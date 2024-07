Journal d’un BAC+5 SDF #61

Vendredi 28 Juin 2024

Je n’ai pas eu l’occasion d’observer le ciel une fois de plus cette nuit. Le sol était bien humide, il avait plu sans que je m’en aperçoive. Avec mon pied fébrile toujours rouge vif et violacé, bien gonflé et plutôt gênant lorsque je me déplace, et toutes mes affaires dans les bras, j’ai dû redoubler de prudence pour arriver à ma tente sans me vautrer comme un alcoolique en fin de soirée.

Avec le temps on s’habitue aux bruits des climatiseurs, cependant comme hier (j’avais oublié d’en parler), un anglophone semble parler dans son sommeil. Et il parle fort ! Il a l’air de souffrir, comme s’il cauchemardait. Chacune de ses phrases commence d’ailleurs par un gémissement. Avec les bruits ambiants, la distance et l’accent anglais, j’avais du mal à comprendre ce qu’il disait. Le quelques mots que je semblais reconnaître faisaient partie du champ lexical de la guerre. Je me permets finalement de gueuler un peu pour lui dire de se la fermer. Il y a eu encore deux phrases supplémentaire puis plus rien, jusqu’aux ronflements…