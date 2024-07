Journal d’un BAC+5 SDF #83 (« micosesoft »… )

Samedi 20 Juillet 2024 Juste après avoir uploadé mon journal « Dany » m’apprend que c’est sa dernière nuit du mois qu’il passe au camping. Il récupère son sandwich jambon beurre du frigo, préparé par son père, et va le manger dans sa voiture. Il lui reste 6 heures à tenir avant de rentrer. Et ensuite plus d’une heure de route. Rien que son trajet doit lui coûter 20 % de sa nuit de travail, sans compter les primes de nuit + week-end. En allant me coucher je repère une toute petite tente sur l’emplacement adjacent. Voilà un nouveau voisin cycliste.

Couché après une heure et levé tôt, sans vraiment pouvoir me reposer. Peu après le lever du Soleil la température monte rapidement, surtout dans la tente et cela s’est accompagné de hurlements de gosses qui jouent dehors pendant que leurs parents préparent le petit-déjeuné. Obligé d’émerger de mon antre, je me dirige d’un pas traînant vers la salle commune pour y déposer mes affaires et je pars directement chercher quelques glaces et des pommes avant que la température deviennent invivable.

A mon retour le papy-UPR écoute la dernière vidéo de Xavier Moreau. Le son est si fort que je l’entends normalement à l’opposé de la pièce. Mais bon, quand j’écoute des vidéos comme ça j’accélère largement la lecture (x1,5 minimum, x2 pour ceux qui parlent très lentement).

Une petite mouche me harcèle trop longtemps.

Un grand gars en claquettes, qui a l’air en parfaite santé, se déplace à tous petits pas. Quand il porte sa bouilloire pleine, on peut penser à de la prudence, mais sinon je ne vois pas.

Une employée du camping concentrée à balayer ne s’est pas rendue compte que des gens l’attendaient à l’accueil. Elle a piqué un fou-rire en s’excusant.

Une petite femme élégante, en robe longue vert pastel et petit chemisier blanc chics est arrivé au camping en vélo. Elle porte des lunettes jaune-orange et un casque duquel sort ses cheveux blonds attachés. Elle est accompagnée d’un grand homme vraisemblablement beaucoup plus âgé.

Un couple s’est installé à coté de la place de sable sur une serviette rouge afin de faire une sieste à l’ombre.

Punaise Orange, sérieusement… J’ai ouvert la page d’accueil, déconnecté, sans saisi la moindre adresse. Plusieurs minutes plus tard je l’écris et… « Vous êtes resté trop longtemps inactif » et la page recharge. C’est des champions. Je n’étais même pas connecté, j’insiste.

Et puis Gmail qui m’envoie des messages d’alerte tous les jours où j’ouvre mes différentes boîtes, à partir du même ordinateur, et du même réseau. Ce ne sont nullement des connexions étranges pourtant.

La petite mouche est toujours là. Elle pique un somme en plein milieu du transformateur de mon ordi. Imaginez la taille de ce lit si vous le mettiez à votre échelle. Vous pourriez y rassembler tout votre harem et avoir encore largement de la place pour inviter du monde…

Un grand dadais cycliste maigrichon probablement végan a sorti des sacs entiers de légumes du frigo. Il en a recouvert l’une des tables de la terrasse et se prépare à manger.

Moi je trouve dans ma salade deux morceaux de carotte particulièrement solides, aussi durs que du plastique.

13h. V’la Yves, qu’est-ce qu’il fait là ? En tout cas il se souvient encore du chemin du camping. Il me dit être venu hier matin et que je n’étais pas là. Etrange.

Je remarque que ses cheveux du sommet du crâne sont jaunâtres. Il m’explique que c’est de la Betadine, pour traiter ses problèmes de boutons sur la tête. Décidément il tombe en ruine notre bon vieux Yves.

Alors qu’il sortait son repas, Bernard lui téléphone. Ils parlent beaucoup et il est convenu qu’Yves vienne chez lui pour faire du jardinage, ou plus précisément couper des mauvaises herbes entre des dalles.

A parti du 25 juillet il a une série de 3 opérations : le genou, les yeux et les épaules, mais je ne sais plus dans quel ordre. Il remarque aussi une bosse étrange lorsqu’il plie son poignet, comme si un os voulait s’échapper de son corps…

Il se fera peut-être aussi traiter le crâne avec de la Betadine rouge si son soucis s’aggrave et qu’il doit là aussi passer à l’hôpital.

Je lui dit de penser à se reposer avant les opérations, il dit oui, mais le connaissant un peu j’ai de gros doutes.

Finalement son plat de pommes de terre est totalement emballé dans de l’aluminium. C’est donc à mettre au four, et certainement pas dans un micro-onde. Bref il ne mange rien du tout et repart sur son vélo aux roues devenues presque lisses.

Il va être 15h, une chaleur à crever et le ciel se met à gronder. Pourtant la météo n’annonce aucun risque de pluie avant 21h. La première pomme que je mange n’a quasiment aucun goût…

Il y a des kékés installés je ne sais où qui ont installé une sono pour partager leur « musique » avec tout le monde. Quel bel exemple d’altruisme.

Et voilà qu’une mouche sans doute à moitié morte de chaud vient s’écraser sur mon épaule avant de tomber sur la chaise, incapable d’esquiver ma main qui la pousse par-terre.

Deux gars âgés qui n’ont quasiment plus de cheveux jouent à un jeu de dés sur la terrasse, chacun en bonne compagnie d’une servile bière.

