Journal d’un BAC+5 SDF #84-85-86-87 (Espèce de malade… )

Dimanche 21 Juillet 2024 +Lundi 22 Juillet 2024 +Mardi 23 Juillet 2024 +Mercredi 24 Juillet 2024 Après avoir rangé mes affaires je remarque une araignée dans l’angle en bas à droite de la fenêtre grande ouverte. Elle est en plein travail de tisser sa toile. C’est une chance rare de pouvoir assister en direct à un tel spectacle de la nature, sans même à avoir à se contorsionner ou trouver une échelle. Je trouve la trouve fascinante, cette capacité innée. Le ciel grondant à nouveau me pousse tout de même à quitter ma place, il est effectivement plus que l’heure d’aller dormir. Je peux rejoindre ma tente et m’installer dedans tranquillement. Ce n’est qu’au moment d’enfiler mon pyjama que la tempête commença. Oh oui ! C’était un bien bel orage, pas une simple averse d’été. Tout y était, des vents violents avec des bourrasques fréquentes qui charriaient des projectiles s’écrasant sur ma tente, des masses d’eau importante pendant au moins une heure et de nombreux éclairs suivis du tonnerre. Vous souvenez-vous de la méthode facile pour mesurer la distance d’impact d’un éclair ? Il suffit de compter les secondes entre l’éclair et le tonnerre. Vu qu’à notre échelle on peut considérer qu’on voit immédiatement un éclair et que le son, en revanche parcours environs 1 kilomètre en 3 secondes (340m/s), pour chaque tranche de 3s l’éclair est distant d’1km. La difficulté c’est bien entendu lorsqu’il y a beaucoup d’éclairs et qu’il est donc impossible de les faire coïncider avec un bruit de tonnerre bien déterminé.

Le « poum poum poum » aliénant de la « musique » a continué une bonne partie de la nuit. Et il recommença très tôt ce matin, avec des annonces vocales comme dans une fête foraine ou un cirque.

Après m’être renseigné, il s’agit en fait d’une compétition de triathlon qui a lieu sur deux jours. Il y a plus de 200 participants venus de toute la France. Elle devrait finir aujourd’hui, heureusement.

Sur la terrasse les deux adolescentes qui sont là depuis hier se battent avec un tout petit couteau minuscule pour partager et couper leur pain pour le petit-déjeuner.

David a 55ans ! Certes, il a les cheveux poivre et sel, mais je pensais qu’il était bien plus jeune.

Selon lui le cadre stricte donné par l’armée lui a permis de passer de l’adolescent à un jeune adulte. Sans ça il pense qu’il aurait très mal tourné.

Aujourd’hui il a la tête ailleurs. Il part faire quelque chose en oubliant sa nourriture en plein Soleil, y compris son fromage. Et ensuite il fait pareil en laissant le moteur de son camion tourner alors qu’il doit aller remplir son réservoir.

Un homme plutôt grand et assez costaud, portant toutefois une petite bedaine et des lunettes de Soleil noires vient de récupérer un énorme tupperware remplis de raviolis. Je ne sais pas comment il va les réchauffer ici, à moins d’avoir amené son matériel personnel : petit four ou poêle avec réchaud.

Quelques minutes plus tard une jolie jeune fille est venu rapporter le tupperware plein.

Ah c’est donc cela… David fait à nouveau une grosse déprime, au bord des larmes. Et moi qui croyais qu’il allait mieux… Il rêve toujours de son ex et il est même allé récemment jusqu’à chez elle la nuit pour regarder sa maison de loin. Il a immédiatement remarqué qu’elle ne dormais plus dans leur chambre, mais plutôt dans une chambre secondaire avec velux, d’où il a pu voir le reflet de son téléphone. Euh faut arrêter là, sérieusement…

Il a déjà fait 2 sauts à l’élastique (50m et 100m) et pense en faire un nouveau dans la région. « J’espère qu’il cassera. » Dois-je lui administrer une paire de baffes ?

Sérieux ? Je viens de voir un mot griffonné sur la table à mon retour des toilettes : « Salut (…) je suis passé à 13h03 à+ Yves » Il est 13h08 et il n’est déjà plus là.

J’en profite pour aller prendre ma douche.

A 14h le grand gaillard est revenu chercher ses raviolis et les fait chauffer au micro-onde dans des assiettes en plastique. Il doit s’y prendre à plusieurs fois. Mais il repart satisfait avec deux grandes portions. C’est l’accompagnateur de deux participants, dont l’un a du abandonner à cause de la chaleur qu’il n’a pas supporté. Aujourd’hui pourtant il ne fait si chaud que ça, j’ai même froid aux pieds.

C’est étrange comme journée, je me sens totalement déphasé. Avec la luminosité très basse par rapport aux précédentes journées, et le « poum poum » lointain, j’ai l’impression qu’il est facilement 19-20h alors qu’en fait il n’est que 15h30.

Un homme, peut-être 30-40 ans, traverse la place de sable en déambulateur, à très petits pas.

D’après ce que j’entends ils en sont à la cérémonie des prix des différentes catégories du Triathlon. Et en même temps la pluie recommence de plus belle.

J’ai une de ces faim, si vous savez ! Je crois que je vais m’évanouir. Ces derniers jours avec la chaleur je ne mangeais qu’un demi-sandwich à tous mes repas. Oui, quand il fait chaud je mange beaucoup moins. Et en plus je n’ai plus de tarte maintenant, faudra attendre lundi au plus tôt.

