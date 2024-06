Journal d’un BAC+5 SDF #40

Vendredi 7 Juin 2024 Je pense avoir atteint ma vitesse de croisière : il me faut désormais moins de 20 minutes pour ranger toutes mes affaires, atteindre ma tente, empiler tout mon barda, préparer le « matelas » improvisé à l’aide de divers vêtements et me changer pour dormir. Beau Soleil au saut du sac, mais aujourd’hui encore un mille-pattes a tenté une attaque sournoise par plongeon acrobatique.

Les trucs qui puaient dans le frigo ont été retiré, mais ça schlingue toujours.

Les abricots que j’ai acheté hier sont encore un peu coriaces. Par contre la bonne nouvelle c’est que le deuxième frigo de la salle Wifi est bien un congélateur et mes glaces sont à nouveau durcies !

J’ai terminé mes 2 tests en ligne. Souvent c’est une question d’interprétation de l’énoncé qui peut faire hésiter entre 2 réponses.

Et puis il y a les questions débiles du genre il faut appuyer sur le bouton d’arrêt d’urgence et on donne 4 images de boutons, 2 d’entre eux ne le sont clairement pas, et pour les 2 autres (qui se ressemblent), ben c’est au hasard quoi, ce qui est débile (j’insiste), car si on travail à ce poste on aurait quand même l’information ! En tout cas je l’espère…

Ou encore on vous présente une tâche qui peut être, je cite, « dangereuse ou mal détaillée », et parmi les réponse on peut reporter ça au commité sécurité (ce qui semble être valable pour le premier cas) ou au chef de service (ce qui serait logique dans le second cas), mais on ne peut répondre que l’un ou l’autre…

Avec ça il y a beaucoup de QCM avec images sur la sécurité ainsi quelques questions de mathématiques, de géométrie, pour déceler des problèmes de vision ou de reconnaissance des couleurs etc.

Une employée du camping m’a offert une préparation italienne glacée (elles en avaient trop fait pour elles), un truc au lait je suppose, un peu plus ferme qu’un flan, dans un grand verre, et nappé de sauce à la framboise.

Après renseignement, c’est une « Panna Cotta ».

Il n’y a plus le savon habituel dans les WC, à la place il y a un fond de flacon de savon liquide allemand. Il ne sent pas très bon…

Ca doit être sacrément chiant, la vie d’une araignée qui tisse sa toile. Dans le coin de la pièce, juste au-dessus de la prise il y en a deux (petit corps et très longues pattes) qui poireautent depuis plusieurs jours, attendant qu’une proie s’emmêle dans leur toile. Imaginez qu’elles tiennent un journal sur AgoraVox… Comment ça ce ne serait pas si différent du mien ? O_o

Un énorme moustique longeait le mur des WC. J’avais la flemme de le chasser de là alors j’ai changé de cabine, en espérant qu’il ne me suive pas. Juste après quelqu’un d’autre est entré dans l’antre habitée. Tout s’est bien passé, pour moi en tout cas.

Première fois depuis que je suis là que les rayons du Soleil arrivent à m’empêcher de voir l’écran de mon ordinateur. Ils m’éblouissent et l’écran est maculé de taches lumineuses. Pourtant ils doivent passer à travers une affiche et mon écran est presque en opposition avec le Soleil.

J’ai sommeil. Ca fait plus de 20 ans que je n’arrive plus à avoir de sommeil réparateur. Aaah les années « Cité Universitaire »…

Il y a souvent des bruits étranges dans la salle Wifi, comme s’il y avait du monde à l’étage, alors qu’il n’y a pas d’étage. Ou bien la poignée de porte qui bouge toute seule, des « toc-toc » dans les murs et la machine à boissons qui fait des vrombissements insupportables. Ajoutez le micro-onde, les congélateurs, la climatisation, la télé et les volets roulants.

Le week-end est là, enfin ! Surtout pour ceux qui travaillent. De mon coté rien ne va changer, c’est juste que je n’attends pas à avoir de bonnes nouvelles un samedi ni un dimanche…

Sur ce, bonne nuit tout le monde.