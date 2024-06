Journal d’un BAC+5 SDF #36

Lundi 3 Juin 2024 Ce n’est pas la première fois que ça arrive, mais de genres de larves de limaces s’agglutinent juste à coté de la fermeture éclaire de la deuxième bâche, celle de la porte. C’est pénible de les virer à une main, ou bien de tenter d’éviter qu’elles ne tombent dans l’habitacle, de nuit en plus.

Après plusieurs mini-averses, il est 10h30 et tout le monde est encore là, à étaler les toiles pour qu’elles sèchent un peu pendant qu’ils remplissent les sacoches de leurs vélos. Le couple de suisses se badigeonne de crème.

11h20 Ils sont tous les quatre finalement parti terminer leur derniers jours de « vacances ». Le Soleil ne semble pas encore daigner montrer le bout de ses rayons.

Une fourmi (ça faisait longtemps !) se promenait toute seule sur le bord de ma tasse.

Un homme d’une soixantaine d’années, les cheveux coupés à ras, arrive avec son ordinateur portable. Il est fortement parfumé.

« Poulet croustillant et ses churros ». Voilà ce que m’ont laissé les cyclistes retraités. Jamais encore mangé de ces trucs là. Ca n’a pas franchement de goût. J’imagine qu’il faudrait les tremper dans une sauce avant de les manger, en tout cas c’est comme ça que je vois les choses. En tout cas je me suis abstenu de regarder les ingrédients.

Bon, il ne pleut plus, mais je n’ai pas la pèche. Fatigué. Envie de rien faire aujourd’hui.

J’ai enfin une réponse pour ma démarche de recherche de logement social. Je vais pouvoir continuer le dossier. Sauf que… Le site est en maintenance… Il y a tellement d’organismes à contacter pour faire avancer les différentes procédures que ça m’épuise.

Nan mais merde là… J’essaye de m’enregistrer sur l’HHA et j’obtiens comme réponse « X Votre envoi a échoué en raison d’une erreur. » Même en réduisant mon message à une ligne ça ne marche pas, génial.

Et pour la CAF, on me dit ok, faites donc votre demande en ligne. Sauf que je n’ai pas de compte, et pour avoir un compte il faut faire une demande, chose que je pensais avoir justement fait…

Je deviens chèvre et vais me mettre à bêler avec les animaux…

Un touriste « triche » à la machine à boissons, ou plutôt voulait tricher, en changeant le gobelet en carton par sa propre tasse. Apparemment il n’a pas pu.

Deux jeunes enfants viennent de dévaliser la petite ludothèque du camping. Ils ont ouvert les boîtes et s’amusent avec leur contenu. Combien de pièces sont tombées par-terre ? La petite fille s’essaye à la chanson. Ils ne jouent même pas en fait.

Je n’avais même pas tilté, mais ils parlent en anglais. Ca change.

Une autre touriste anglaise(?) allume le micro-onde genre 20s (après y voir inséré quelque chose, je suppose), puis recommence, encore et encore, essaye d’ouvrir la porte avant la sonnerie etc. Je me demande ce qu’elle essayait de réchauffer. Son mari était dehors avec un réchaud à gaz et le fiston à l’intérieur capté par son tél.

Toute la famille ignore les autres. Pas un regard, pas un sourire, pas une salutation d’un mouvement de la tête, pas un bonjour, pas même une parole dans leur langue…

« Votre encours sur le service internet est supérieur à 10€. » Ben v’la autre chose. La seule chose que je fais avec le tél c’est de regarder la météo de temps en temps, et là, le 3 juin on me fait un caca ?

J’ai essayé de relaver mon mouchoir en tissu. J’ai écrit « essayé » parce qu’avec tout ce qu’il reçoit, même après lavage ses fibres doivent encore en être imbibées. Avec mon « jus de cerveau » (comme j’aime à l’appeler), il a certainement fusionné.

Bon, trêve de plaisanterie, il est temps d’aller au sac.