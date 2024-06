Journal d’un BAC+5 SDF #47

Vendredi 14 Juin 2024 A minuit le buveur solitaire était dehors, debout à regarder la Lune tout en fumant une clope. On s’est souhaité une bonne nuit. J’ai à nouveau des voisins, dans un beau camping-car noir. Nuit venteuse avec un petit crachin. On pouvait entendre le vrombissement de radiateurs en marche. C’est sur qu’il ne faisait pas chaud. Au levé du sac j’ai eu droit à un ciel couvert, et le vent charriait quelques gouttelettes qui vinrent s’écraser sur mes bras nus. Brrrrr !

Toujours pas de réponse pour la mission d’intérim de la semaine prochaine… Ils n’ont aucun moyen de contact à part le tél.

J’ai trouvé cette offre de mission sur leur site, j’y ai donc (re)postulé pour y donner quelques détails. J’adore les réponses automatiques : « Si votre profil est sélectionné sur ce poste, nous vous contacterons dans les plus brefs délais. Sans retour de notre part sous 3 semaines, nous vous remercions de bien vouloir considérer que vous n'avez pas été sélectionné(e) pour ce poste. » C’est juste que dans 3 semaines la missions sera déjà terminée de toute façon…

Et voilà qu’il repleut, le froid en profite pour s’engouffrer dans la salle Wifi.

Mon mouchoir est à nouveau tout propre.

J'ai à nouveau contacté l'agence d’intérim pour savoir quand la décision allait se prendre.

Je les ai appelé le 11 juin peu avant 16h pour savoir comment ça se passait et on m'a répondu que je devais juste attendre. Le matin même à pôle emploi une dame a pris mes coordonnées (mail), et ne m'a jamais contacté. Aujourd'hui je rappelle avant de louer un emplacement au camping de Rouffach et... j'apprends à l'instant que c'est fini. Ma candidature n'a même pas été envisagée. Délirant.

Résumé = Mercredi : Attendez ; Vendredi : PTDR T KI ?

Voilà voilà, encore plein de temps perdu pour rien d’autre qu’un gain de rancœur…

INSEREZ ICI UNE LONGUE SERIE DE GROS MOTS A HURLER TRES TRES FORTS !

Pour la peine je suis allé chercher des glaces pour la deuxième fois en 47 jours. Il y a une grosse réduction de 60 % sur le deuxième paquet. Du coup ça me fait 8 glaces pour 5€. De quoi mettre à mal sérieusement l’économie du camping. Ca y est, c’est décidé, je vais leur faire de la concurrence en vendant mes glaces tout en utilisant leur frigidaire ! Quel plan diabolique. Je peux les vendre à l’unité 2€ ou 2.5€ suivant la tête des clients, avec éventuellement 50 centimes de réduction pour en acheter plusieurs. Pour 8 glaces vendues je peux facilement gagner 11-12€ tant que la réduction en magasin est active. En vendant 12 glaces par jours ça payerai le camping et ma nourriture. Mouais, pas sûr de réussir, même certain d’échouer, sans compter que la réduction va disparaître bientôt et que le gestionnaire du camping va me poursuivre en justice.

Allez je sais bien que c’est encore n’importe quoi, désolé. Ca me saoule tellement que mon cerveau tente de faire ressortir tout ça par l’intermédiaire du clavier de mon ordinateur.

Ma sortie m’a au moins permis de déposer un autre CV.

Youpi il pleut encore pour changer. Mon territoire va être envahi, je le sens. Les premiers à arriver son le couple d’allemands qui vont regarder leurs émissions sur un ordinateur portable. Germany vs Scotlant, il paraît que c’est du foot.

Malgré la pluie (qui n’est plus qu’un petit crachin maintenant, certes) il y a toujours cinq gosses qui jouent au tennis de table.

La machine à cafés est utilisée aujourd’hui, ça change de d’habitude.

Un autre touriste allemand rejoint les petits vieux et font connaissance devant le match. Il est sacrément bavard, et je serai tenté de dire qu’il commence à escagasser les retraités.

C’est tout froid, mouillé et gluant dehors… je vais rester dans la salle commune cette nuit.

Pleins de jolis rêves à vous tous !