Journal d’un BAC+5 SDF #75

Vendredi 12 Juillet 2024 Alors que je sortais de la salle commune j’ai aperçu un florilège de lumières blanches, jaunes et rouges derrière la haie, juste à coté de mon emplacement. Plusieurs jeunes adultes chuchotaient tout en se charriant en installant leurs tentes. En passant à coté, séparés encore par la haie, je ne pu m’empêcher de lancer un lugubre « BouUuuuUuhhh ». Ca les a fait rire. M’enfin c’était pas le but !Il y a 3 nouvelles tentes et 4 ou 5 voisins. Difficile à dire avec la faiblesse de l’éclairage et le jeu des ombres et des chuchotements. Comme il était déjà minuit bien dépassé je n’ai pas cherché à faire connaissance.

C’est assez incroyable cette différence de prolifération d’insectes à à peine quelques mètres de distance. Il n’y en avait aucun sur ma tente nouvellement déménagée. Si j’avais su… Par contre j’en ai trouvé un à l’intérieur. Il a fini écrasé dans un mouchoir usagé qui atterrira à la poubelle à mon réveil. Mes voisins avaient déjà tous disparus sans laisser de trace, il s’agissait peut-être de fantômes.

La salle commune est bien bruyante de beau matin. Normal, la télé était allumée sur des dessins animés, et pourtant la salle demeurait vide. Yves est censé passer dans la matinée, mais je ne sais pas s’il l’a déjà fait ou non.

Je m’éloigne pour faire un brin de toilette et me recoiffer, abandonnant à la nature de nombreux cheveux qui se sont détachés de ma petite tête. Les oiseaux devraient apprécier. Il paraît qu’ils peuvent les utiliser pour faire leurs nids. Après une rapide recherche sur internet, en fait c’est plutôt déconseillé, le cheveux étant trop solides et peuvent s’emmêler autour des pattes et même blesser les oiseaux. Comme on dit, « l’Enfer est pavé de bonnes intentions » ! Les oisillons peuvent même crever empêtrés. Mouhahaha c’est diabolique ! Ca me fait penser à certaines associations auto-proclamées « humanistes » qui ne répondent jamais des conséquences fâcheuses qu’entraînent leurs actions. Elles ne gardent que le bon coté et ignorent les drames, en les rejetant sur d’autres, comme l’« esstrême drouate ».

Un papa était chargé de laver les dents de ses deux marmots qui tenaient passivement un brosse électrique. Franchement, est-ce une bonne idée de leur apprendre à se brosser le dents avec un outil électrique qui les rend presque totalement passifs ?

Première réponse pour un logement social : « Bonjour Monsieur, J'ai bien pris note de votre demande. Si nous avons connaissance d'un logement qui se libère nous reviendrons vers vous. Bonne chance dans votre recherche. »

Je n’ai pas osé regarder le nombre de logements sociaux disponibles sur cette commune, à mon avis il en reste plein beaucoup et encore plus.

Un p’tit gosse malicieux, prénommé Marius, aux grands yeux marrons s’amuse à m’espionner et se cacher dès que je le regarde.

Les piqûres ne me démangent plus trop, sauf un peu celle sur ma jambe.

« Les crayons ne se mettent pas dans la bouche ! » La maman de Marius et d’une petite fille doit se battre au quotidien pour que ses gosses ne fassent pas de bêtises, comme le papa.

Dag est venu déposer ses petits sacs en plastique bleu pour faire des glaçons. Mais il ne m’a pas dit un mot. Totalement ignoré, comme très (trop ?) souvent avec lui. On va dire qu’il est concentré sur sa musique ou plutôt sur ses rendez-vous médicaux, n’est-ce pas ? J’ai noté que pour une fois il n’a pas mis de batterie à charger.

Il est déjà l’heure de manger. Une employée est venu réchauffer son plat préparé au micro-onde. Ca sent bon, mais je crains qu’il soit trop cuit et desséché maintenant, à moins qu’il y ait plein de sauce dedans…

12h20 Quelle surprise étonnante de nouveauté pour un 12 juillet… il pleut !

Je tente d’inviter Dag à l’animation de ce soir, où on apprend à faire un Baeckeoffe, mais je suis incapable d’obtenir une réponse.

Je force mon corps à bouger jusqu’à l’accueil pour plus d’informations, étant donné qu’il n’ y a pas de four ici. Doit-on comprendre que seule la recette sera donnée et qu’il n’y aura pas de test du plat ? O_o Ce serait sacrément naze…

Alors en fait ce sera deux heures de blabla explicatifs avant d’une séance de « goûtage » après avoir réchauffé un plat déjà fait… au micro-onde. Suis-je le seul puriste anti-micro-onde ? A vrai dire je n’ai pas étudié le détail de la chose, et il est tout à fait possible que je sois là dans la « croyance populaire », que ça détériore les aliments. Une chose est sûre c’est que la texture est modifiée. Et la texture a un rôle très important pour moi.

Ca fait deux jours de suite que je reçois un coup de téléphone d’un numéro inconnu, le même, et après recherche c’est vraisemblablement un message d’arnaque ou d’enquête à la noix. Je n’ai pas décroché, donc je m’en fout, mais tout de même j’aimerai savoir comment ont-ils pu chopper mon numéro de téléphone…

A 18h c’est la soirée plat alsacien. D’après la description où il faut attendre 2h avant de goûter au plat, j’ai décidé d’y renoncer. Je remballe donc mes affaires et je retourne à ma tente et en profite pour faire une sieste. A cette heure-ci c’est relativement calme.

