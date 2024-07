Journal d’un BAC+5 SDF #59

Mercredi 26 Juin 2024 Nuit étoilée, c’est cool, mais toujours pas la moindre trace de la Lune. Et puis il y a encore des climatiseurs en marche, par ce temps. Bah oui, avant il faisait trop froid, maintenant c’est trop chaud ! Ils nous proposent (Imposent ? Allons, ne soyez pas mesquins !) une magnifique berceuse pour bien dormir. Deux nouveaux voisins à vélo ont été détectés. Chacun a une minuscule tente. L’une d’elles est noire avec des bandes réfléchissantes blanches.

Matin sans tronçonneuse ni tondeuse à gazon, mais il y a bien mieux que ça ! Le jeune couple de cyclistes (justement mes nouveaux voisins) a trouvé la bonne idée d’emmener son mouflet avec eux. Il a braillé pendant des heures… et des heures ! En gros jusqu’au lever du Soleil, et là les oiseaux ont pris le relais.

On arrive à la pleine saison, les prix du camping augmentent, chouette !

Je traîne la patte comme un handicapé pour aller faire mes courses.

La nouvelle recrue semble couvrir la fugue d’un gosse, ou alors elle participe à un Jeu de Rôle Grandeur Nature. Je l’entends au téléphone, elle dit même que les gendarmes sont en train de le chercher. Elle lui propose de venir au camping cet après-midi après 15h pour se reposer un peu.

Maintenant il y a un gars tout seul avec sa débroussailleuse qui fait les finitions. Ca aurait été dommage qu’il travaille juste dans la continuité des autres. Là on a droit à une nouvelle matinée de pétaradage en bonus !

Mon pied a encore gonflé. Il est toujours tout rouge et lisse comme une peau de bébé mais le lieu de la piqûre a changé de couleur : d’une jaunâtre bien vilain elle a viré au violet (dermatofibrome ?). Le gonflement s’est élargi jusqu’à la cheville maintenant. Imaginez la bataille que doivent se livrer mes vaillants anticorps pour obtenir une inflammation pareil !

Quelqu’un est venu en grosse camionnette blanche. Il a une très très impressionnante bedaine, et pèse sans doute plus de 100Kg. Toutes ses affaires, ou presque, ont été sagement déposées en bordure de la cour de sable. Il y a un sacré matos, de quoi ouvrir un petit marché aux puces. Chaises et bancs pliables, piscine et matelas gonflables, chapiteau, vélos, bâches, etc.

Une fois de plus voilà un énergumène de type « bruyant » qui vient d’entrer dans les toilettes. La base c’est de claquer toutes les portes qu’il traverse en éructant. Ensuite il parle très fort et sans discontinuer. Ah si, il laisse ponctuer ses phrases en allemand avec diverses flatulences et autres « plouf ». Et ça termine sans eau et sans savon, par un dernier claquage de porte et un rire bien chargé qui s’éloigne.

Pour éviter de le jeter, Jeremy m’a donné un kiwi jaune (de Nouvelle Zélande…). Je n’ai même pas de cuillère pour le manger. C’est pas mauvais, mais rien d’exceptionnel. Je me contenterais largement d’un kiwi vert provenant d’un coin bien plus proche.

Ah oui je ne vous ai pas parlé de lui. C’est un jeune plein d’énergie qui vient de Nantes. Il aime le travail saisonnier et du coup il parcours la France de saisons en saisons pour effectuer de courtes missions. En ce moment il est sans travail, il en profite donc pour prendre quelques jours de vacances, et il part samedi matin pour commencer son prochain job. Là il vient de partir visiter Colmar.

Rêves. « Un rêve ça peut tout changer ». C’est ça qu’il y a écrit sur une affiche à coté d’un stand sous chapiteau sur la cour de sable. Ca provient de la camionnette blanche. Depuis ce matin il y a eu plein de cyclistes qui sont arrivés. Je suppose qu’ils font une course pour une œuvre caritative.

« Rêves est une association loi de 1901 française, à but non lucratif, créée en 1994 et dont le but est d'exaucer le rêve des enfants et adolescents très gravement malades. »

Le ciel se couvre, il va peut-être pleuvoir. Enfin ! Ca grogne là haut.

La papy fan d’Asselineau l’écoute en podcast dans la salle commune.

Il y a plein d’adultes qui se sont rassemblés près du chapiteau et des tentes, mais je n’ai toujours repéré aucun enfant. On m’invite boire quelque chose à la buvette.

Un gros bonhomme s’est mis à table et enchaîne les bières. Son index tremble alors qu’il essaye de pianoter sur son téléphone.

Allez zou, je ne peux même plus accéder à mes mails « Cette page est en réparation. ».

Je retourne sur le site de l’agence immobilière pour relancer ma demande pour le logement à Lentilly, pour la troisième fois… Je sens venir le truc gros comme un camion : soit ce sera non, soit ce sera oui mais trop tard pour la candidature à l’emploi envisagé.

Un gars à l’impressionnant embonpoint (encore un, il y en a beaucoup ces temps-ci) vient d’arriver. Il a un petit disque troué en plastique blanc dans le bras (biceps), avec du scotch dessus. Comme si c’était un orifice où injecter/prélever des fluides quotidiennement.

Encore un petit moustique a subit une triste fin entre mes mains agiles. Il n’a pas souffert, j’en suis sûr.

Les gens de l’association se sont rassemblés près des barbecues. Le festin va enfin commencer.

Je ne sais pas trop ce qu’ils faisaient là au juste. Ils proposaient des boissons à 2€ dont la moitié était reversée pour donner vie à un « rêve » d’un enfant handicapé. Mais il n’y a vraiment pas eu beaucoup de visites.

21h Yves est de retour, juste là pour le foot et tout particulièrement pour le premier but.

L’association avait prévu trop de viennoiseries, du coup une dame est venu nous donner le rab’. CE sont des Bretzels.

Yves s’est endormi. Je l’ai réveillé pour la deuxième mi-temps, mais il semble avoir à nouveau piqué du nez. C’est bien ce que je dis, il a carrément manqué le but. Et les hurlements du public ne l’ont pas fait broncher. Il mange un bout de Bretzel, et puis s’endort et se réveille à plusieurs occasions.

Il s’endort bien grâce à la télé mais a du mal à fermer l’œil une fois dans son Pod.

Moi je dois être au volant d’une voiture pour piquer du nez. C’est un peu plus… exigeant ?

J’espère que vous, lecteurs parvenez à vous endormir paisiblement et à volonté.