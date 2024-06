Journal d’un BAC+5 SDF #39

Jeudi 6 Juin 2024 Il commence à faire chaud dans la tente. Je vais pouvoir diminuer le nombre de couches de vêtements que je porte la nuit. Hier je vous annonçais être cerné par les moutons et les chèvres, mais ce fut d’autres bestioles qui m’ont tendu une embuscade aux aurores : pas moins de 4 mille-pattes et une araignée m’attendaient ce matin à l’ouverture de ma tente. J’étais encore en train d’ouvrir la porte que les 2 premiers myriapodes me tombèrent dessus. Deux autres et une araignée se trouvaient sur la seconde bâche, sous le cache de la fermeture éclaire. Même s’il était encore tôt et que j’étais mal réveillé j’ai eu les bons réflexes et la précision optimale pour les attraper tous et les balancer dehors.

Parfois je me demande si je parle et écris en français, parce que j’ai l’habitude qu’on me réponde invariablement à côté. Par exemple je demande à quelqu’un s’il a une imprimante disponible pour le public, il répond oui. Tout content je demande donc le prix et il m’arrête tout de suite, « Ah non, c’est privé ! »

C’est complètement barré à la CAF. Impossible de créer un compte sans faire de demande de prestations et lorsque je fais une demande de prestations on me dit ok, vous pouvez le faire en ligne ! Alors que JE N’AI PAS DE P***** DE COMPTE ! Quelle est l’entité diabolique qui a créé un tel système ?

Je suis allé faire quelques course et pour la première fois j’ai acheté des glaces. Vous savez, il y en a pour 3€ au camping, et bien j’en ai trouvé des semblables pour 2,79€ les 4. Maintenant faut voir si le congélateur est assez efficace pour les maintenir dans un état mangeable. Aie, normalement il est réglé sur 4°C… Mieux vaut que je les mange rapidement. Faut apprécier la crème pas glacée.

Foutu nez qui coule, il ne s’arrête pas aujourd’hui.

Un p’tit bout de femme est en train de transvaser le contenu de son sac à dos (presque aussi grand qu’elle) dans le congélo tout en se parlant toute seule.

Une recruteuse veut me causer. En plus pour un poste qui m’intéresse, même si c’est loin. Problème, il y a du bruit partout, je dois trouver le bon lieu, le bon timing et la chance qu’elle décroche pour que ça se passe bien.

Ca y est ! Ah ! Elle est déjà en entretient et va me rappeler plus tard… Ai-je le droit de dire que les mails c’est mieux ? Chacun peut répondre quand il est disponible, et tout le monde garde les traces de l’échange. Déjà une demi-heure d’attente…

Elle m’a oublié là, c’est pas possible. Les entretiens de pré-sélections ne durent pas si longtemps. Je vais m’absenter quelques minutes et ce sera exactement le moment qu’elle aura choisi pour me rappeler, n’est-ce pas ?

1h plus tard toujours rien, je lui propose donc de prendre rendez-vous demain… Et juste après elle appelle ! L’entretien se passe plutôt bien, le seul soucis est le logement, oh quelle surprise ! Il faudrait que je trouve rapidement un logement dans le coin qui serait apparemment très prisé. Si quelqu’un a une adresse à Lentilly, je suis preneur.

A part ça il y a deux tests à faire en ligne, je vais les faire demain. S’ils sont du même acabit de ceux que j’ai déjà fait par le passé, ce sera juste une perte de temps.

Ah non hein… Deux petits jours sans pluie et voilà que le ciel gronde à nouveau. Orages prévus ce soir et cette nuit, youpiiiiiii ! Ensuite on a un week-end mouillé en perspective. Le 9, jour des élections inutiles il va pleuvoir quasiment en continu. J’avais prévu de faire de l’auto-stop pour aller voter… Maintenant j’ai comme un doute.

Et voilà 20h20 il pleut.

Pfiou et ça commence à souffler fort. Le parasol géant n’a jamais autant tremblé qu’aujourd’hui, et il se cogne à nouveau au mur de la salle Wifi.

Même dans mon havre de tranquillité un mille-pattes a réussi à me grimper sur le bras pour me chatouiller. Je l’ai envoyé bouler et il est allé se cacher sous le climatiseur, en passant par une grille au raz du sol.

Je n’entends plus de pluie, je vais donc tenter de rejoindre ma tente toute trempée.

Faites un gros dodo.