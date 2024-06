Journal d’un BAC+5 SDF #41

Samedi 8 Juin 2024 Ca fait plusieurs jours qu’on peut entendre un hélicoptère très tôt le matin, qui a l’air de faire des aller-retours quelque part au Sud du camping. Ce matin c’est carrément 4 myriapodes qui me tombèrent dessus. J’ai fini par en écraser un pour faire l’exemple, si tant est que ça serve à quelque chose… Mine de rien c’est coriace ces bestioles.

En ouvrant la petit poubelle de la salle des douches pour y jeter quelques uns de mes cheveux détachés lors du grand démêlement de début de matinée, j’y ai vu coton-tige collé au sac par un impressionnant monceau de « miel d’oreille » jaune poussin.

Il y avait trop de monde dans le super-marché aujourd’hui, et le ciel se gâtait rapidement, alors pour la deuxième fois de ma vie j’ai utilisé une caisse « automatique » qui était libre. Le genre de caisse où il n’y a même plus de caissière. Petit à petit en suivant le « progrès » la caissière est remplacée par un robot et des logiciels. Elle pourra du coup rejoindre la Légion des Chômeurs et quémander le RSA pour survivre. Oui c’est le progrès on vous dit. Mieux vaut être subventionné et dépendant pour survivre qu’un métier chiant mais être indépendant. Sinon vous n’avez qu’à vous bouger le cul et changer de pays, là où on pourra vous exploiter comme de bons esclaves. Au mmoins vous aurez un travail, n’est-ce pas ?

Enfin bon, ces machines ne sont pas encore au point. En plus on ne peut même pas utiliser de sac congélation tant que toute l’opération n’est pas terminée. Une employée doit de toute façon encore jongler entre toutes ces caisses pour régler divers soucis.

M****, j’ai oublié ma salade de carottes…

Météo splendide, avec plein de pluie tout le week-end et la semaine prochaine pour mon rendez-vous d’entretiens d’embauches…

Pfff, il est à peine midi et il pleut déjà.

Tant pis, on est samedi et demain c’est fermé, j’ai besoin de mes carottes, alors je vais braver ce petit crachin de rien du tout. J’aimerai bien des haricots verts mais impossible d’en trouver. Je me demande bien pourquoi.

Qu’est-ce qu’il est mal foutu ce magasin, les entrées sont toutes à l’Est et ma salade est tout à l’Ouest. Faut traverser tout le magasin 4 fois : de l’entrée Ouest on est obligé de longer toutes les caisses pour réellement entrer dans le magasin, puis re-longer ces mêmes caisses mais de l’autre coté et dans l’autre sens pour atteindre la sacro-sainte salade, puis re-longer une troisième fois ces caisses pour atteindre celles qui sont rapides / pour peu d’articles et enfin sortir à l’Est pour prendre le chemin du château d’eau à l’Ouest.

Un papa vient d’engueuler son fiston qui fait mal son travail de nettoyage de voitures. Il lui dit que ce n’est pas la peine qu’il revienne la semaine prochaine.

Le terrain de foot a été totalement tondu. Mais vu le temps personne n’en profite. C’est ballot ! Quand il fera à nouveau beau l’herbe aura déjà repoussé.

P***** de m****, je viens de chercher les horaires des bus pour aller voter malgré la pluie, avant de me rendre compte que demain c’est dimanche = pas de bus. Bon bah je vais voir selon la météo et ma motivation à tester l’auto-stop…

Si ça se trouve j’ai été radié des listes depuis que je n’ai plus de maison.

De loin j’ai l’impression d’avoir un nouveau voisin, je crois qu’il y a une caravane installée à coté de mon emplacement. Je vais voir ça avant d’aller me coucher.

A demain.