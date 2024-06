Journal d’un BAC+5 SDF #34

Samedi 1er Juin 2024 Allant me coucher j’observe qu’en fait il a bien plu pendant la soirée, et je ne m’en suis même pas rendu compte. Les lumières du parasol sont restées allumées et je ne sais pas où se trouve l’interrupteur. En plus, brrrr ! La vache, ça caille ! Je suis toujours en T-shirt, donc je me dépêche de rejoindre ma tente. Et merde, encore un escargot écrabouillé. Celui-là n’a pas eu le temps de souffrir. Mort instantanée.

En démêlant mes cheveux ce matin, j’y ai découvert des feuilles mortes et… un petit mille-pattes encore bien dynamique. Il avait, nul doute, trouvé un parfait lit douillet et tout chaud dans ma crinière. J’espère qu’il (ou une association « antispéciste ») ne va pas tenter une action en justice pour « expulsion brutale » de domicile ? On peut s’attendre à tout de nos jours.

Internet à l’air d’être un peu plus rapide que d’habitude. Tant mieux.

Mon ventre fait « graouuuuuu ». Il est presque midi. Dans quelques décennie, en suivant la voie de l’eugénisme et du transhumanisme, nous n’auront plus qu’à nous brancher à une machine pour recevoir une injection vitale. Tout comme une voiture en fait. Les autorités et leurs « minions » (définition du mot en anglais) chanteront que c’est le progrès et l’égalité ! Et nous seront en fait tous devenu totalement dépendant de ça pour survivre. J’espère ne jamais voir ça. Heureusement j’ai encore des dents pour mastiquer le repas que j’ai choisi.

Un oiseau vient de se cogner à la fenêtre. Ils sont un peu trop enthousiastes à l’idée de trouver à manger sur la terrasse. Remarquez qu’avec le festin d’hier soir il y a sans doute de quoi becqueter par terre.

Au fait, les commentateurs rageux, savez-vous qu’en lisant et commentant mes journaux, même en disant de la merde, vous leur donnez de la visibilité ? Je dis ça, je dis rien, hein…

Quoi que vous puissiez écrire, je n’arrêterai pas. Ce sera seulement lorsque j’aurai décidé de le faire que ça prendra fin, et vous n’êtes pas du tout dans l’équation.

Ca a l’air d’être la journée « grand nettoyage » au camping. Pas que ce n’est pas propre d’habitude, non c’est plutôt bien, mais aujourd’hui a l’air spécial, avec plus de personnes y travaillant. Mais peut-être que je me fourvoie.

Aujourd’hui il y a match de foot, les bleus marines contre les rouges. Des juniors. Et il y a même des spectateurs, au moins aussi nombreux que les joueurs.

Une mini araignée a descendu en rappel du plafond à plus de 3m de hauteur, juste devant moi, tranquillement.

Pour changer, il pleut.

Ah les commentaires… Certains râleurs me disent de traverser la rue (sans doute dans l’idée cachée d’un accident mortel) au lieu de perdre mon temps à écrire ces journaux, et d’autres veulent que je réponde aux commentaires… Même entre eux, ces quelques bruyants individus ne sont pas d’accord, et pourtant ils affirment avec aplomb leur position morale, ils savent ce qu’il faut faire, ils détiennent LA vérité.

Une nouvelle fiesta se prépare sur la terrasse. Il devrait y avoir un peu moins de vingt personne cette fois-ci. Ah non, ça s’agrandit. Deux équipes de gymnastique de Normandie si j’ai bien compris. Avec toute cette humidité ils ne devraient pas être trop dépaysés.

Un couple a suggéré que je me fasse payer pour les aides et conseils que je donne ^^. Ma fois, pourquoi ne pas créer mon propre emploi de « conseiller pour usagers de camping ! ». Reste juste à reformuler ce titre en quelque chose de plus moderne, de plus « start-up », trouver des financements de la Région et de l’UE et me voilà sorti d’affaire. Et la marmotte…

Qu’ils sont silencieux, tous les gymnastes. Peut-être qu’ils se réveilleront après avoir mangé.

Un bonhomme visiblement « limité » veut voir du « foot », « foot foot », « canal+ ». Je l’aide à allumer la télé mais il semble qu’aucune chaîne n’est enregistrée. Il faut relancer la détection automatique.

Ca y est, le foot est là pour son plus grand plaisir. Enfin c’est ce que je croyais, il est parti et c’est un jeune, peut-être son fils qui regarde.

Il le rejoint finalement.

Oh pu...naise… Il arrive à gueuler fort en tout cas, pour ça pas de problème.

Sa femme/compagne/amie semble avoir le même soucis d’élocution. Ca ne doit pas être facile.

Ouch, c’est le cas aussi du fiston. Je me demande bien de quoi il s’agit. Ils ont l’air de communiquer entre eux avec des gestes et des sons étranges.

Dispute familiale au sujet de chaussettes mouillées. Le papa bois un café en regardant le foot, la maman n’arrive pas à gérer les deux gosses. L’un est pourtant couché et essaye de dormir, mais l’autre le fait chier avec sa lampe torche. Il ne pourrait pas dormir avec ses chaussettes mouillées et ne sait pas où se trouvent les chaussettes sèches, ou plutôt ne voudrait pas les chercher.

Oh ça alors, il y a de l’eau qui tombe du ciel ! Qu’est-ce donc que cette sorcellerie ?

23h25 Tout le monde s’est barré en laissant la télé allumé. Au final je ne sais même pas qui jouaient au foot ni qui a gagné.

Ca y est, je me suis fait finalement démasquer par un « détective d’AV ». Et il est fier de lui, il a bien raison.

Il n’a juste pas compris que lorsque j’ai créé mon Tipeee j’avais un toit sur la tête, donc juste besoin de sous pour me nourrir, alors que maintenant ce toit à été vendu (donc des sous gagnés), mais besoin d’un job+appartement. Vu que jusqu’à peu personne ne m’avait fait le moindre Tip, je n’ai jamais modifié mon compte. Incroyable.

Pareil pour mon profil AV. J’ai fait quelques ajouts récents sans modifier l’original.

Mais bravo pour l’implication, pfiou, on a du temps à perdre, c’est sûr. Et je me donnerai tout ce mal pour capter 10€ ! Alors que je pourrai gagner le RSA sans rien foutre ou presque (en comparaison). ABVFF.

Bonne nuit.