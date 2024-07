Journal d’un BAC+5 SDF #63

Dimanche 30 Juin 2024 Toujours pas la moindre idée d’où se cache la Lune. Je presse le pas alors que des éclairs illuminent l’horizon. 23h35 Début de la tempête. Tout juste quelques minutes après m’être engouffré dans ma tente. Il y a eu soudainement énormément de vent, et on pouvait entendre des bruits de griffures sur la bâche externe alors que de feuilles mortes ou autres débris projetés l’éraflaient, comme une bande de spectres tentant de l’égratigner. Et puis les averses s’enchaînèrent. Parfois pendant qu’une poignée de secondes un mur d’eau charrié par une puissante bourrasque s’écrasait sur ma tente. D’autres fois une pluie plus conséquente s’acharnait plusieurs minutes consécutives. Entre chaque attaque Eole continuait à souffler pour ne laisser aucun répits à tous ceux qui angoissaient. Ca a duré toute la nuit et toute la matinée, lors desquelles je me suis retourné un nombre incalculable de fois pour essayer de trouver une position potable pour me reposer. Peine perdue.

Il est 11h passée lorsque j’entrevois une éclaircie pour m’échapper sans risquer mon ordinateur. Trois autres perce-oreilles payèrent de leur vie d’avoir squatté le replis de la bâche externe. Comme chaque matin, ils dévalèrent la tirette lorsque j’ai fait vibrer la toile, et ne purent s’empêcher de tous reprendre la direction de ma tente dès qu’ils eurent touché le sol… Bref, sans aucune pitié c’est armé de mes chaussures que j’assénais de multiples coups puissants pour les écraser.

A peine installé que Yves déboula. Il doit rembourser 2,5€ pour le verre qu’il a cassé. Il m’apprend que c’est son dernier jour ici, qu’il n’a plus d’argent pour payer le camping. Il continue de payer le loyer (une grande partie en tout cas) d’une maison que sa femme et son fils habitent actuellement. J’avoue ne pas tout comprendre, et je me doute qu’il ne me raconte pas toute l’histoire. Il touche bien une retraite, mais il a des dettes. Si ça se trouve il aura tout de même un logement lundi, des travaux doivent y être effectués à cause d’infiltrations d’eau ou quelque chose comme ça.

J’ai acheté une nouvelle « tarte campagnarde » l’autre jour, en plus en réduction. Mais je ne suis pas franchement satisfait. Certains morceaux de pommes semblent être trop cuits et/ou il reste la peau qui a durcit. Bref c’est difficile de croquer dedans et de couper un quartier avec les dents.

Yves fait le grand ménage et range ses affaires pour son départ de demain. Il va aussi faire une sieste. Alors qu’il vient de partir Dag arrive à son tour. Il traîne des pieds. Sans doute l’effet de consommer trop d’alcool. Il me questionne sur mon pied. Il va beaucoup mieux, demain on verra sas doute plus rien des tourments qu’il a subit cette semaine. Comme la piqûre était sans doute infectée, il veut absolument que je prenne sa pénicilline… qu’il a reçu récemment je ne sais trop comment, alors que, dit-il, ça ne fonctionne pas sur lui. En partant sans doute la chercher il donne un coup de pied au petit chien noir aux grand yeux brillants et à la queue touffue. Mais il est tellement bancal qu’il ne l’a pas vraiment touché. Il revient avec sa boîte d’anti-biotiques. Il veut absolument que je la prenne. Il part demain se faire hospitalisé et ne veut pas voir d’autre gens à l’hôpital, c’est pourquoi il veut que j’accepte sa boîte… Alors je lui explique et lui montre mon pied, tout va bien, il est quasiment guéri, je peux le bouger comme je veux, il rentre à nouveau dans sa basket. Pfiou…

Qu’est-ce qu’ils ont tous a ne pas comprendre un « Non, merci, c’est gentil. » ? O_o Que ce soit pour ça pour n’importe quoi d’autre. Ca m’exaspère vraiment cette façon d’insister.

C’était le prof de la trompettiste Thing Helseth (qui partage le même nom que lui). Elle a du arrêter un long moment à cause d’un cancer qu’elle vient de vaincre, et n’est désormais plus aussi célèbre qu’avant. Toute jeune elle avait gagné un prix à Guebwiller. Il a une profonde admiration pour elle.

Depuis la séquence des confinements, il n’y a plus de gens qui sont prêts à payer 150€ de l’heure (son tarif) ses cours particuliers. Il préfère l’Alsace bien française à la région allemande d’à coté, surtout niveau gastronomique !

Demain il part pour tout même 8 semaines de traitements à l’hôpital (cancer) ! Ca ne va pas être facile.

Pour une personne qui ne parlait pas avant, elle devenue sacrément active aujourd’hui. C’est peut-être lié à son départ imminent. Dommage pour son haleine de bière… Elle parfume toute la pièce maintenant, malgré la porte grande ouverte. D’ailleurs il m’en propose une, de bière. Mais je ne prends pas d’alcool. Quand je vois son état chancelant, je me dis que j’ai bien raison. Pas besoin de m’infliger un handicape supplémentaire à ma vie de merde, sinon je suis sûr de ne jamais sortir du trou.

Ensuite il a travaillé sur un ordinateur portable, peut-être sur une de ses créations. Plus tard il a lancé une musique orchestrale centrée sur une trompette, mais alors que ça jouait la petite mamy au chien noir (aux grands yeux brillants et à la queue touffue) est entrée pour demander s’il y avait le résultat des élections à la télé. Je lui montre la télécommande et lui dit que la télé est disponible. On échange deux-trois phrases et alors que la dame était sur le chemin de la sortie, Dag sort un mot (grossier ?) en je ne sais quelle langue (Norvégien) tout en faisant un geste repoussoir, du genre « cassez-vous, j’écoute de la musique ».

La mamy ne l’a pas vu mais s’est retourné au son, puis est sortie en prévenant qu’elle reviendrait…

Les portes de l’Enfer descendent en plein concert de trompettes.

Juste après Dag se prend une crise d’éternuements assez impressionnante. N’ayant pas de mouchoirs, je n’ai pas osé regardé où il s’essuyait.

Vous vous souvenez de « l’anglophone » qui parlait dans son sommeil, d’après moi ? Il gémissait et parlait fort tout seul dans la nuit. Eh bien je viens d’entendre les mêmes phrases, les mêmes sonorités, aujourd’hui même…

C’est Dag en fait. >_<’

C’est l’heure de manger, Yves déboule juste à temps. Mais Dag ne mange quasiment rien, mais bois de la bière accompagnée de quelques morceaux de fromage.

Après cette soirée de bistrot un peu arrosée, Dag part se coucher en marchant en zig-zag…

Il est 22h10, j’ai enfin un moment à moi. Ca m’épuise les journées comme ça, je n’ai pas l’habitude.

Aaaah oui il y a eu des élections aujourd’hui, j’ai carrément oublié.

Bouh ! Bouh ! Je suis un si mauvais citoyen… Ben ouais je ne peux même pas cotiser aux impôts n’ayant même pas le droit de travailler…

Bon il est l’heure de regagner nos pénates, alors faites de beaux rêves…

Oh punaise, mon pied me donne envie de me gratter un max… j’espère ne pas m’être fait piquer encore une fois au même endroit. Je vais voir ça tout à l’heure, il est déjà presque 1h. Bonne nouvelle semaine à tout le monde, et travaillez bien !