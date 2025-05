Journal d’un BAC+5 SDF #71 (Avec un chouilla de politique dedans...)

Lundi 8 Juillet 2024 C’est bien embêté par ce problème technique qui m’a empêché d’uploader mon journal que j’ai rejoins ma tente. Mine de rien il faisait bien froid, mais pour une fois on pouvait voir quelques étoiles. La Nouvelle Lune est officiellement terminée donc on devrait pouvoir observer son Premier Croissant, si les nuages se décidaient à la dévoiler. Durant la nuit, un voisin de camping a réveillé tout le monde, deux fois, avec une série d’éternuements hors du commun. Il gueulait littéralement « Atchoum ! »

Aujourd’hui il y a un beau Soleil, cependant tronçonneuses et tondeuses sont de retour pour tout gâcher.

M’étant levé tôt je commence ma journée par faire quelques courses tant qu’il ne fait pas encore trop chaud. Je teste un salade de riz, et m’offre quelques glaces cette fois-ci.

AgoraVox fonctionne correctement à nouveau. J’ai pu me connecter et uploader le journal de dimanche.

Je n’ai même pas encore reçu le RSA qu’on me menace déjà de le diminuer dans un courrier. Il faut que je téléphone (dans des horaires bien restrictifs) pour avoir un rendez-vous téléphonique… C’est pourtant tellement plus simple par mail.

Dag a changé de T-shirt. Il est dorénavant bleu comme un Stroumpf.

J’ai mon rendez-vous de je ne sais plus trop quoi. C’est le truc que j’aurais du avoir fait à Pôle Emploi lors de mon premier rendez-vous, mais qui n’a pas été nécessaire. Maintenant c’est la CAF qui veut faire la même chose. Mais du coup, pourquoi perdre son temps avec ce coup de téléphone ? Les arcanes administratifs resteront un mystère pour moi.

Bidiou Dag a encore changé de T-shirt, le voilà en blanc cassé avec de grandes fleurs bleues aux cœurs jaunes.

Il me gave ce raccourci du speaker, il ne fonctionne à nouveau plus. C’est le seul ordinateur qui me fait ça.

« Merci de votre retour. Notre client a pourvu tous ses besoins pour jusqu'en septembre. » Voici la réponse laconique de la dame de l’agence de recrutement quand au poste à Lentilly. Et pourtant l'offre est toujours en ligne, ou plutôt une nouvelle a été mise en ligne samedi. C’est une mauvaise blague ou quoi là encore ?! En plus c’est quoi ces conneries de septembre ? C’était une formation suivie d’un CDI.

<INSEREZ DES GROS MOTS CRIES TRES FORTS>

On croirait un mauvais gag récurrent dans une mauvaise série télé…

Et merde, les tondeuses sont de retour en force.

Je goûte une salade de riz, et franchement c’est décevant. Il y a du piment qui masque le goût de tout le reste. Vraiment bof. En tout cas ça manque de viande, on ne sent même pas les micro-bouts de poulet.

Yves est là ! Il est venu manger et récupérer une partie de ses affaires restées dans le garage du camping. Il a maintenant un matelas avec une housse protectrice, une bouilloire, une table et des chaises, bientôt un frigo. Mais il n’envisage pas de rester. En lui tirant les vers du nez j’apprends que sa retraite n’est même pas suffisante pour payer les deux loyers à sa charge (son nouvel appartement et la maison familiale puisqu’il ne veut pas que sa femme se retrouve à la rue).

Dans un grand gobelet bleu transparent Yves a préparé sa mixture secrète. Un fond de soupe déshydratée en sachet, de l’eau bouillante (bien entendue), du viandox, du pain coupé en petits morceaux, du fromage et de la charcuterie, et puis il touille tout ça et mange à la cuillère.

Des enfants veulent se connecter à internet à l’aide d’une console de jeu portable. J’arrive à les aider en utilisant l’adresse mail de la mamy qui les accompagne (mail utilisé pour l’inscription au camping nécessaire), avec son accord bien entendu.

Yves qui a fini de manger en profite pour leur donner des cours d’allumage de télévision.

Plus jeune il a suivit quelques cours de judo. Mais il souhaitait pratiquer comme loisir alors que le club était axé compétition, ce qui l’a fait partir. Cependant il pense que ça lui a sauvé la vie plus tard, lors d’un accident de vélo : il a eu le réflexe de se rattraper en roulade après un vol plané mémorable.

Moi aussi j’ai fait du judo, et je ne me débrouillais pas trop mal, mais c’était juste au Lycée.

Avant de repartir avec du matériel pour son nouveau logement il m’annonce que la charcuterie et autres saucisses qu’il a mangé ces derniers jours lui donnaient des boutons et qu’il va donc arrêter d’en manger. Il ne doit pas oublier non plus d’aller à la mairie qui ne répond pas à ses coups de téléphone, pour voir comment avance son dossier d’APL.

Ahlalala les parents de familles nombreuses ou accompagnateurs de groupes de jeunes qui vont acheter des glaces à 3€ pièces à l’accueil… alors qu’à 5 min de marche d’ici ils pourraient avoir quasiment 4 fois plus de glaces pour le même prix. Idéal pour contenter la marmaille.

