Journal d’un BAC+5 SDF #56

Dimanche 23 Juin 2024 Alors que je rangeais mes affaires, tout le monde se prépare également à sortir, dans la joie et la bonne humeur. Je n’ai pas écouté et donc pas tout compris à cette soirée animée. Heureusement que Yves est capable de m’expliquer le schmilblick. En fait il s’agirait d’une famille de prêtres. Ils viennent du Burkina Faso et parcourent le monde pour prêcher la bonne parole. Aujourd’hui (Dimanche) ils vont en Suisse. Sur le chemin de ma tente, le ciel est toujours aussi horrible à regarder, et la Pleine Lune est encore cachée par d’épais draps de nuages. Mais il fait un peu moins froid que hier. Enfin, ce n’est que mon impression.

Un petit mulot, peut-être bien le même qui hier, rôde toujours dans les parages. Il vient de se faufiler sous le mur de la porte d’entrée, longitudinalement. Il me semble qu’il y a dessous-sols à ce bâtiment. Après une dizaine de minutes je l’aperçois du coin de l’œil. Il vient de ressortir pour changer de mur en s’infiltrant dans un autre passage dont il a le secret. Tant qu’il ne pénètre pas dans la salle commune je le laisse tranquille.

Yves va aller au marché aux puces de Ungersheim cet après-midi.

Il y a tout plein de chèvres à nouveau juste à coté de l’entrée du camping. Je n’ai pas repéré celle qui avait attiré mon attention, moitié noire, moitié blanche, séparées en diagonale.

Et merde… J’avais oublié un petit paquet de galettes Saint-Michel dans une poche de mon sac, depuis ma dernière visite à France Travail… Le sachet était ouvert et les biscuits sont éparpillés au fond de la poche en morceaux tout mous. Génial.

Notre cycliste édenté est de retour, épuisé. Il sort sa soupe industrielle du frigo pour la passer au micro-onde mais un appel téléphonique l’arrête dans son élan. Il range alors tout ce qu’il avait sorti et repart aussitôt voir la personne qui vient de l’appeler.

Deux touristes francophones sont installés dans les confortables fauteuils devant la télé, à regarder une course cycliste justement. Mais ils en ont rapidement assez et coupent tout.

Maintenant le mari fait faire des « bip » sacrément forts à sa montre électronique(?).

Vous souvenez-vous du petit garçon habillé en bleu et sa sœur en rose ? Et bien ils sont de retour près du toboggan. Il fait presque deux fois la hauteur de la petite fille, mais cela ne l’effraye pas le moins du monde. Elle s’est donné l’objectif de le monter à l’envers, c’est-à-dire par la pente au lieu de l’escalier. Le premier essai est presque une réussite mais elle fini par glisser, se rattraper et finalement faire du sur-place de longues minutes avant de céder à la gravité. Elle retente sa chance à plusieurs reprises, sans réussir. La courageuse fillette varie alors ses activités sans laisser son objectif s’évanouir : elle teste de temps en temps une nouvelle technique d’escalade savamment imaginée. Nul doute que le toboggan ne va plus lui résister longtemps !

La piqûre d’il y a quelques jours a disparue, mais je viens d’en avoir une autre un peu plus haut, plus proche du coude. Elle est bien plus petite mais bougrement plus « démangeante » (vous avez la primeur d’un nouveau mot créé par Patchwork mental ©). Je résiste, je résiste pour ne pas me gratter !

Pour la première fois il y a un couple de retraité que regarde le journal de 20h. Une femme de 37 ans s’est fait attaquer par trois loups alors qu’elle faisait un jogging. Alors qu’elle se faisait mordiller en criant, les agents du parc ont eu le temps d’intervenir pour la sauver. Ils devaient être sacrément proches, ou alors les loups n’avaient pas très faim.

Ah ! L’employée du camping les prévient de la descente des volets de l’Enfer. C’est de la triche. Je n’ai toujours pas assisté à une crise cardiaque…

Les soi-disant prêtres sont en fait toujours là. Yves me disait hier soir qu’ils allaient partir pour la Suisse. En tout cas ils sont présents pour regarder le foot. Yves vient justement de rentrer, juste à temps pour ne pas rater de but. C’est Suisse contre Allemagne.

L’édenté et le père prêtre sont restés dehors à papoter. Il n’y a qu’un allemand assez âgé qui regarde le match, il parle très bien le français, alors on le pardonne ?

Voilà la mère « prêtre » qui entre en gueulant bien fort « gude Nacht »… Ca c’est sûr, oui, je vais certainement passer une bonne nuit… Yves rentre également.

Par curiosité j’ai regardé vite fait cet après-midi les courses cyclistes dans le département. Il y en a environs une par jour. Il y a même des compétitions pour les plus de 70 ans, comme Yves.

Le jeune voulait encore me faire écouter ses « mantras », je décline. Une soirée ça va, mais pas deux. Il enchaîne en voulant une « ice cream ». Il est 22h passé, mais il croit encore que l’accueil est ouvert… Quoiqu’il en soit je ne comprends pas le rapport entre la prière et la glace.

Ils s’échangent des comptes Whats’App. C’est sans doute demain (Lundi) qu’ils vont finalement partir. C’est toujours ambiguë de dire « demain » la nuit aux alentours de minuit, ça peut être mal interprété. Il est bientôt 23h et ils commencent à se dire au revoir. En allant se coucher Yves a du mal à se frayer un chemin sur la terrasse avec son vélo.

Il est 23h passée et un jeune vinent récupérer deux pains de glace. Qu’est-ce qu’il va bien pouvoir en faire à cette heure-ci ? Mystère.

Il paraît que je suis « pistonné ». Alors j’espère recevoir ma valise de billets très bientôt.

La nouvelle semaine va commencer, avec des « zélections » pour la gamelle, miam, miam, miam ! Décidément la politique de notre vieille France n’est devenue qu’un système de rentes peu ragoûtant. Faudrait peut-être songer à chambouler tout ça et foutre dehors tous les professionnels du système, ceux qui connaissent toutes les failles et en profitent. Ca me fait tout à fait penser aux « bug abusers » dans les jeux vidéos, sauf que là en plus ils écrivent les lois, les parsemant de lacunes volontairement pour que leurs patrons (très riches qui financent leurs campagnes… ouhlala le complotisme de bas niveau ! Désolé.) aient toujours un coup d’avance ou un moyen détourné d’échapper à d’éventuels châtiments.

Bonne semaine tout le monde !