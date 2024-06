Journal d’un BAC+5 SDF #35

Dimanche 2 Juin 2024 Cette nuit j’ai fait connaissance avec un couple de retraités qui viennent de près de Nîme. Ce sont aussi mes nouveaux voisins de camping. Ils sont là pour faire le tour de villages alsaciens à vélo. Tout particulièrement pour voir les maisons à colombages. Malheureusement ils n’ont pas été gâtés par le temps. Hier ils ont parcouru pas moins de 80km avec beaucoup trop de dénivelé à leur goût. Ils ont l’air de m’apprécier, le mari m’appelle « chef » pour me taquiner.

Toute la nuit il a plu, et puis toute la matinée aussi. Courte pause jusqu’à midi et puis ça recommence, juste après le départ (à vélo) du couple.

Les volets de l’enfer resteront fermés aujourd’hui : l’employée de l’accueil est malade et personne n’est là pour la remplacer. Un dimanche sous la pluie, pas sûr que beaucoup de monde ne soit tenté de venir ici de toute façon.

Demain j’espère me souvenir de leur demander s’il est possible d’imprimer mon CV à l’accueil puisqu’ils ont une belle imprimante pour les factures.

Les cyclistes sont de retour, pas très heureux. Le mari a tenté de sécher son pantalon avec un sèche-cheveux. Ce serait une demi-réussite.

Ils décident de repartir faire un tour dans le coin, mais pas à vélo cette fois-ci.

Dès 15h la pluie recommence. J’espérai pouvoir aller à la douche sans me faire saucer au retour, et si possible éviter de prendre froid et tomber malade avec la tête mouillée. Ca semble mal parti. Demain j’avais prévu d’aller déposer mon CV en étant au moins présentable…

Pfff et il est censé continuer à pleuvoir comme ça au moins jusqu’à lundi matin

Me revoilà tout propre.

Raisonnement incroyable :

1) Seules les choses sales ont besoin d’être lavées ;

2) Or je suis propre ;

3) Donc je n’ai plus du tout besoin de me laver !

C’est avec des « raisonnements » aussi absurdes que ça, faisant volontairement abstraction de certaines données, que des politiciens véreux nous « embrouillent » avec sérieux et aplomb irréprochable depuis des siècles/millénaires (au moins).

Oooooh une averse tropicale !

D’après la dernière employée du camping, le retour (ou plutôt l’arrivée) du beau temps est programmé pour lundi. Mouais, je reste sceptique, mais j’en serai bien content.

Rebelotes, averses tropicales à 17h20 puis 17h40, 18h30, 20h45 etc.

Un nouveau couple de cycliste est arrivé. Ce sont des Suisses. Ils sont arrivés à la gare de Mulhouse ce matin et on fait presque tout le trajet à vélo sous la pluie.

Les deux français me laissent leurs restes : une salade de carottes et des petits bouts de viandes(?) panées(?), je ne sais pas trop ce que c’est. Faudra que je regarde de plus près demain. Je leur ai dit pour rigoler que si ça se trouve ils seraient toujours là demain midi à cause de la pluie. Nous verrons de qui a raison entre les prévisions météo optimistes et mon mauvais présage…

En attendant la cour de sable inondée commence à déborder en une coulée de boue et a franchit le mini-muret qui délimite la terrasse.

23h48 Encore une averse, juste avant de rejoindre ma tente… Va-t-elle durer longtemps ou bien sera terminée lorsque j’aurai uploadé mon journal ?

Dans tous les cas, bonne nuit et bonne semaine de Juin qui commence.