Réponse de Leclerc (un samedi !) à ma relance d’il y a quelques jours :

« Nous vous remercions d'avoir pris le temps de déposer votre CV dans notre magasin. Nous garderons votre CV dans notre base de données pour toute opportunité future qui correspondrait à votre profil. Nous vous souhaitons bonne chance dans vos recherches. »

Autant dire jamais, puisque vous recherchez en ce moment même des gens sans expérience pour des métiers sans qualification. J’annonçais pourtant être d’accord pour recommencer au bas de l’échelle, au smic, ok aussi pour un temps partiel.

NEIN ! NEIN ! NEIN !

Dois-je ajouter que je fais aussi les pipes et les cunnilingus gratos dans mes candidatures ? Ou bien offrir mon auguste postérieur ?

Franchement…

Ca grogne de plus en plus là haut. Je vais chercher mes baskets au cas où, puisque je préfère rentrer de nuit, sur un sol mouillé en baskets plutôt qu’en claquettes. Et là stupeur ! Je n’ai plus mes chaussures dans la tente ? Aurais-je été volé l’autre jour, quand j’ai découvert ma tente ouverte ?

Non, heureusement, je les avais emmené ce matin, puisque je suis allé faire quelques courses. Elles sont donc dans la salle commune, sous une chaise.

Eh ! Hé ! Devinez ce qu’il se passe à 17h30 ?

Il pleut.

Plein de gens sont venu regarder la fin de l’étape du Tour de France. Sitôt le vainqueur déclaré ils sont tous partis en laissant la télé qui gueulait derrière eux.

Pfff et bientôt ça va être la soirée musicale, youpiiiii…

Une jeune femme vient me demander si elle peut emprunter (là cette fois c’est bien « orthograffié » :p) des chaises pour les mettre sur son emplacement et accueillir des invités. Elle aussi pensait que je travaillais ici.

David est de retour. Il a finalement abandonné son idée de passer la nuit quelque part dans les montagne puisqu’il a plu pendant leur randonnée.

« Ha ! Tu manges à cette heure là ? » Bah oui, il est 19h.

Notre pauvre chanteur de variétés se retrouve seul, sans publique pour le moment. Normalement il sera payé quel que soit le nombre de spectateurs, mais ça doit faire mal à son petit cœur.

Deux jeunes anglaises viennent manger un gâteau accompagné d’une glace dans la salle commune. L’une d’elle est même venu me voir pour se connecter. Enfin, connecter son téléphone à ma multi-prise, pour qu’il recharge.

Une employée du camping est sortie pour allumer les lumières sous le parasol géant. Il y a donc déjà la petite lumière d’ambiance alors qu’il ne fait du tout nuit.

David va aller à une fête à Rouffach.

Pendant ce temps un vieil homme avec un T-shirt Caisse d’Epargne discute avec le chanteur de variétés puisque personne n’est encore venu l’écouter.

Malgré tout il commence à chanter sans publique à 20h30. Immédiatement deux petites filles blondes viennent pour l’écouter. Bientôt ils sont cinq enfants. Et des adultes sont aussi arrivés à plusieurs mais se sont installés hors de mon champ de vision. Une petite fille (« Elfi », je ne sais pas comme ça s’écrit)), qui a retiré ses sandalettes pour danser pieds nus, s’essaye ensuite à la chanson avec l’artiste. Il y a eu bien plus de monde cette fois-ci. Ca a terminé à 22h35 alors que les petites filles ont enchaîné les activités pour finir dans la salle commune à faire du coloriage toutes ensemble. Une maman vient pour essayer de les amener au lit mais il lui faut le renfort d’une seconde pour les arracher à leurs occupations.

Oups… Mon pied précédemment piqué regonfle un peu. V’la autre chose. J’espère que ce n’était que du à sa position plié ou aux claquettes.

Le chanteur a terminé de ranger ses affaire et est prêt à partir à 23h25, soit 50min après la fin de sa prestation. Si j’avais bien entendu la semaine dernière il recevait brut 140€, donc pour 4 à 5h en tout sur place. A cela s’ajoute l’entretient du matériel, le trajet et peut-être ressortir son matos et le ranger dans un endroit plus sûr. Bien évidement il faut aussi retirer tous les prélèvements.

Le seul côté potentiellement rentable c’est de rencontrer quelqu’un susceptible de vous appeler pour jouer dans une fête privée. C’est ce qui semble être arrivé ce soir, quelqu’un a pris ses coordonnées. Croisons les doigts pour lui que ça se passe bien.

Un homme gueule comme un possédé au loin. On dirait que c’est devenu la mode dans le coin. Quasiment tous les jours il y a au moins un hurluberlu qui braille dans la nuit. C’est Daniel qui me disait que la cité à l’entrée de Guebwiller était particulièrement craignos. Et il ne s’arrête pas l’autre débile.

Panne informatique énorme à cause de problèmes logiciel « micosesoft »… Pas besoin de méchant hackers Russes. Et plus on numérise nos institutions, et plus nous seront vulnérables à ces problèmes. Alors continuons !

Et le saviez-vous ? « micosesoft » ne va sans doute rembourser personne (sinon ils fermeront boutique), au contraire, je les vois bien proposer des solutions d’urgence personnalisées et payantes…

Punaise il à déjà plu aujourd’hui mais le ciel continue de gronder. J’espère y échapper. Les haters, si vous croisez les doigts maintenant je vais peut-être subir la foudre !

Faites tous de beaux rêves tout de même. En tout cas j’espère que vous n’avez pas de fiesta juste à coté de chez vous. Ici il est 0h30 et ça n’est pas prêt d’arrêter. A se demander si ça sert à quelque chose d’aller se coucher…