Revoilà Dag, avec deux bières qu’il met à refroidir. Je lui dis qu’il a raté Yves, mais je ne sais pas s’il a compris ni entendu. En tout cas aucune réaction de sa part.

Punaise j’ai du mal pour lui et je ne sais pas quoi faire. De toute façon il ne m’écoute pas. Là il s’est installé à table, avec un verre et de l’eau fraîche (ou de l’alcool translucide ?) et son téléphone portable. Ses deux bras et mains tremblent… Je vous laisse imaginer pourquoi, sachant qu’il fait très beau aujourd’hui.

La première des 7 animations de la semaine a lieu sur la terrasse. Ca commence par une dégustation de vins et crémants d’Alsace, de miels et de confitures…

Faut vraiment parler de politique ici aussi ? Rhalala… Avec leurs petits (grands !) arrangements, le NFP a fait élire n’importe quoi, y compris des personnalités qui vont se ranger avec les macronistes sans l’ombre d’un doute. Que dire de plus ? Si l’autoproclamée « gauche » tente d’exercer le pouvoir, étant en minorité et toujours liée par les innombrables traités qui enchaînent la France et les Français, la seule chose qu’ils pourront faire, à mon avis, c’est de faire passer des réformes « sociétales » (pour flatter quelques unes des micro-communautés agissantes) qui plaisent tout à fait aux serviteurs zélés du « progrès ». Et en échange de ça elle devra se coucher sur d’autres réformes bien néfastes pour nous tous. Mon pronostique est donc un « Echec Critique » pour ceux qui y croient. Ca risque en plus d’empoisonner leurs chances pour les prochaines élections, contrairement au FN qui pourra bénéficier du chaos. Cependant il peut encore y avoir une nouvelle dissolution dans un an, avant les prochaines présidentielles, de quoi rebattre les cartes.

Mais tant qu’on reste dans ce système de dettes auto-entretenues on ne s’en sortira pas, et resterons les esclaves des marchés.

Tout plein de monde se relaye dans la salle commune. Il y a même Dag et Yves dedans. Ce dernier s’est fait gronder car il a mangé ici alors qu’il n’est plus client du camping. On notera qu’il vient de s’acheter une nouvelle saucisse à tartiner. Celle qui lui donne des boutons ?

J’aime pas avoir du plaisir sur le malheur des autres, et puis c’est extrêmement rare que ça m’arrive (sauf humour noire), mais lorsque j’apprends que le véreux et l’abib’ ne sont pas réélus, je suis content. Enfin non, content n’est pas le mot. Plutôt soulagé.

Un papa se dispute avec ses gosses à propos d’un jeu de réflexes avec des cartes. Ensuite ils décident de jouer à un jeu de culture générale, il y a moins de conflits avec ça. C’est formidable, il y a plein de gens mais la télé reste éteinte. Demain il y aura du foot, zut…

Yves, Dag et David discutent ensemble pour la première fois, et ça se passe bien ! Par rappel Dag bois beaucoup et David vient de briser sa vie à cause de l’alcool.

Yves fini par retourner à son appartement avant la coupure de l’éclairage urbain, Dag nous dit « A demain ! Et à Deux pieds ! » en marchant droit cette fois (soirée sans alcool).

Reste David qui pianote sur son téléphone. Il me raconte à nouveau son histoire avec cette fois des détails beaucoup plus intimes, comme sur sa sexualité. On va dire qu’à certaines périodes de l’année il aime changer de « rôle », si vous voyez ce que je veux dire. Sinon tant pis. Toutes ses ex sont au courant et certaines jouaient le jeu.

Mais la fin est toujours la même : une prise excessive d’alcool à répétition qui ruine leur relation.

Vu qu’il a fait un gros travail d’introspection, relevé par ses psy, il pense écrire un livre plus tard.

Il s’en veut, et regrette ses actions, au point d’écrire des messages quotidiennement à son « p’tit cul de princesse ». Je lui fait remarquer qu’il lui écrit beaucoup trop, et que ça pourrait s’assimiler à du harcèlement. Chose à quoi il rétorque tout de suite en listant les caractéristiques considérés comme harcèlement… Et oui, il s’est bien rendu compte lui-même, inconsciemment peut-être, que ce qu’il faisait pouvait tout à fait en être.

Je ne peux que lui conseiller de :

1) Arrêter totalement l’alcool, ne plus en acheter ni même en transporter dans son camion ;

2) Réduire sensiblement le nombre de ses messages, et de préférence les écrire en différé afin de les relire au moins une fois à tête reposée avant l’envoi (pour ne pas écrire quelque chose de regrettable sous le coup de l’émotion) ;

3) Trouver de nouveaux passe-temps pour se changer les idées ;

4) Ne plus tirer de plan sur la comète.

… Après c’est essentiellement une question de volonté. Il va aussi à nouveau essayer de contacter un organisme pour l’aider à combattre ses démons. Il a bien un rendez-vous de fixé, mais ce n’est pas avant septembre.

Parfois je me demande si je ne fais pas bénévolement du travail d’assistant social. Je vais me reconvertir là dedans si ça se trouve.

Bon, il est minuit passé, le Soleil va taper fort aujourd’hui (33°C attendus l’après-midi), mais ensuite c’est le retour de la pluie, pour changer.

J’espère que chez vous le temps ne vous empêche pas de bien dormir et de faire de jolis rêves !