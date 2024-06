Journal d’un BAC+5 SDF #53

Jeudi 20 Juin 2024 Pas de pluie cette nuit, contrairement aux prévisions. Par contre j’ai eu droit à la visite d’une grosses bête. Enfin je dis grosse mais c’est comparée aux insectes. Elle a réussi à se fourrer entre les deux bâches, à l’arrière de la tente, juste là où tentait de se reposer ma tête. Et elle grattait le sol et les feuilles mortes, encore et encore. Après avoir tenté de la faire fuir en tapant la bâche, elle s’est tue un instant puis ça a recommencé brièvement, sans doute le temps pour qu’elle quitte les lieux puisque je ne l’ai plus entendu ensuite.

J’ai pris l’habitude de tapoter la bâche externe avant de l’ouvrir pour sortir de la tente. Comme ça d’éventuelle bébêtes cachées pour me tendre une embuscade tomberaient à la renverse vers le jardin. Malheureusement ça ne marche pas à 100 % : aujourd’hui un perce-oreille s’est engouffré dans mon antre sitôt l’ouverture présentée. Hop ! D’un rapide mouvement je l’attrape et l’éjecte dehors. Malgré cette réussite j’ai méchamment juré. Franchement, commencer la journée comme ça c’est pas cool. Oui je sais il y a toujours pire…

Yves est de retour. Il envisage d’acheter un scooter, mais il lui faut d’abord remplir des papiers administratifs. Il range quelques courses dans le frigo et repart illico. Beaucoup de ses affaires sont à cuisiner à la poêle ou au four, choses qu’il n’y a pas au camping. En fait c’est pour manger avec sa mère un de ces prochains jours.

J’entends parler allemand à l’accueil. Mais cette fois-ci ça ne fait pas disparaître ma faim de loup.

Ca faisait longtemps. On y a échappé cette nuit, mais elle est là maintenant, notre très chère pluie adorée…

Ah l’administration… Une fois encore j’adore. Une fois ma demande de logement social en ligne terminée, j’ai reçu un document m’attestant que l’ensemble des bailleurs sociaux de la région avaient reçu ma requête. Bah donc logiquement, j’attends leur réponse. Les semaines passant je tente de contacter une mairie qui me répond qu’il faut que je contacte toutes les communes qui m’intéressent…

Sérieusement ? Ca servait à quoi alors de faire cette demande centralisée au juste ? Avec sélection de la région et des villes/villages acceptables ? O_o

BANG !

Il y a de nouveau le savon « high performance » (oui c’est écrit dessus) dans les WC ! Il est bleu translucide. On passe la main sous la machine et on reçoit une noix de mousse blanche. Encore un savon raciste qui ne propose même pas de mousse noire. C’est systémique qu’on vous dit !

Yves a vu la date de son opération avancer, de septembre au 2 Août. Il n’a pas trop souffert aujourd’hui.

J’ai froid aux pieds. Il est temps de renfiler mes chaussettes.

Le couple d’allemands qui regardent le foot sur leur ordinateur portable viennent de rejoindre un compatriote. Ils s’installent ensemble sur la terrasse. Le premier arrivé ne tarde pas à partir, les laissant seuls avec leur écran.

Il n’est même pas 19h et pourtant la luminosité est très basse. Ca me fait penser à une fin d’après-midi d’automne.

Bon… Enfin non, c’est pas bon justement. Toujours pas de réponse de l’agence pour l’appartement à Lentilly. C’est quoi ce bordel au juste ? De fausses annonces pour faire monter les Stats ? Délirant. Aucun respect pour ces agents immobiliers véreux. Ils me dégoûtent, presqu’autant que les traders.

La télé ne présente plus qu’une image fixe sans son. Cool !

Mais un réparateur devrait passer demain. Zut !

Yves est désespéré, il tente de la réparer mais en même temps sait qu’il doit aller faire dodo. Il va se coucher après que je lui ai montré le masque de Mbappé. « Il va leur faire peur ! »

Des allemands débarquent et tentent de retrouver les programmes. Ils semblent avoir trouvé, malheureusement. Snif !

Yves, il faudrait quand même que tu te laves et nettoies tes vêtements. Se badigeonner de parfum ne fait qu’ajouter une odeur à une autre, et quand elles sont toutes les deux fortes, ça attaque les narines. En plus ça stagne, ça s’incruste. Il est pourtant parti depuis bientôt 2h…

Dommage pour moi que j’ai un très bon odorat. Urgh !

Un insecte étrange rôdait sur le climatiseur juste à coté de moi. Pour le chasser un peu je lui ai soufflé dessus, et il est allé se cacher dedans. Il en ressort pour me narguer ou quoi ?

Il va déjà être minuit. C’est le moment d’uploader ce fantastique journal qui égaille vos vie de lecteurs d’une passion excitante et de rêves fous de participer, un jour, à pareil expérience humaine ! Il faut d’abord le mériter, non mais !