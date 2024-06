Journal d’un BAC+5 SDF #46

Jeudi 13 Juin 2024 Super nuit reconstituante, matin ensoleillé, les oiseaux chantent, les enfants s’amusent… C’est un idéal trop éloigné de la réalité. A la place on a eu droit à une matinée complète de tondeuse à gazon. Je n’ai même pas eu la « chance » d’entendre la bande de cyclistes « Graine de cyclo 2024 » partir ce matin.

« L’objectif principal est la Lutte contre le Décrochage scolaire pour la réussite de chaque collégien. (…) Ces élèves qui rencontrent des difficultés scolaires, peuvent faire face à un certain manque de confiance en eux et une faible estime d'eux mêmes. Nous sommes convaincus que ce projet peut leur apporter une immense richesse et leur donner un sens concret à leurs apprentissages. Ils pourront ainsi trouver une source d’épanouissement et de motivation pour la suite de leur scolarité par le goût de l’effort et de la persévérance. »

-Il dit qu’il voit pas l’rapport.

-Ben si justement, pendant notre rapport ! (Qui a la ref ?)

Et c’est un financement participatif de l’Education Nationale. C’est-y pas meugnon ? Ah si ça marche, je ne suis pas contre, hein. Mais j’ai toujours mal de voir que ceux qui décrochent sont aidés, chouchoutés, câlinés, alors que justement ceux qui s’accrochent et font beaucoup d’efforts sont totalement ignorés.

Un p’tit moineau vient de plonger dans la salle Wifi pour y rester prisonnier. Il se cogne au plafond et aux fenêtres. J’espère surtout qu’il ne va pas déféquer sur mes affaires… Ca me rappel un printemps, il y a plusieurs années. Après un hiver rude que j’avais passé enfermé, au premier rayon de Soleil je suis sorti… pour recevoir un cadeau de Dame Nature : une belle fiente d’oiseau sur le crâne.

A nouveau un couple de retraités, dont le mari a un problème de nez vraisemblablement pire que le mien, regarde une émission de sport en allemand. Je pense que c’est des courses équestres. Et ça n’en finit pas…

Il y a un gars étrange, portant un anorak et une écharpe. Il a mis son stock de binouzes au frigo. Il l’a vidé entièrement puis est allé en chercher un nouveau à vélo.

Je suis tombé encore une fois dans un univers parallèle, ça ne peut pas être autre chose. Je cherche des logements à Lentilly ou tout proche avec un transport en commun. Donc je regarde les horaires de bus. Et là, je tombe sur une page qui présentée comme telle mais qui pourtant affiche la météo…

Ptdr j’adore les descriptions d’appartements par des professionnels, je cite : « Une grande chambre de pus de 12 M². » Faudra faire le ménage avant de s’installer, ou bien être adepte de Nurgle.

Ooooooh je viens d’en trouver un quasiment à coté de l’entreprise, et il n’est étonnamment pas cher (à peine plus de 500€). Y a-t-il une arnaque ? O_o J’ai demandé des infos en plus. J’ai peut-être un espoir.

Le couple d’allemands et leur portable sont de retour pour regarder leurs émissions. Cette fois-ci je peux tout voir. Ca a l’air d’être une émission d’actualités politiques. Il a l’air d’y avoir des manifestations réprimées en allemagne aussi. Vu que c’est le modèle de tous les eurolâtres, il ne faudra pas s’étonner de ce qu’il se passera bientôt en France… Ce qu’on a vu jusqu’à aujourd’hui ne sera rien en comparaison. Comme on dit, « qui vivra verra ». Ensuite ils chanteront que « l’Europe c’est la paix, l’amitié et la prospérité » lol.

Juste après le gars en veste+écharpe est venu s’approvisionner en boissons à boire tout seul sur la terrasse. J’ai pu entendre le « clac » caractéristique de l’ouverture d’une cannette. Il tousse. Et il fume. Il est 23h passée et il vient chauffer son repas au micro-onde. Un tupperware transparent avec ce qui semble être de grandes boules jaunes (pannées ?) dedans. Il revient vider le frigo des biscuits apéritifs qu’il avait gardé pour le dessert.

Et moi je retourne me coucher dans la nuit fraîche. Bonne nuit.