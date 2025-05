Journal d’un BAC+5 SDF #74

Jeudi 11 Juillet 2024 Une poignée d’étoiles sont visibles dans le ciel nocturne. Arrivant à ma tente, sous la faible lumière de ma lampe torche qui commence à fatiguer, j’observe ma tente. On croirait une ruine, recouverte de végétation et d’insectes rampants. Même la végétation morte s’accumule dans les plis de la bâche externe qui, bien que tendue comme il faut, a la mauvaise idée de se retourner et de former de petites gouttières le long de la base à chaque côté.

J’ai pris une bonne résolution ce matin : j’ai déplacé ma tente. Je n’y a découvert aucune tranchée en dessous, ce qui me paraît d’autant plus étrange vu que j’ai senti la bâche du sol frémir au passage d’une bestiole plusieurs fois. Moi pas comprendre… C’était peut-être un serpent ou un lézard. Je doute qu’un mulot puisse se mouvoir de la sorte. Maintenant je ne suis plus installé sous l’arbre de mon emplacement, terminé les chutes intempestives de débris divers.

Dorénavant il ne reste que l’emprunte de ma tente à son précédent emplacement. En petit rectangle de terre asphyxiée ou plus rien ne pousse. J’espère ne pas me faire gronder par les employées du camping… Ceci dit je reste au moins jusqu’au 17, ça reste quelques jours à la végétation pour se réimplanter dans cette région abandonnée par l’Homme blanc dominateur…

J’ai de nouveaux voisins, de l’autre coté d’une haie. Une petite fille pleurnicharde se fait séquestrer quelques minutes dans le camion par son père, le temps qu’elle se calme ! Les discours de pédagogie idéologique de l’enfant roi ne les a pas contaminé ?

Mes piqûres n’ont pas grossies mais me démangent toujours autant.

Grand ménage de la salle commune, je dois rester dehors.

J’arrête 3 enfants avant qu’ils n’y entrent avec leurs chaussures craspecs, et après plusieurs minutes à attendre dehors, l’employée du camping leur propose de chercher des rackette de ping pong pour jouer en attendant que leurs parents, sortis pour emmener leurs sœurs et cousines, ne reviennent les chercher.

Il y a une télécommande pour éteindre les lumières du parasol géant, donc je ne peux pas le faire lorsque je suis le dernier à aller me coucher.

Avec Papy-UPR on bagarre sur son tél Samsung pour numériser avec Drive et accéder aux numérisations. Seulement voilà, seul le premier test a fonctionné, les autres sont grisés. N’y connaissant rien, j’ai regardé les tuto sur internet mais tout ne correspond pas. Sur le point d’abandonner, il décide de désinstaller le logiciel, et après sa réinstallation, tous ses documents numérisés sont finalement terminés et accessibles. On pouvait encore chercher longtemps, il s’agissait juste d’un p**** de bug. On les renomme et crée dans la foulé un dossier pour ranger ceux dont il peut avoir besoin fréquemment, afin d’éviter de perdre du temps à les rechercher on ne sait où. Tout est bien qui fini bien.

Dag en mode muet. Il a tout de même répondu à ma salutation. Il s’est servi un verre d’eau glacé qu’il a siroté tranquillement, et puis il est reparti sans dire un mot.

Alors que j’ouvre le frigo pour chercher ma nourriture je suis pris de légers vertiges… C’est vrai que je n’ai rien mangé depuis plus de 17h mais tout de même…

13h30 Grosse averse. J’espère que ma tente nouvellement déplacée est bien arrimée au sol.

Papy-UPR tente une sortie en bravant la pluie, trottinant avec ses sandalettes, serrant les épaules et baissant la tête. Il disparaît au loin, jusque là la pluie n’a pas eu raison de lui.

Je n’arrive plus à me retenir de frotter mes grosses piqûres… ça fait tellement d’heures que je résiste, mais elles sont tellement démangeantes…

Un autre papy est là, comme hier. Il s’est installé confortablement avec son petit ordinateur portable pour regarder le Tour de France.

Il y a plein de p’tits mouflets à vélo. C’est perturbant car jusqu’à présents le seul (ou presque) qui venait à vélo sur la place de sable était notre célèbre Yves. Il vous manque aussi ? Que je sache il n’a pas récupéré sa boîte de nouilles à la viande qu’il a déposé hier matin.

Théorie d’un commentateur : lorsqu’on cours, on garde la bouche ouverte, ce qui nous conduit à avaler des bestioles, d’où le besoin de les recracher des joueurs de foot…

Ouais enfin bon, même si c’était le cas -et j’en doute-, là où sont installés les stades, je ne crois pas qu’il y a beaucoup d’insectes encore en vie.

Le départ de Dag sera finalement le 14 ou le 15 puisqu’il commence ses traitements le 15, à Fribourg. Oh c’est tordant ça, j’ai fait une recherche google « guebwiller fribourg » et ça indique 2h10, mais avec « guebwiller freibourg » ça me mettait 2h09. Maintenant ça ne marche plus…

16h30 David a déjà terminé le travail. Il s’engouffre une tranche de pâté en croûte avant d’aller prendre sa douche.

