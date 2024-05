Journal d’un BAC+5 SDF #6

Samedi 4 mai 2024 Nuit supportable grâce au K-way pour me protéger la tête des courants d’air glacé (5-6°C d’après la météo). Sans lui je serais sans doute malade à l’heure qu’il est. Je me suis levé aux premiers rayons de Soleil s’infiltrant dans ma tente. Une fois habillé et prêt à aller faire quelques courses je me rends compte qu’il n’est que 7h et que le magasin n’ouvre qu’à 8h15… Hop une vidange, un brin de toilette et je fais le tour du camping pour vérifier mes dires d’hier. Effectivement dans tous les emplacements je n’ai trouvé qu’une seule tente solitaire comme la mienne, une accompagnant un mobile-home et un genre d’abris en extension d’un camping-car. Tout le reste c’est en dur : Pods, Chalets, voitures, etc.

Quelques courses effectuées : 4 moyens pains (4x125g comme la dernière fois), un petit paquet de 12 tranches de charcuterie, des fraises et quelques viennoiseries. De quoi tenir 4 jours de plus. Ah oui, j’ai augmenté mon séjour de 72 heures.

Dehors huit jeunes s’amusent à faire une tournante sur une table. Ca bouge beaucoup, c’est dynamique et bruyant. Tout le monde semble y prendre du plaisir, et laissent parler leurs instincts primaires. Les muscles se contractent, et la sueur suinte. Il y en a un qui a l’air de s’être fait mal, il crie, ou bien il simule ? Ah ! Je précise tout de même… pourceaux euh pour ceux qui ont l’esprit mal placé, il est bien question de Tennis de table.

Une nouvelle recrue de la Com-Com commence son service aujourd’hui au camping, si j’ai bien tout compris de leurs échanges. Elle travaillait avant dans un hôpital à Mulhouse, et à cause des confinements lors du Covid, elle a cherché à déménager à la campagne et s’est retrouvée à Guebwiller. Elle vient de changer de poste.

Sans faire exprès je l’ai embêté, en allant prendre ma douche juste au moment où elle comptait faire le ménage. Je vais tâcher de penser à y aller plus tôt ou plus tard à l’avenir… C’est vrai que je choisis généralement le moment où il n’y a personne, moment également idéal pour nettoyer.

Le truc pas cool c’est que l’eau était quasi froide aujourd’hui. C’est horrible de se laver de longs cheveux ainsi, surtout que dehors il fait aussi froid.

17h04 exactement, il se remet à pleuvoir. A peine commencé que c’est déjà terminé. Je ne vais pas m’en plaindre. Il m’a suffit d’écrire cette phrase que ça recommence… Un enchaînement de quelques petits crachins et puis c’est tout.

Pas grand chose à dire de plus sur cette journée morose. Vie de merde, journée de merde, quoi de plus normal ?