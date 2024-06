Journal d’un BAC+5 SDF #30

Mardi 28 mai 2024 A l’heure où je me connecte mon dernier journal marque 666 vues. Le chiffre de celui qu’il ne faut pas nommer…

Malgré mes relances d’hier, aucune réponse pour un emploi ni pour un logement.

Le papy bossu est à nouveau présent. Il travaille sur son ordinateur.

Un groupe de quatre bonshommes est venu boire un café et fumer une clope sur la terrasse. Ils faisaient tous prêt/plus de 100kg à vue d’œil. En gros, chacun devait faire entre 2 et 3 fois le poids du papy bossu.

Ca me donne le tournis, ces parfums / eaux de cologne / déodorants/ je ne sais quoi. En plus ça reste dans l’air loooongtemps après que son porteur est parti.

13h Les quatre gros gaillards sont de retour. Ils ne parlent pas français ni allemand, probablement quelque chose comme l’algérien ? En tout cas j’entends des « wouhala ».

Bidiou, des rayons de Soleil arrivent jusqu’au sol !

J’entends tout proche les sirènes d’une ambulance ou bien des pompiers.

Il a l’air d’y avoir à nouveau un problème à la chaudière… J’espère ne pas avoir à me relaver le cheveux à l’eau froide…

14h37 Trois des gros sont de retour à la terrasse. Ils glandouillent bien, profitant de leurs vacances, sans doute, tant mieux pour eux. Par contre quand les gobelets volent et tombent parterre, et qu’ils les laissent là, j’ai plus tendance à les prendre pour de bons gros sales gosses. Sérieusement, à cet âge là ils ne mériteraient qu’une seule chose : une bonne fessée publique.

Pffff Tipeee nécessite un compte PayPal, or mon compte n’a pas été utilisé depuis trèèèès longtemps. Pour me reconnecter, ayant oublié mon mot de passe, mon adresse mail et le code de sécurité envoyé ne suffisent pas. Non, non, non… Il faut en plus une vérification via téléphone, appel direct, SMS ou whatsapp, avec le numéro de téléphone enregistré il y a longtemps, quand j’avais encore une maison. Ma maison étant vendue, le numéro de tél ne m’est plus accessible, donc je suis dans la merde. Je sens que je vais encore perdre un temps dingue en connerie…

Oh et pour créer un nouveau compte, il faut une adresse fixe trololol…

Ah ben ça alors, un refus de candidature, quelle surprise.

Aucune nouvelle pour les logements.

18h35 Un couple de vieillards allemands vient d’entrer dans la salle Wifi avec leur clebs noir à bouclettes. Ils sont au téléphone avec leur petite fille, et comme souvent, les vieux hurlent au téléphone. Le chien aboie et fait le foufou quelques minutes avant de se calmer en se couchant parterre. Mais ça ne dure pas, il se relève, remue le queue et gémi alors que les vieux l’ignorent totalement en continuent leur conversation. Ca y est, la mamy décide de s’occuper du toutou et le prend dans ses bras. Mais ça l’a excité encore plus.

L’appel est fini (enfin), et ils sortent tous en gloussant et le sourire aux lèvres.

Ca aurait été bien d’avoir un sonomètre, juste à titre informatif.

19h20 Les volets descendent dans d’horribles gémissements métalliques rouillés. De plus en plus difficile à éviter.

Météo splendide, plein de pluie mercredi et jeudi (au minimum). Youpi, je vais être tout trempé le temps d’atteindre France Travail.

23h30 J’upload ce journal (déjà le trentième… il me tarde d’arrêter ça) et puis direction tente, tant qu’une est encore sèche. Je croise les doigts pour que ce ne soit pas trop difficile d’en réchapper demain matin…

Bonne nuit.