Journal d’un BAC+5 SDF #66

Mercredi 3 Juillet 2024 On pouvait apercevoir quelques étoiles mais toujours pas la Lune cette nuit. J’ai très mal dormis. Ce n’est pas comme si je dormais bien d’habitude, mais là c’était vraiment mauvais. Mon dos a souffert le martyr.

Au réveil un unique perce-oreilles m’attendais en embuscade. Peut-être enfin le dernier ? Au moment où je le balançais dehors, je l’ai malheureusement perdu de vue.

Temps tout pourri, le ciel est blanc, il crachote de temps en temps. Le bon coté c’est la température plutôt clémente (16-17°C), idéale pour moi. Alors que j’ouvrais mon sac dans la salle commune pour sortir mes affaires, un perce-oreilles se trémoussait sur mes claquettes.

C’est comme une semaine sans fin, je revis la même scène encore et encore alors que je prolonge mon « séjour » d’une semaine.

Il reste des traces de Yves dans le frigo, sa nourriture est encore là.

Je suis allé faire des courses mais j’ai réussi à résister à ma tentation d’acheter des glaces. Pas sûr de moi, mais il me semble que j’ai croisé une employée du camping. Sur le chemin du retour il y avait un tracteur des ateliers municipaux, équipé d’une paire de tondeuses à gazon à l’avant, qui se préparait à faire son office sur le bord de la route.

A peine rentré qu’il se remet à pleuvoir. La femme de ménage portait un grand ciré orange fluo.

Yves est de retour, son appartement ne sera finalement pas prêt avant vendredi. Il va essayer de trouver une tente pour passer ces prochaines nuits à peu prêt au sec.

Après une petite absence je retourne à la salle commune et je vois Dag s’éloigner lentement, cette fois-ci sans zig-zager. Je lui lance un gros « Bouh ! » pour qu’il se retourne. On s’échange un salut lointain de la main. Plus tard il retournera aussi dans la salle Wifi, sans dire un mot, s’installant à sa place favorite, dos à la fenêtre, avec son téléphone et un grand verre de boisson avec des glaçons, non sans avoir mis à la recharge ses deux batteries.

Il y a entretien de la chaudière aujourd’hui. Un homme assez âgé, à la chevelure poivre-et-sel y est entré avec deux grosses valises noires cerclées d’orange.

Un peu plus tard je sens une odeur de tabac, alors qu’il n’y a personne dehors. Et devinez quoi ? C’est le gars de l’entretien qui fumait dans le local à chaudière. J’espère qu’il n’y a rien d’inflammable là dedans…

Finalement Dag remballe ses affaires sans échanger un seul mot et sort en traînant des pieds, s’avançant vers l’extérieur tout mouillé.

Au mon dieu… La frustration que ça doit occasionner : le ménage a été fait ce midi, et là, il n’est même pas 16h que le gars de la maintenance de la chaudière a laissé des traces de pieds noires de suie…

Pôle Emploi m’envoie une offre de formation réservée aux personnes déjà diplômées en… devinez !

… En coiffure… Bidiou, ça sert vraiment à rien ce truc, et d’avoir rempli son profil et tout et tout. Je pense ne pas même avoir visité le coiffeur depuis le début du Lycée. A chaque fois que j’y allais ça se passait mal. Entre les coups de sèche-cheveux, la nuque beaucoup trop dégagée, les racines capillaires carbonisées lors de la mise-en-plis, cheveux arrachés, shampoing forcé avec les cheveux déjà tout propres, coiffure différente de ce que j’avais demandé, la laque qui pue et qui colle etc. Bref j’en ai eu profondément marre et n’y suis plus jamais allé de toute ma vie.

Bon, je viens de renvoyer ma demande de logement social à plusieurs mairies. Je suppose que mon dossier n’a pas été étudié lors du précédent « dîner de pauvres » mais que le prochain ne devrait plus trop tarder. Alors il faut miauler comme un chaton abandonné dans sa boîte en carton au bord de la rue… Dommage que mes yeux « magiques » n’opèrent pas à distance avec les mails…

J’ai une offre de logement intéressante ! Le logement semble parfait. Cependant le proprio demande 550€, (et 3 ans de loyers sous séquestre ! O_o Rien que ça…) il faut ajouter l’électricité, l’assurance et l’abonnement internet. Mon RSA est inférieur à 500€, alors même avec des APL ça semble compromis. Quand je pense qu’un logement similaire était proposé à presque deux cent euros de moins pas très loin de là…

C’est devenu une habitude, les rares rayons de Soleil sont visible après 20h. Il fait froid et humide. C’est d’un déprimant, on se croirait en automne bon sang ! Et ça ne va pas s’améliorer avant au moins la semaine prochaine, dans le meilleur des cas.

Dag débarque à nouveau. Il emporte deux grandes bouteilles de bière et fait le plein de glaçons…

Je lui fait « Non non non, ce n’est pas bien » en hochant la tête et l’index de gauche à droite. Et demain il compte rallonger son séjour pour cuver son alcool au lieu de partir ?

« Tout va bien. Hic ! Ca va. »

Mais bien sur, et la marmotte, elle met le chocolat dans la papier d’alu. Et oui, il a vraiment eu un « hic » entre ses deux courtes phrases.

La nuit est presque tombée, il est 22h, et Yves rentre avec son vélo légendaire. Je l’ai vu arriver alors sa tentative de taquinerie a raté. Vous vous souvenez peut-être, lorsque vous étiez gosse et que quelqu’un vous tapote l’épaule d’un coté pour surgir de l’autre. Et bien là il a tapoté la fenêtre Sud pour surgir à l’entrée Ouest.

Il ne fait que passer, et en profite pour m’offrir une planchette de petits gâteaux.

Il a un grand sac entier rempli de médicaments. Rien que le soir il doit prendre pas moins de six cachets. Il les avale en même temps que deux grands gobelets de nectare multifruit et d’un de tisane.

Cette nuit il va finalement dormir chez bobone. D’ailleurs à 22h40 elle lui envoie un SMS pour lui dire qu’il peut rentrer.

Avec le nouveau mois il a à nouveau des sous grâce à se retraite, ce qui lui permettra de payer la caution vendredi, s’il n’y a pas une autre mauvaise nouvelle d’ici là.

Bon, la journée s’étant achevée, je vais tenter de passer une nuit meilleure que la précédente, ce qui ne devrait pas être trop difficile, mais sait-on jamais…

En tout cas j’espère qu’aucun d’entre vous ne souffre d’un mal de dos ou d’un problème musculaire. Bonne nuit.