Journal d’un BAC+5 SDF #8

Lundi 6 mai 2024 Une sonnerie d’un résident m’a réveillé alors qu’il n’était même pas encore 7h. Il n’y a pas à dire, on dort mieux sur un canapé que sous ma tente, même sans la moindre couverture. Il pleut toujours. Demain il faudra penser à rallonger le séjour au camping, ou alors partir je ne sais où…

Je vais aller prendre ma douche en pleine matinée, quand il n’y a personne. Quel luxe. Non, en fait je n’ai pas encore vu une seule douche occupée lorsque j’ai l’intention de me laver.

Encore une fois je suis tombé dans une faille temporelle : entre le moment où je décide d’aller prendre ma douche et celui d’où j’en sors, il s’est passé une heure entière… Pourtant je n’ai pas l’impression d’avoir perdu du temps avant ni pendant. Mystère.

Ah ! A propos de « Mystères », pour les plus vieux des lecteurs, vous souvenez-vous de l’émission télé du même nom et qui était diffusée en « prime time » le samedi soir (si je me souviens bien) ? A l’époque ils faisaient passer bon nombres d’histoires farfelues pour de la « science ». Et aujourd’hui ces mêmes médias sonnent l’hallali contre de vénérables scientifiques certifiés qui s’opposent à la doxa. Ils se posent en inquisiteurs de la vérité vraie et unique, d’anti « fake news » et d’annihilateurs de toutes les démoniaques « théories du complot ».

Ca y est, la réponse tant attendue pour l’appartement de Thann est arrivée ! Adieu monde des SDF, adieu lecteurs et mes innombrables fans d’AgoraVox, adieu monde cruel ! Je vais enfin pouvoir rebondir. Aaaaaah me voilà soulagé d’un gros poids, je peux encore espérer renaître et finalement enterrer mon « mode survie ».

A moins que…

Dites moi que c’est pas vrai ? Refus ! Un compte en banque d’un an de loyer sous séquestre n’est pas assez pour môôôssieur le proprio du clapier à lapin avec sèche-serviette intégré mais sans lave-linge. Nous n’avons pas les mêmes valeurs. Ah mais c’est vrai qu’il y avait une exclusivité avec ce logement : un bout de palier extérieur, où doit passer le voisin pour se rendre chez lui, avec la particularité exotique de surplomber la déchetterie utilisée pour les travaux en cours dans le batiment. J’avoue que je ne méritais pas tant de superbe.

Pour la peine un sandwich entier a été ingurgité ce midi… Y a pas à dire, avec de la charcuterie alsacienne c’est quand même meilleur. Dans les prochains j’aimerais y ajouter des cornichons et des lamelles de fromage dur.

Reste de journée tout pourri, hop de retour dans ma tente toute mouillée.