Journal d’un BAC+5 SDF #57

Lundi 24 Juin 2024 Le ciel est moins oppressant que d’habitude, les nuages sont plus hauts et les couleurs du toit de la Terre variaient entre le gris sombre et le noir. Pas une étoile visible, ni même la soi-disant pleine Lune que j’attends toujours de voir. Diverses bestioles tombent avec nonchalance lorsque j’ouvre la deuxième bâche. C’est pénible de commencer la journée comme ça. Au moins, pour une fois il fait BEAU ! Il y a du Soleil et un petit vent très agréable. Magnifique. Dommage que j’ai mis mon pantalon avant de sortir faire les courses. J’ai retrouvé la chèvre noire et blanche séparée en diagonale, elle a l’air de bien se porter.

En parlant de chèvres, pourquoi diantre l’onomatopée de leur cri est « Bêêêê ! » ? J’ai beau les entendre chaque jour, ça n’y ressemble pas vraiment, le « B » est en trop, elles produisent toutes différentes gammes, parfois tremblotantes, de « êêêê ».

J’ai une fois de plus oublié ma salade de carottes au citron. J’ai ramené un tarte à la rhubarbe. Elle coûte sensiblement plus chère que celle aux pommes que je prends d’habitude. J’espère donc qu’elle en vaudra le coup et le coût !

Une mouche s’éclate sur le transformateur de mon ordinateur. Il est bien tiède comme une créature vivante, elle cherche donc peut-être bien à le goûter. Même pas, elle fait sa toilette, se frotte les pattes et les ailes.

Ah non hein ! Voilà qu’elle entreprend de s’en prendre à ma tasse. Je la chasse deux fois. Là elle inspecte ma boîte à lunettes, pas de problème. Finalement elle retourne au transformateur et sournoisement longe mon ordinateur hors de mon champ de vision pour retourner à ma tasse. Heureusement qu’elle a un couvercle (ma tasse, pas la mouche…) sinon il ne tarderait pas d’avoir quelques visiteurs noyés flottant à la surface du contenu.

C’est fascinant en fait comme cette mouche me fait penser à certains rôdeurs dans les commentaires. On a beau leur dire qu’ils ne sont pas les bienvenus, les chasser, ils reviennent toujours. Pour une mouche, j’imagine que c’est plus par curiosité ou jeu, mais l’être humain alors ? Fascination morbide ?

J’ai plus de spams que de véritables courriels aujourd’hui. Toujours aucune réponse, ni pour un emploi, ni pour un logement, ni de l’agence immobilière etc.

V’la autre chose… Je me mets à éternuer sans raison et mon nez coule à gogo. J’utilise des feuilles d’essuie-main du camping comme mouchoir. C’est un peu rêche mais ça absorbe bien mon « jus de cerveau ».

Il est déjà 11h30, je vais préparer mes casse-croûtes. Dehors la méga tondeuse à 4 roues est en pleine activité. Son chauffeur à l’air s’amuser comme un petit fou.

La tarte est parfaite.

Un canadien écoute une émission qui explique comment Trump réussi à contourner les attaques médiatiques grâce à ses activités et relais sur les réseaux sociaux. Ca parle aussi de fraude électorale, de conspirationnisme…

Yves arrive et m’annonce qu’il fera beau jusqu’à dimanche. Ce n’est pas ce que dit la météo. Il rempli son sac à dos de nourriture sortie du frigo et retourne à son vélo, vadrouiller, seul lui sait où.

J’ai essayé une glace différente aujourd’hui, « cookies&cream ». Résultat c’est vraiment bof. Il y a des trucs croustillant dedans. C’est agréable en bouche et à mâcher, mais le goût reste plutôt fade. Vanille et amandes, ça c’est parfait.

Le ciel gronde déjà malgré un magnifique Soleil. Ou alors ce bruit bien caractéristique vient d’ailleurs, et il ressemble vraiment beaucoup beaucoup au tonnerre. En tout cas le vent est bien là.

Une nouvelle faille spatio-temporelle : quasiment une heure s’est écoulée entre le moment où je suis parti prendre ma douche et mon retour.

J’ai une énorme piqûre sur le dessus du pied droit… Bidiou ce qu’elle donne envie de gratter, bien plus que toutes mes précédentes.

Yves vient de rentrer, il a enlevé plein de ronces accrochées à une grillage, dans un endroit où il y a aura des travaux très bientôt. Maintenant il zappe et reste accroché au « Juste prix ». Il ne tarde pas à retourner à son vélo pour chercher un Camembert et des herbes pour assaisonner ses plats.

Un papy mal élevé s’est installé sur la terrasse et se laisse aller, les jambes croisées et les pieds sur la table. Si j’avais osé faire ça dans ma jeunesse je me serais prit une bonne raclée bien méritée. Mais comme je dis, « les adultes ne sont que des enfants sans contrainte. »

Yves fait le chouineur parce que quelqu’un n’a pas répondu à son « bonjour ». Il parle toute la journée avec plein de gens différents, mais une seule absence de réponse et il déprime. Juste après un jeune lui souhaite « bon appétit » alors il regagne foi.

Le son ne fonctionne pas pour le foot. Etrange, mais c’est tant mieux.

Quand j’ai dit que me générosité me perdra, voici encore un nouvel exemple. Je suggère d’éteindre la télé pour relancer la machine et… ça marche ! Merde… Encore une soirée bien bruyante en perspective.

Un papy covidé(?) n’arrête pas de tousser. Il va tous nous contaminer ! Vite des masques et un vaccin ! Par pitié Big Pharma ! Mah Con, un confinement ! Ah ! C’est déjà le cas…

Et c’est ainsi que se termine la formidable épopée de Patchwork Mental.

Plus sérieusement, il faudrait que j’évite d’éternuer en tournant ma tête à gauche. C’est de ce coté que se trouve la multi-prise. Y a-t-il déjà eu un être humain qui a causé un accident électrique avec son contenu nasale ? Je m’en sens capable.

Déjà minuit. Bon ben bonne nuit.

(En fait le « papy covidé » était une mamy, désolé pour la méprise.)