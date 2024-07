Journal d’un BAC+5 SDF #60

Jeudi 27 Juin 2024

C’est en boitillant que je m’extrais de la salle commune, peu après 23h. C’est ben tôt par rapport à d’habitude. Je n’ai pas l’occasion de regarder le ciel cette nuit, parce qu’il y a des mini-tentes (1 place) installées partout, en dehors des emplacements prévus. Je dois maintenir mon équilibre, mes affaires et slalomer à travers ces nouveaux obstacles.

C’est difficile de choisir le nombre de couches de vêtements et si oui ou non j’entre dans le sac de couchage ou bien je reste dessus. La nuit il peut faire frais, mais rapidement un matin ensoleillé transforme la tente en four. J’ai tout d’abord opté pour une couche de vêtement et dodo sur le sac, mais j’ai commencé à avoir froid, donc j’ai posé mon K-way sur le haut du corps tout en essayant de conserver ma chaleur en me roulant en boule. Mais ça n’a pas suffit, j’ai finalement été contraint de rentrer dans le sac.