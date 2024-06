Journal d’un BAC+5 SDF #37

Mardi 4 Juin 2024 Cette nuit j’ai entendu un petit mouton chouiner tout seul, dans le lointain. Ou bien était-ce une chèvre ? Elles sont de retour, à la place des moutons. Ce matin je me réveille avec une double éraflure parallèle sur le coté de ma main gauche. J’ai bien senti quelque chose avant de me coucher, mais juste un sentiment de chaleur. Ca m’est peut-être arrivé en entrant dans le sac de couchage, mais la fermeture éclaire se trouve à ma droite, or c’est la main gauche qui a subie… Mystère. J’espère juste que ça n’a pas mis trop de sang partout. Ou alors c’est la demoiselle… Ah non, j’imagine que les blagues de mauvais goûts risquent la censure, alors je vous laisse l’imaginer. C’est pas plus mal.

Ca me fait immensément plaisir de lire certains de vos commentaires. Contrairement aux abonnés de la médisance que j’évite autant que possible, il arrive parfois qu’une nouvelle tête émerge et prenne le temps d’écrire un gentil message. Il y en a même des très longs et plutôt positifs. Merci à vous, vraiment. Même les plus petits messages me soutiennent et me rassurent sur le fait que ce que je fais n’est pas totalement inutile.

J’ai une tasse en plastique avec couvercle pour la maintenir fermée. Je peux même la renverser sans en mettre partout. Par contre c’est un enfer à laver. La tasse, c’est facile. Mais le couvercle argh… la fente circulaire qui s’emboîte est l’endroit idéal où se reproduisent de minuscules champignons noirs. Heureusement qu’ils dégagent une certaine odeur et que j’ai un odorat 11/10. Aucun tissu n’est assez fin pour aller frotter dans cet interstice, aussi je me suis résolu a utiliser un morceau d’essuie-main des WC, humidifié et savonné, pour récurer ce nid à bactéries.

Mazette ! Il est presque 13h et je n’ai même pas commencé à manger. Ceci explique les grognements provenant des tréfonds de mes entrailles.

Punaise, j’ai une de ces envies de cuisiner, et surtout de manger, de petites pommes de terre sautées aux fines herbes, de douces carottes à la vapeur, une choucroute bien mijotée, une bonne platée de riz cuit au bouillon de légumes, une palette à la Diable, une pizza maison… Aaaaaaaah…

L’anglaise de hier, avec le micro-onde, vous vous souvenez ? Elle a récidivé…

Elle a l’air hyper-active, ne tient pas en place, et même 30s de micro-onde lui semble être le bout de la fin des temps. Pour « gagner » du temps, elle a enfourné un plat préparé préalablement ouvert… du coup ça en a mis partout dans la machine qu’elle a du nettoyer… enfin sommairement, avec un papier pour étaler la saleté hein, faut pas trop demander non plus. Quand c’est enfin chaud, elle arrive à retirer le plat et relancer le micro-onde vide dans la foulé, avant de s’en rendre compte et de revenir l’éteindre. Bidiou. Sans doute pas évident à vivre au quotidien. Ni pour elle, ni pour ses proches.

Un peu plus tard elle revient en trombe dans la pièce, toujours pleine de vitalité, et me dit en passant devant moi « hi » avec un sourire ! Je n’ai que eu le temps de répondre qu’elle était déjà repartie.

Il fait enfin beau, juste comme on s’y attend pour un mois de Juin. C’est d’autant plus triste de voir le terrain de sport tout vide.

Mmmm…mmméditérranée… C’est le mot que ma mère utilisait lorsque j’étais petit pour ne pas prononcer « merde » devant ses marmots. Où que j’aille il n’est pas possible d’imprimer depuis une clé USB.

Je viens de me rendre compte que j’ai répondu l’autre jour à une humaine de la CAF utilisant une adresse « ne-pas-répondre »… Je pourrai l’attendre encore longtemps, mon avancée dans les procédures. Le comble du ridicule c’est qu’il est impossible d’avoir un logement social sans au minimum un RSA. Si j’ai tout compris, il est aussi impossible d’avoir le RSA sans compte CAF, et pas de compte CAF si l’agent qui répond ne le fait pas…

Le fiston de la « dame au micro-onde » passe toutes ses soirées dans la salle Wifi à regarder son minuscule écran de tél.

Euh ça fait plus d’une journée que le site de demande de logements est en maintenance…Je vais finir par croire qu’une puissance inconnue joue avec moi.

Bon, je croise les doigts pour que ça soit résolu demain… Bonne nuit tout le monde.