Une grosse mouche noire tachée de petite perles blanches et aux gros yeux verts brillants ne cessait de monter sur mon sac à dos et de m’enquiquiner de diverses manières. Contrairement aux autres mouches, celle-ci n’avait pas la faculté de voir dans toutes les directions, ou bien avait la flemme d’esquiver ma baffe qui la fait valdinguer jusque par-terre. J’ai eu tout mon temps pour sortir mon mouchoir usagé pour venir l’écrabouiller et balancer son cadavre dans la poubelle.

Nous sommes dorénavant trois hommes à pianoter sur leur portable respectif. Mais ça n’a pas duré.

Revoilà notre cher Yves ! Il s’est fait gronder par Carène, la mignonne cheffe du camping, car il n’est pas venu chercher ses affaires alors qu’elle lui avait laissé le garage ouvert. Du coup il doit impérativement terminer son déménagement demain matin.

Il me demande des informations sur Ameli, le site de la sécurité sociale. Malheureusement je n’y connais rien du tout, je n’ai pas vu de médecin depuis 20ans et n’ai même pas de Carte Vitale.

Je lui raconte que Dag a finalement ingurgité une tarte flambée tout seul. Mais Yves ne mange pas de ça de toute façon. Il vomi à cause des oignons. Peut-être un traumatisme remontant à sa jeunesse lorsqu’il était forcé d’en manger.

Chez moi c’était le céleri que ma mère nous poussait à manger, entre autres trucs étranges ^^. Elle était allé jusqu’à en faire des frittes mélangées avec de « véritables » frittes aux pommes de terre. Comme si ses enfants n’étaient pas capables de les discerner…

Les enfants à peine rentrés de leur journée à l’extérieur se ruent devant la télé et cliquent sur les boutons de la télécommande comme des possédés. Résultat ? Néant. La télé ne répond plus. A l’accueil l’employée est au téléphone et en plus il est écrit de ne pas toquer à la porte, mais de faire tout le tour… Ohé, ça va hein, je veux bien aider mais il y a des limites ! Je me permets de débrancher le décodeur puis le rebrancher, et après quelques longues minutes d’attente ça fini par marcher. Les gosses peuvent maintenant regarder une série d’animation « Coup de Bambou » il me semble, à moins qu’il s’agisse du nom d’un épisode épisode parmi tous ceux qu’ils ont vu, tout en pianotant sur leur téléphone et tablette.

J’apprends que la cathédrale de Rouen est en flammes… Encore une. Ca commence à faire beaucoup, ces dernières années. Peut-être que nous pourrions envisager, je dis bien envisager, une cause « non accidentelle », non ?

David souhaiterait aller à Guebwiller ou faire de courtes distances à vélo, et pas toujours à pied ou en camion. Cependant son vélo a crevé et il envisage d’aller à Décathlon demain, pendant son travail puisqu’il a une longue course à faire. Je lui fait noter que le camion dont il aura la charge aura sans doute un GPS et son patron pourra scruter ses déplacements, et le virer avec preuve à l’appui. Il va donc lui demander plutôt que de tenter le Diable. Perdre son job pour une histoire de chambre à air, ce serait plus que con, n’est-ce pas ?

« De la cuisine au lit, elle faisait tout à la perfection. En tout cas elle s’en approchait. » C’est difficile pour lui d’accepter que son histoire avec elle est terminée. Il va essayer de se changer les idées ce soir, pour ne plus y penser. Je lui conseille de mettre tous ses messages dans un dossier et de ne le rouvrir que dans six mois au plus tôt, parce que les relire maintenant ne lui apporte aucun soulagement, bien au contraire.

Punaise, j’ai une seconde piqûre au bras, non loin de la première. Ca commence à me gaver… Encore une et tout le tour du bras sera affecté.

Il y a un dessin animé de Tintin qui passe encore à la télé, bidiou.

Une petite mamy est en train de se soigner le pied. Elle s’est peut-être blessée par la sangle de sa sandale le dessus du pied. Embêtant pour marcher d’avoir une blessure à cet endroit. Elle ressort avec un vrai bandage de pro.

Plus le temps passe et moins je comprends les tendances suicidaires des mouches. Ou alors c’est de un excès de confiance totalement démesuré. Sinon c’est qu’elles n’ont pas conscience d’elles-mêmes.

Ah oui, faut pas que j’oublie que ma tente a juste changé de place, pas que dans l’obscurité je finisse par me demander si une soucoupe volante ne l’a pas aspiré pour l’étudier, ne laissant qu’un sol tout nu. J’en ai marre de cette survie de merde. Dois-je franchement me barrer en Russie ? Apparemment ma présence en France fait plus chier qu’autre chose.

Bon, sur ces pensées négatives il est temps de rentrer « chez moi »… me jeter sur mon immense lit douillet et me faufiler sous les draps fraîchement lavés. Ils sentent super bons et mes grands oreillers moelleux m’assurent une nuit fabuleuse, remplie de rêves extraordinaires.

En fait je commence vraiment à douter que tout ça puisse à nouveau m’arriver…

Vous tous, vous avez intérêt à profiter de votre confort, si vous en avez la possibilité. Bonne nuit, c’est bientôt le week-end !