Mouais, sauf que la pluie est là, à tapoter la bâche et insistante au point où je me demande si elle ne veut tout simplement pas entrer.

J’ai des voisins en train de manger, et ça ne se passe pas très bien. Une gamine énerve son père à un point où il commence à gueuler en allemand, alors qu’avant ils parlaient en français. Ensuite il regagne son calme et lui explique que si elle ne cesse pas ses jérémiades, elle va se retrouver punie comme hier à rester assise dehors sur une chaise. Aujourd’hui il pleut, donc elle se calme un peu. Maintenant si elle ne demande pas poliment, elle n’aura pas de fromage ! Sacrilège ! N’est-ce pas de la maltraitance d’enfant ?

Il est bientôt l’heure théorique de la fin, alors je sors me vidanger et voir où ça en est. Résultat : la télé allumée et tout est déjà fini. Une employée du camping passe la serpillière.

Super, j’ai l’impression d’avoir laissé la place pour aucune raison. Je me mets à table et goûte ma salade de riz à l’indienne. Le bon coté c’est les grains de raisins secs, à part ça c’est totalement oubliable. Le riz était trop sec et le légumes pas cuits… Franchement quand je vois ça je me dis que je suis un cuistot 5*.

Un grand papy me regarde en train de manger alors qu’il va au congélo y déposer des bouteilles (pas bonne idée…). Sitôt fait il ressort en me fixant à nouveau en souriant.

Un gugusse chevelu qui fume sur la terrasse dit « gobac » ou un truc y ressemblant plusieurs fois de suite avec un moment d’absence d’une dizaine de secondes entre eux. Personne n’a réagit, sans doute parce que personne n’a compris ce qu’il voulait. Il s’est installé au bord de la terrasse avec son téléphone. Et de temps en temps il prononce ce mot étrange.

On remarquera plus tard qu’il a disparu.

Super, en revenant dans la salle commune, j’ai oublié ma brosse à dents et le dentifrice. Me chopper un truc aux dents ou aux gencives maintenant, je m’en passerais bien. Je retourne donc à ma tente les rechercher, bravant une fois de plus la pluie qui ne veut décidément pas s’arrêter.

Ah ce soir « Dany » devrait être de retour pour faire sa longue garde de nuit tranquille pépère. Dix heures de taf à un tarif majoré pour faire quelques rondes de nuit, moi je signe tout de suite.

Il est en retard. D’habitude il prend un café avant 21h. Ou alors c’est les nuits de samedi et dimanche qu’il fait, ça doit être ça.

Pfff demain c’est soirée musicale sur la terrasse, youpi… J’espère pouvoir rester à ma place à l’intérieur, ça ne devrait pas les gêner, sauf s’il pleut…

Oh ! Bah non, il est bien là, « Dany ». Il a été retenu à l’accueil, du coup il est vachement à la bourre, plus de dix minutes ! Le karma est sans pitié, la machine refuse de lui refiler un café ^^. De désespoir il essaye tout et… il reçoit un jus jaunâtre « goût citron ». Chaud en plus, on ne se refuse rien ! Il déteste ça mais fait l’effort de boire quelques gorgées avant de balancer le reste par la fenêtre. Dommage qu’il n’ait pas la fibre scientifique, il aurait pu tenter une expérience en visant un pot de fleurs. Si ça se trouve elles auraient changé de couleur. On papote bien mais il doit tout de même sortir travailler.

Juste après un couple veut s’abreuver également, alors je les préviens du risque et ils sortent bredouilles.

J’en profite pour faire une petite parenthèse, mais lorsqu’un emballage indique « goût trucmuche », ou « parfum trucmuche » ça veut dire qu’il n’y a pas le moindre gramme de trucmuche dedans. Il faut que ce soit « trucmuche » tout court ou bien « au trucmuche » pour qu’il y en ait dans la recette.

Il fait presque nuit et c’est tout humide dehors mais il y a encore des irréductibles capables de jouer au ping-pong.

« Ninja warrior ». Non ce n’est pas une blague, c’est le nom d’une émission qui passe à la télé. C’est une compétition avec des équipes de plusieurs nations qui s’affrontent dans des épreuves sportives. Le principe est bien, le nom est plutôt naze, à mon humble avis. Attention il y a un « méga mur » à franchir ! Oulala la japonais à placé le pied sur le « piège de cristal », alors que c’est interdit, il doit s’arrêter et il s’excuse auprès de ses co-équipiers…

Une famille nombreuse mené par un colosse et une femme costaude, avec 3 filles hypnotisées par leurs outils informatiques, communiquait avec des signes et en chuchotant. Il ne fallait pas troubler la télé.

Il y a une alerte enlèvement. Dans l’annonce ils pourraient au moins indiquer la localité oralement, pour ceux qui ne voient pas l’écran ou ne peuvent lire de loin. Je ne sais pas si c’est écrit, j’ose imaginer que oui, quand même.

Juste après il y a une pub pour Durex… Ben voilà, on tient le coupable : le préservatif ! Encore un sale coup des lobbies du pétrole…

Pas de nouvelles de Yves de toute la journée. A priori ça ne se passe pas trop mal, il a toujours des amis sur qui compter.

« Dany » n’a pas encore fait passer son désormais célèbre câble par la fenêtre, alors qu’il m’a dit qu’il allait le faire. D’ailleurs je ne l’ai plus revu de la nuit. Il s’est peut-être endormi dans sa voiture.

De mon coté les heures passent et il va être temps de rejoindre mon sac, il se sent seul et lui aussi à besoin de mon soutien émotionnel. Journée assez chaotique, j’espère ne pas avoir oublié trop de choses. Bonne nuit à tous.