ainsi le fils d’un copain qui terminait son cursus ingénieur agro s’était vu proposer un poste en Banque au Crédit Agricole ! il déclina la proposition...

Dans l’école d’ingénieur de mon fils ENSTIB ( https://www.enstib.univ-lorraine.fr/fr/ )

plus de la moitié de sa promo avait des offres en CDI avant d’avoir terminé leur dernière année...

Après quelques années en entreprises de construction bois, il bosse maintenant pour la SEMA, en France, une entreprise allemande basée du côté de Munich

http://sema-soft.com/

Je sais qu’ils recrut(ai)ent, et si en plus vous êtes germanophone c’est un plus...

Il y a une agence à Colmar

https://www.sema-soft.de/fr/entreprise/groupe-sema/