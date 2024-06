Journal d’un BAC+5 SDF #42

@Xenozoid

A Paques dans la région où étaient nés mes parents,les jeunes allaient « chercher les oeufs » pendant les nuits la semaine sainte.

On passait toute la nuit de maison en maison, en arrivant on tapait à la porte et on leur disait « cantem ou cantem pas ? » Et il répondaient « cantè ! » et se mettaient au fenêtres.

Mon père me disait qu’en son temps ils chantaient une grande Passion. Du mien on chantait une autre forme plus simple de la même chose.

Après plus ou moins lontemps les gens ouvraient la porte et donnaient des oeufs. Pas mal offraient à boire et on finissait le nuit bien gais.

Le samedi il y avait un repas public où on ne mangeait que ces oeufs.