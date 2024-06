Journal d’un BAC+5 SDF #38

Mercredi 5 Juin 2024 J’ai de nouveaux voisins, un couple de retraités, disposant d’une grosse voiture noire et d’une imposante caravane. L’un d’entre eux ronfle, très fort. Malgré la distance et les obstacles je l’entends comme s’il était dans la même pièce que moi. Le jardin pour chèvres et moutons se trouve à l’extrême Est du camping. La nuit dernière j’en ai entendu un(e) mouton(chèvre) geindre vers 1h du matin, et le son semblait provenir du Sud. Cette nuit idem, sauf que ça venait de l’Ouest. A croire qu’ils sont partout et nous encerclent, près à fondre sur nous au moindre signe de faiblesse !

A la salle Wifi j’ai rencontré un nouveau couple de retraités. Les bougres ont osé squatter MA prise de courant, à coté de MA table ! J’allais pas me laisser faire, faut pas rigoler. Quelle surprise, ils ne parlent pas français, mais anglais ils captent plutôt bien, en fait ce sont des Australiens. Je leur propose la multiprise et ils sont tout content. Je ne comprends pas trop pourquoi mais bon… Un peu plus tard lorsque la femme veut récupérer son téléphone, je lui dit « No ! It’s mine now. » pour plaisanter. Soit elle n’a pas le sens de l’humour, soit mon accent français lui fit penser que je parlai une autre langue… snif.

Qu’est-ce que c’est que cette blague encore… Le site de demande de logement est toujours en maintenance. Et j’utilise bien le lien fourni par le document officiel. Par contre si je passe par le site « Alsace », puis « Bas-Rhin » et enfin « Haut-Rhin » (qui est considéré ici comme sous-partie du Bas-Rhin ! Vaste blague !) le site fonctionne, mais n’a pas la même adresse.

Bon finalement je vois que mon dossier est bien complet et que ma demande est « active », c’est déjà ça.

Aucune nouvelle du RSA, de la CAF ni du mot de passe pour enfin pouvoir créer mon compte.

Bientôt l’heure de manger, et l’australienne a le même comportement avec le micro-onde que l’anglaise. C’est assez perturbant. Des sessions de 5-10s suivies d’une de plusieurs minutes et on recommence, on part, on revient en trombe pour ouvrir et relancer immédiatement. On allume et on arrête immédiatement pour ouvrir la porte et la refermer aussitôt. Totalement incompréhensible pour moi. C’est peut-être un rituel d’anglophones ? O_o

Pouark ! Il y a un truc qui schlingue dans le congélo… Un mélange entre un fromage périmé fondu et une assiette de vomi. J’espère que le coupable ne se sauvera pas du camping avant d’avoir sorti cette daube.

Bon, encore un journal qui arrive à sa fin. Mais étant donné qu’il y a que 2 de mes articles publiés ces 4 derniers jours, il va y avoir de plus en plus de retard entre mes écrits et votre lecture. Bientôt une semaine de délais. C’est triste.

Faites de beaux rêves, confortablement installés dans vos lits (je l’espère pour vous).