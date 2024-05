Journal d’un BAC+5 SDF #5

Vendredi 3 mai 2024 Je deviens contorsionniste, ou bien maître du Kamasutra-camping-iste à force de me dés/habiller sous la tente, ne pouvant qu’être accroupi, à genoux ou bien dans d’autres positions plus imaginatives et pouvant prêter à confusion. Cette nuit il n’a pas plu, mais fait très froid. Jusqu’au petit matin j’en entendu un vrombissement bien pénible. Je suppose que c’était un climatiseur/chauffage d’un camping-car. Ah oui, parce qu’il ne reste sans doute plus beaucoup de tentes à cause du mauvais temps. A part la mienne je n’en ai pas vu d’autre. Ceci dit je n’ai pas fait le tour du camping pour vérifier. On va dire que c’est au moins le cas dans mon champ de vision. La consolidation de mon matelas avec des sachets de vêtements et des couvertures s’est avérée payante : j’ai beaucoup mieux dormi, en tout cas du point de vue des douleurs au réveil. Par contre, comme les nuits précédentes j’ai omis de m’habiller plus chaudement. Je n’avais que deux couches de vêtements et un vieux K-way pliable. Faudra remédier à ça cette nuit puisque les températures pourraient tomber à 5°C...

Toujours pas de nouvelles quant à l’agence qui m’a proposé un logement à Thann. Je les ai relancé ce matin. J’ai un garant et suis prêt à mettre un an de loyer dans un compte bloqué. Et tout ça pour une cage à lapin. Mais ça traînasse comme toujours. Je déteste vraiment tout ce qui est administratif. Enfin bon, je ne vais pas leur jeter des pierres, c’est la seule agence qui a répondu à ma recherche de logement. Seulement voilà, si tout ce temps passé en paperasserie se termine en eau de boudin, c’est justement ça qui m’exaspère ! On fait une annonce claire, en précisant dès le début les points négatifs pouvant les rebuter (sans emploi actuellement), on répond rapidement à toutes leurs sollicitations administratives, même les plus absurdes, on fait la visite sur place qui prend 20 fois moins de temps que le trajet vu la taille de la piaule, et on doit encore patienter. Comprenez bien qu’il faille peser le pour et le contre et gnagnagni et gnagnagna. Ouais sauf que pendant ce temps je reste à la rue.

Et puis même si j’ai finalement une réponse positive, il faudra encore attendre la mise en place d’internet…

Et comment trouver un job aujourd’hui en étant SDF ? On entre dans l’usine du coin ? Ah oui, celle qui a délocalisée en Europe de l’Est ou en Asie il y a plusieurs décennies grâce aux progrès époustouflants qu’a apporté l’application de l’Acte Unique ? Quelle saloperie. Juste du chômage de masse en France à cause des cotisations sociales plus hautes que chez nos voisins, et la construction d’un marché aux esclaves à l’échelle du monde. Ah ça, pour sûr, c’est bien une valeur de l’Europe ! Droits de l’homme toussa toussa… Mon cul !

Je me suis fait piquer ou mordre au bras gauche, à 5cm du coude, ça me grattouille. Je résiste pour ne pas frotter.

Midi. Toujours pas de réponse de l’agence. Je vois venir la déception de plus d’une semaine d’attente pour retourner à la case départ. Le camping va être ma nouvelle maison. Mais à ce prix là je vais plutôt finir par faire du camping sauvage. Problème, dans ce cas je n’aurai plus du tout accès à internet non plus… Et surtout vous n’aurez plus accès à mes fabuleuses histoires inoubliables ! Quelle misère.

Ca serait pratique de pouvoir recharger une ancienne sauvegarde comme dans des jeux vidéos. Hop vous retournez au Lycée et pouvez tester une autre voie. Après tout certains scientifiques pensent bien que nous ne sommes que des minuscules pièces d’une colossale simulation.

J’ai remarqué que l’emballage des rochers au chocolat au lait avait changé par rapport à la dernière fois que j’en ai mangé. C’est vrai que ça fait longtemps, mais le papier était bien plus épais à l’époque, j’en suis sûr et certain.

Bon bon bon… la semaine dernière on m’annonçait une réponse « courant semaine prochaine » pour le logement. Nous voici donc vendredi, à l’heure où les bureaux ferment, et je n’ai aucune réponse, malgré la relance de ce matin. Bref, dans le meilleur des cas, je vais encore au moins passer le week-end au camping.

Presque 18h, j’ai eu une réponse ! Enfin si on veut. Mon message est transmis à l’intéressée…

19h15 Les deux jeunes allemands sont de retour. Ils foncent sur le divan et lancent leur jeu vidéo et un film avec le son au max en se parlant comme s’ils étaient éloignés de 50m. Huuuuuum ces longs reniflements suivis de goulues déglutitions… Ils ne proposent même pas de partager. Ingrats.

Une famille francophone (papa, maman et deux fillettes) vient d’arriver, les parents préparent à manger au chaud. C’est vrai qu’il ne pleut pas mes la température extérieure est plutôt frisquette, ce qui n’a pas l’être d’embêter les enfants qui préfèrent jouer dehors en attendant le souper.

Huhum les parents mangent seuls, peut-être que ce ne sont pas leurs filles qui jouent au ping-pong. Ils étaient tous les quatre entrés ensemble, c’est pourquoi je… bref. Désolé.

Question météo il y a un soucis. On s’attendait tous à un semi-déluge, mais il n’en a rien été. Certes il a plu pas mal hier mais pas plus de 2-3h cumulées, dont même pas d’une demi heure intense. Cette nuit et aujourd’hui pas une goutte de plus. Je croise les doigts pour que ce soit pareil demain puisque je vais retourner chercher à manger (dimanche c’est fermé).

Haha, ça faisait extrêmement longtemps que ça ne m’était plus arrivé ! J’étais tranquillement en train de me brosser les dents dans la salle des douches quand un homme d’un certain âge entre et me dévisage, circonspect, une poignée de secondes, avant de reculer jusqu’à dehors et lève ses grands yeux couverts de lunettes pour y vérifier les pictogrammes : oui il s’agissait bien des douches pour hommes ^^. Holala, je viens d’être macro-agressé en plein jour par un mâle blanc hétérosexuel dominateur et misogyne de plus de 50 ans ! Où sont les SJW ou assimilés lorsqu’on se sent en danger ? Dois-je lui intenter une action pour discrimination liée au capillaire-céphalique ou bien de long-cheveux-phobie ? Il ne faudrait pas commencer à mélanger l’expression de genre de l’identité de genre des cheveux longs, « merde, quand même ! » comme le disait tout colère notre regretté intellectuel hispanophone.

Sérieusement, même avec une très mauvaise vue, malgré mes cheveux longs et la barbe rasée, je doute que quelqu’un puisse encore me confondre avec une femme. Lorsque j’étais (très) jeune, assis et de dos, ça pouvait arriver, mais c’est tout. Ceci dit, je ne me suis pas permis de demander à l’intéressé du pourquoi. Aurais-je dû ?

Sur ce, je poste ce cinquième journal juste après minuit (le 04 au matin donc) avant d’aller essayer de dormir, si ne congèle pas sur le chemin de ma tente...