Journal d’un BAC+5 SDF #43

Lundi 10 Juin 2024 Mes voisins dans le gros minibus sont déjà repartis. La nuit se passe sans mauvaise surprise, à l’exception d’une bestiole qui a chouiné pendant plus d’une heure « HuHuuuuuuuuUUH (en continue) u (un petit « u » tout seul) HuHuUuUuUuUuhu (en tremblotant) ». Ce n’était sans doute pas un chien, probablement une chouette ou quelque chose du genre.

Ce matin alors que je partais faire quelques courses j’ai croisé un homme en bermuda, bien droit, les jambes écartées, en train de tenter de marquer son territoire en visant le château d’eau. Il y a pourtant plein d’arbres et de végétations tout autour. Il fallait viser le seul bâtiment présent.

On notera qu’il s’était tout de même positionné à l’opposé de la route, un endroit qui devait lui assurer une certaine tranquillité, sauf si quelqu’un sortait du camping. J’imagine la gène qu’il a du ressentir lorsqu’il a entendu le « clang » du portail alors que j’arrivai derrière lui.

Super, ma messagerie semble être en rade. D’ailleurs d’autres sites internet ne fonctionnent pas non plus. Encore une cyberattaque des hackers Russes de Poutine !

De loin il y a des sons que j’ai vraiment de la peine à identifier, entre des pleurs d’enfants ou des cris d’animaux.

Demain rendez-vous pour des entretiens d’embauches multiples. Les entreprises du coin cherchent quelques humains exploitables, soumis et pas chers. Et il faudra me « vendre » comme le parfait sous-fifre, chose que je n’ai jamais réussi à faire. Ca me dégoûte rien que d’y penser.

Quelle hypocrisie : les recruteurs veulent entendre des humains chanter les louanges d’un métier qu’ils rêvent de faire, alors que tout le monde sait pertinemment que c’est en fait un truc hyper aliénant, et les candidats doivent se soumettre à ce rituel de soumission.

Je commence a avoir des visions… J’ai cru voir un gros perroquet, vert, jaune et rouge s’envoler d’un arbre non loin des containers de déchets…

Le fond de bouteille de savon qui pue allemand a finalement été remplacé par un nouveau savon violet qui sent très bon. Peut-être une vague odeur de fruits rouges. J’en ai profité pour laver mon mouchoir en tissu. C’est quand même plus agréable de se moucher dans un mouchoir doux et qui sent bon plutôt que dans un bout de tissu cartonné par de précédentes émulsions séchées. J’espère que vous avez l’image.

A mon avis c’est fait exprès. Malgré trois échanges par mail il m’a été impossible d’ouvrir un compte CAF, chaque fois on me répondait à coté. Bref j’ai du utiliser une autre méthode que je voulais éviter, mais ça a marché et maintenant c’est fait.

Au moins 3 camionnettes remplies d’employés municipaux viennent d’arriver au camping. Ils sont tous vêtus d’une tenue de travail orange fluo avec bandes argentées.

Comment fais-je donc pour qu’en sortant des WC, ceux-si soient plus propres qu’à mon entrée ?

Il doit y avoir des grapheurs expérimentés parmi les usagers. Il faut avoir un sacré niveau pour choisir la bonne hauteur et le bon angle afin de balayer la zone avec cette précision chirurgicale. Pas une goutte ni un grumeau par terre, mais tout sur la lunette.

Un nouveau couple de petits vieux envahissent mon espace vital ! Le mari est sur la télé et la femme sur un ordinateur portable (elle a des difficultés avec le Wifi). Tout en allemand bien fort pour que mes oreilles de petit vieux puissent également entendre de l’autre bout de la pièce. Ce serait dommage d’en rater une syllabe.

Ca y est, après plusieurs jours, voir semaines, de privation, j’ai enfin droit à nouveau à l’émission gogolito allemande.

Quand le papy renifle on pourrait le confondre auditivement avec un pet mouillé.

Ce n’est pas l’émission de débilos, ça a l’air plus sérieux.

Quand c’est fini… ils en relance une autre, encore plus fort. Puis une troisième, probablement un match de foot. Ensuite c’est un enchaînement de petites vidéos avec le même jingle.

Il y a anormalement beaucoup de gens qui se baladent dehors cette nuit, lampe de poche à la main.

Bon, il est 23h passées, il me tarde de regagner mon sac. Je vais devoir me lever tôt demain, car rendez-vous France travail…