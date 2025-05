Journal d’un BAC+5 SDF #70

Dimanche 7 Juillet 2024 Alors que je venais tout juste d’uploader mon journal, Daniel (« Dany » pour les intimes) est arrivé, après une ronde. C’est un agent de sécurité du camping. Mais il avoue que depuis des années où il travaille ici, il ne s’est jamais passé le moindre incident d’importance. Il fait deux nuits par semaine ici, le vendredi et le samedi, de 21h à 7h le lendemain. Des vacations de 10h avec bonus pour les heures de nuit et le week-end. Le reste de la semaine il fait d’autres tâches similaires de nuit, de temps en temps. Mais il est comme moi, pas dépensier du tout donc il ne cherche pas à faire un maximum d’heures pour s’acheter tout un tas de trucs qu’il oublierait une semaine après.

Son job ici est purement une question d’assurance. C’est moins cher de le payer plutôt que de voir l’assurance refuser de rembourser une dégradation en l’absence de gardien. En tout cas c’est le choix de la mairie.

C’est lui l’homme au câble lubrique qui force l’entrée par la fenêtre afin de chauffer sa voiture. Tant qu’il ne fait pas de ronde il doit rester dans sa bagnole.

Bah finalement il est sympa lui aussi. Il me suggère de regarder les logements du coté de la Haute Saône, c’est de là d’où il vient. Il fait une heure de route de trajet (plus retour) pour venir travailler ici. Il y a des logements pour moins de 300€.

Je pourrais aussi suivre une reconversion vers un métier dans la sécurité incendie, il paraît qu’ils recrutent tout le temps.

Alors qu’il s’apprête à retourner faire une ronde, David est de retour de soirée. Il s’est aventuré dans un endroit où son ex pouvait tout à fait se rendre ce soir et ce fut effectivement le cas. Mais elle était en compagnie de plein de monde, et donc il se contenta de lui envoyer un message pour s’excuser encore une fois. Il n’arrive pas à la sortir de sa tête et s’en veut terriblement. Il en est à un point où il a même envisagé d’abandonner son tout nouveau emploi pour changer de région afin de ne plus risquer de la croiser.

Ce n’était pas prévu et pourtant il a plu cette nuit. A mon réveil je me suis retrouvé nez-à-nez avec un giga-escargot. Ca fait étrange. Heureusement il y avait la bâche transparente interne entre nous. Avec deux pichenettes je l’ai fait tomber, non mais !

Hum cette tarte au citron est succulente. Je succombe à la tentation d’en manger une seconde part, gourmand que je suis.

Dag débarque vers 14h. Il fait plein jour mais ne peut s’empêcher de rallumer la lumière. Ensuite il se réchauffe un plat déjà préparé au micro-onde. Des lasagnes qu’il dit. L’odeur ne m’aurait jamais fait penser à ça. C’est peut être du à des sauces et/ou épices ajoutées qui modifient sensiblement nos sens. Je serais de mauvaise foi si je disais que c’est aussi ça qui permet d’ingurgiter pareille produit industriel… N’est-ce pas ?

Et dire que l’autre jour il me vantait la gastronomie française. Triste vie. Il n’a même pas le temps d’absorber le contenu de l’assiette en plastique qu’il doit à nouveau le réchauffer. Une fois terminé il va la jeter dans la poubelle de la terrasse

Maintenant que je pensais être enfin seul, voilà que déboule un pépé avec casquette et lunettes de Soleil. Il va directement à la télé et… n’arrive pas à l’allumer. Après un long moment de soupirs agrémentés de multiples « clic » de la télécommande, il a tout de même réussi. Zut. Lui au moins ne met pas le son au maximum. Et puis il n’est pas resté longtemps.

Plus tard d’autres gens sont arrivés, et ils regardent le Tour de France.

« Troisième victoire d’étape française ! »

(

Petite parenthèse informative pour ceux qui se plaignent dans les commentaires qu’il n’y a aucune histoire de bibine, de bédo, d’autres drogues ou de sexe, eh bien sachez que je ne bois pas, je ne fume pas, je ne me drogue pas, et pour ce qui est de ma vie sexuelle je la garde pour moi. Désolé. Qui sait, peut-être un jour je ferais des vidéos… Restez à l’écoute !

)

Dag est de retour de son séjour à sa tente et mange pas moins de deux glaces d’affilé. Niveau gourmandise j’ai un concurrent de taille. En plus il dispose d’un ventre large, capable de recevoir bien plus de nourriture que moi.

Après le dîner j’ai eu une soudaine envie de chocolat. Sans trop y croire j’ai fouillé les poches avant de mon sac à dos et… J’en ai trouvé ! Ce n’est pas grand-chose mais une bonne nouvelle est une bonne nouvelle.

Une petite mamy toute paniquée s’est empressée de regarder la télé sitôt entrée dans la salle commune. La « gôche » aurait plus de voix que la « Drouate ».

« Ouf, ça va ! » S’exclame-t-elle soulagée en sortant aussi vite qu’elle est entrée.

Plein de petites vieilles et de petits vieux écoutent les politicards s’exprimer les uns après les autres. Certain(e)s finissent pas sortir en lâchant une petite phrase d’apaisement quand au résultat du RN.

Hollande, Darmanin, Dominique Voynet, Elisabeth Borne et plein d’autres… élus… sérieusement ? Le « droit de vote » est décidément une belle arnaque. Les pires raclures peuvent être élues juste parce que connues, épargnées par les merdias du système ou grâce à des arrangements entre partis (désistements…). J’ai envie de vomir.

David vient de faire un après-midi de piscine et de course à pied. Il est rouge vif, presque fluo. Il vient de dévaliser le frigo et se prépare un festin bien mérité sur la terrasse. J’espère que ça lui fera oublier au moins un moment ses autres tracas.

Voilà qu’une dame me dérange pour me demander un briquet…

Et maintenant c’est le retour de Dag. A mon avis il a encore trop bu… Je le suspecte d’avoir essayé d’entrer par la grande fenêtre au lieu d’emprunter la porte vitrée, ou alors il a eu du mal à tenir debout et s’est rattrapé au bord de la fenêtre.

Il a tout de même réussi à fermer la fenêtre battante sans trop de difficultés. Mine de rien il commence à faire froid. Ca va peut-être même descendre jusqu’à 10 petits degrés.

Pas longtemps après il repart à sa tente.

David est rentré et il vient d’avoir une remontée bruyante alors qu’il regarde son téléphone et apprend le résultat des élections.

22h25 Trois enfants viennent d’envahir mon havre de paix, pour s’installer devant la téloche…

L’un d’eux me demande l’heure. J’aurais du répondre « l’heure d’aller au lit ».

« Ah ça va commencer. » Euh non là, faut pas déconner, si vous regardez un film maintenant vous en aurez jusqu’à minuit. Oh la vache, il y a du rap. Une émission sur le rap. Carrément.

Maintenant il y a 7 gosses, un jeune et 3 adultes dont une grand-mère. J’en ai entendu un parler d’éducateur. Ce sont peut-être des « enfants à problème ».

Une journée entière sans voir Yves, ça fait étrange. J’espère qu’il va bien et qu’il peut maintenant dormir sur un bon matelas. Comme vous tous je pense. Bonne nuit pleine de jolis rêves.

J’allais uploader mon journal quotidien mais j’ai droit à un « Login : accès interdit » avec un bouton pour retourner à l’accueil du site. Super…

Bon ben on va voir si ça marche tout à l’heure (puisqu’il est déjà minuit passé).