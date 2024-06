Journal d’un BAC+5 SDF #31

Mercredi 29 mai 2024 Arrivée à ma tente. Rien de collé dessus cette nuit, à part ce qui semble être une toile d’araignée. Par contre, les quelques secondes en position statique pour vérifier les bâches, ouvrir la porte, entrer mon matériel et me déchausser pour entrer a suffit à une petit chenille pour monter sur une de mes godasse. J’inspecte heureusement mes chaussures avant de les rentrer. Imaginez sinon que j’ai marché sur une crotte de chien ou une flaque de pipi…

Minuit. Enfin le silence, même le trafic routier s’est arrêté. Et pas le moindre bruit de radiateur ou je ne sais quelle machinerie. Les animaux aussi doivent dormir. Même les grillons se sont calmés.

Pêêêêêêêêêt ! Pêt ! Pêt ! PêPêêêêêêêêêêt ! PêêêêEEEEEêêêêêt !

Un p’tit kéké en a profité pour faire joujou avec sa bécane, faisant plusieurs allers-retours à fond la caisse. C’est bien mon kéké, tu es un grand garçon mon kéké. Bravo, bravo ! Clap ! Clap ! Clap !

01h00 Si je comprends bien, les cloches sonnent 3 fois à chaque quart d’heure, et donc 4x3 fois au changement d’heure, suivi d’un nombre de coups égal à la nouvelle heure, avec un autre son. Donc là elles ont sonné 12 coups puis 1 coup sur une autre cloche.

Mais parfois elles ne sonnent pas du tout, c’est perturbant.

Vers les 5-7h, comme chaque jour, les animaux fêtent bruyamment le retour du Soleil. J’essaye de les ignorer mais c’est pas évident. Il y a un probablement vieux « coucou » que je reconnais chaque jour. Il a le même chant que les autres de son espèce, sauf qu’il a vraiment l’air usé. Parfois la note ne sort pas, ou bien il s’essouffle avant la fin. Mais ce qui le caractérise le mieux, à mon avis, c’est le bruit tout particulier qu’il fait, comme s’il déglutissait alors qu’il chante un note précise.

A 7h environs c’est le grand allumage du trafic routier.

Dès 8h c’est le démarrage de grosses machines dans le camping, ou tout proche, des camions etc.

En fait les seuls moments calmes sont vers 10-11h et l’après-midi. Dois-je tenter de dormir à ces heures là ?

Un refus de candidature en plus à mon palmarès. J’aurais dû concourir dans le livre des Records.

15h30 Bidiou, je vois la télé allumée pour la première fois. Deux jeunes adultes (allemands) sont installés devant, ils zappent et font mumuse avec leur tél. Ils semblent attendre que la pluie cesse. Ah oui, je ne vous l’ai pas dit, il pleut ! Ca devrait arrêter d’ici peu, puis reprendre toute la nuit, et s’il n’y a pas de changement s’arrêter durant la matinée de demain. Je croise les doigts puisque je dois sortir.

Hop je vais prendre ma douche en espérant avoir de l’eau chaude.

Bingo. Aaaah ça fait du bien, me voilà comme neuf, rasé de près, et pendant ce temps la pluie s’est arrêtée. Mais peut-être que j’aurais du faire le clodo pour France Travail ?

Les jeunes ont laissé la fenêtre ouverte en partant. Pan-pan cul-cul.

Demain l’arrêt de bus auquel je suis censé descendre est celui du « Monument aux Morts ». Non, je n’invente pas. J’espère juste que ce n’est pas un signe.

Quand il n’y en a plus, il y a encore, des commentaires de débilos, ça en devient presque navrant. Ils se relayent peut-être, et pensent toujours que je passe ma journée à écrire ce journal et que j’attends qu’un emploi et qu’un logement me tombent dans les bras. Alors je répète pour ces débilos, ce journal ne m’accapare que quelques dizaines de minutes par jour, tout au plus, mise en ligne comprise.

Etrangement je ne raconte pas mes recherches d’emploi ni de logement, parce que… bah c’est aliénant à souhait, répétitif à l’extrême.

Ensuite parfois on croirait lire des macronistes, avec leurs solutions magiques à tout : « traversez la rue ! », « bougez-vous ! », « quand on veux, on peut ! » etc. Si vous avez le manuel secret pour concrètement appliquer ces phrases creuses dans le réel, merci de le partager, ça rendra vos commentaires utiles, pour changer.

Si j’avais une anecdote à raconter lors d’une visite de logement, je le ferai. Sinon c’est, je fais le trajet, échange d’amabilités, s’ouvre la porte sur un clapier à lapin dont je fais le tour en 2min en prenant le temps et puis ensuite c’est l’attente de la réponse du proprio (d’où l’attente de mails, bande de pignoufs empaffés).

Passssssssionant.

Quoi qu’il en soit ce journal me sert avant tout d’exutoire.

23h Un toutou aboie sur la terrasse. Il devrait dormir à cette heure là. Il n’est pas seul, son maître traîne dehors, alors qu’il fait nuit noire.

Vais-je dormir dans la salle Wifi ou bien dans ma tente ? Tout va dépendre de la pluie eeeeeet… Surprise !

Il pleut… Donc je reste là. L’avantage c’est que je ne vais pas pouvoir manquer mon réveil. A 7h au plus tard les portes de l’enfer s’ouvriront, réveillant même les sourds.

Bonne nuit, même aux plus grincheux.