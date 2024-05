Journal d’un BAC+5 SDF #7

Dimanche 5 Mai 2024 Cette nuit il a plu tout du long, en tout cas lorsque j’étais conscient. Le bruit des gouttes d’eau s’écrasant sur la toile de tente est un peu plus doux à l’oreille que sur un velux. Bien emmitouflé sous 3 couches de vêtements, au fond de mon sac de couchage, j’ai vaincu le froid et les courants d’air meurtriers. Et dire qu’on est en Mai…

Mes nouveaux voisins, encore des allemands (nous sommes grand-remplacés !), et leur camping-car super-équipé sont déjà repartis. Note pour la prochaine invasion Boche : investir dans la technologie d’ensemencement des nuages. Le mauvais temps pourrait bien les dissuader de venir chez nous.

Le ciel est blanc, la luminosité basse et mon moral dans les chaussettes.

Ah oui, il ne faut pas que j’oublie de préparer mes repas pour ces 4 prochains jours. Quand j’y pense, manger est peut-être bien le meilleur moment de ma journée alors autant qu'il soit au top. Ca me manque de na pas pouvoir réellement cuisiner.

Hoplà ! Windows qui force sa mise-à-jour… Heureusement que je n’avais rien d’autre à faire d’urgent à ce moment là. J’en ai profité pour savourer ma dernière pomme, bien croquante, sucrée et juteuse comme j’aime. Malheureusement je n’ai pas pu aller jusqu’au bout, elle commençait à se gâter...

Maintenant je bloque les téléchargements de windows pour les 4 prochaines semaines, afin de ne pas être agacé par ses sollicitations qui s’approchent plus du harcèlement.

Les petites chèvres sont bavardes aujourd’hui. Comment ? Ah oui, je n’en ai pas encre parlé. Face à l’accueil il y a une petite place, et au-delà il y a un champ habité de quelques arbres. C’est à cet endroit qu’une vingtaine (?) de chèvres broutent toute la journée. Elles seront vraisemblablement changées de parcelle dès qu’il n’y a plus rien à manger (à moins qu’elles ne partent pour l’abattoir, niark !).

Pas besoin de tondeuse à gazon, mais attention aux déjections. Objection, on ne parle pas d’allitération ! Non, c’est une assonance, mon con !

(Désolé, c’est parti tout seul… Putain de cerveau malade ! Au moins ça remplit le texte, alors que je n’avais pas grand-chose à raconter.)

Ca me rappelle aussi le jour de mon arrivée, lorsque j’attendais l’ouverture de l’accueil. Une grosse 4x4 est arrivée, avec 2 gaillards qui ont choppé des petites chèvres, sans doute pour les examiner et vérifier leur état de santé. Ils sont parti plus tard avec au moins l’une d’entre elles.

Contrairement à la majorité qui sont unicolores, certaines chèvres ont la tête de la couleur opposée (noir/blanc). J’ai noté un unique spécimen qui ressort du lot : il a la moitié du corps noir et l’autre blanc, avec une séparation nette en diagonale au niveau du torse/abdomen.

J’espère que ce ne sera pas encore une perte de temps, mais je me suis inscrit à France Travail. Comme à chaque fois où il y a un gros formulaire à remplir, ma situation ne rentre pas dans les cases. Par exemple, je suis prêt à travailler, même au SMIC, n’importe où en France, mais on doit indiquer un lieu en particulier et un rayon de trajet maxi envisageable. Ca ça s’applique très bien à quelqu’un qui a un logement, pas à un SDF qui est prêt à habiter/emménager proche de son futur lieu de travail…

Rendez-vous dans quasiment un mois, sur place, alors que je ne sais même pas où je serai...

Je me souviens du processus de recrutement de la SNCF… J’en ai passé des heures à faire le Mooc (qui n’était même pas mis à jour depuis des années) « Aiguilleur du Rail », réussi pas moins de 3 examens en ligne (chronométrés) avec des résultats laaaargement au-dessus des prérequis pour qu’au final on me réponde qu’en fait je n’étais pas retenu. Sans explication. Si ça se trouve ils se sont trompé de dossier. Qui sait ?

Pareil, niveau absurdité, il fallait utiliser une application pour faire obligatoirement un entretien en visio. OK, sauf qu’elle ne fonctionnait pas sur mon vieux Tel tout pourri. Donc j’ai dû chopper un ordi portable pour qu’au final il n’y ait qu’UNE seule personne lors de la réunion ! Franchement, n’était-il pas envisageable dans ce cas de simplement faire un appel téléphonique avec vidéo ?

Et toujours le soucis des grosses boîtes, les candidatures sont limitées à un certain nombre, et de certain type, et liées spécifiquement à une région donnée… C’est du grand n’importe quoi. Ils sont incapables de faire suivre les candidatures vers une autre région qui serait en recherche de nouveau personnel par exemple, ou un profil adapté à un autre métier. Tu es refusé dans une région, sans même d’explication, et tu ne peux même pas postuler ailleurs. Par contre tu peux retenter ta chance dans un autre métier, dans la même région, en repassant une flopée de tests à la mords-moi-le-nœud et qui prend des plombes.

La pluie est de retour, en pleine nuit. Je vais simplement faire dodo dans la salle Wifi… Ca ne sera pas moins confortable, et en plus il y fait bon chaud.