Deux jeunes adultes jouent au ping-pong sous la pluie. Ils ont fait le triathlon et en discutent avec un autre participant, très âgé.

Quelle joie, je vomis à plusieurs reprises, la quantité est impressionnante peut-être bien proche d’un litre. L’impression de me déshydrater complètement.

Je tape « vomi jaune poussin » dans google, par curiosité, c’est normal « Le lait de fin de tétée est très gras et donc jaune. Tout va bien, ne vous souciez pas, cela veut dire que votre enfant tète bien et que vous avez bien du lait. » Aaaaah d’accord, je tète encore le lait de ma maman, qui fut incinérée il y a quelques décennies déjà.

« Le fait que le vomi soit jaune n'est pas inquiétant et ne signifie pas que le foie est malade. La bile arrive dans l'intestin grêle, juste après l'estomac : lors des efforts de vomissements un peu de bile peut remonter vers l'estomac et colorer le liquide vomi en jaune. »

David voulait profiter d’un barbecue pour y faire cuir sa saucisse, à la place on lui en a donné plusieurs tout juste cuites à l’instant. Il sourit à nouveau, mais pour combien de temps ?

Oh punaise ça ne va à nouveau pas bien, frissons et sueurs froides. J’ai le temps de me traîner jusqu’aux WC et je vomis dans le lavabo juste à coté d’un jeune homme qui utilisait la pissotière. C’était essentiellement de la salive, translucide. Je fais couler de l’eau et entre dans les toilettes les plus proches pour vomir deux fois de plus, cette fois coloré. A cela s’ajoute une diarrhée en bonus.

Voilà vous l’aurez votre double épisode puisque j’étais trop malade pour continuer ce que je faisais.

Troisième round. Que du vomi cette fois. Faut varier les plaisir aussi.

Quatrième versement après 1h du matin.

Cinquième partage après 3h mais le bon coté de la chose c’est que je peux entrapercevoir ce qui semble être la Lune, proche de l’horizon.

Lundi 22 au matin, je me sens desséché et horriblement fatigué. Rien que de voir un aliment me donne la nausée, mais pour le moment plus rien n’est sorti. C’est qu’il ne doit plus rester grand-chose dans les viscères. N’ayant plus rien à manger je dois aller faire les courses. Impossible d’avoir un médicament au camping comme au supermarché, je vais donc faire sans. L’énergie que je vais dépenser pour essayer atteindre une pharmacie avec des résultats pas toujours optimaux ma pousse à abandonner l’idée. J’ai choisi des plats chauds pour changer, ça tiendra peut-être mieux dans l’estomac, quelques bananes et deux bouteilles de jus de fruits. Sur le trajet du retour un coup de vertige et c’est reparti pour une séance de vomissements. Cette fois-ci c’était vert. J’ai bientôt évacué toutes les couleurs du cercle chromatique.

Plus tard j’essaye de faire une sieste sur la terrasse. Peine perdue.

Un papy vient me questionner à propos d’un problème d’écran noir sur son ordi windows11. De temps en temps il se coupe pour une durée plus ou moins longue, avant de se rallumer.

J’essaye mon « poulet à la basquaise ». Le riz est un peu sec et le poulet provient peut-être bien d’Ukraine. Le plus important c’est que ça rentre et ne ressorte pas tout de suite.

Un groupe de 4 jeunes adultes, 2 femmes et 2 hommes est arrivé au camping. L’un des hommes n’a plus de main du tout, juste 2 moignons après les coudes. Ca me rappel cette vidéo pendant les Giles Jaunes où j’ai vu en direct un gars ramasser une grenade et perdre sa main, laissant un moignon rose fluo à la place.

Je croise une petite fille asiatique en pleurs dans les bras de sa mère. Elle s’est soudainement arrêté à mon niveau alors qu’elle m’inspectait puis recommença sitôt éloignée.

Le grand-père de ce matin est repassé. Il travaillait dans l’industrie. Avec l’ouverture à l’Est après l’effondrement du mur puis avec la signature de l’Acte unique et tous les traités européens qui ont suivi, il s’est bien retrouvé dans la galère. Quelqu’un vient de lui piquer ses 3 bières qu’il avait mis dans le frigo… Il s’appelle Jean-Luc (ancien cadre de Mahler), il est venu du Nord de l’Alsace pour faire le triathlon et rallonge le week-end au camping. Ses résultats l’ont déçu. Passer un journée accroupi à arracher des mauvaises herbes avant de venir n’était pas une bonne idée. Mais bon, de toute façon il est essentiellement bon en course à pied et le triathlon est centré sur la cyclisme qui est l’épreuve la plus importante. Dommage que les trois sports, avec la natation n’aient pas la même valeur, je ne savais pas tout ça.

Aujourd’hui je n’ai mangé qu’un plat préparé et 2 bananes. Mais j’ai beaucoup bu. Tous les fluides que j’ai évacué doivent être remplacés maintenant. Mes muscles tirent et j’ai l’impression de tomber dans les vapes à tout moment. Depuis mon dernier épisode de vomis de ce matin, sur le retour du magasin, je ne me suis plus vidangé, mais je suis en état de constante fatigue, encore plus que d’habitude et mon dos souffre le martyr. Je me déplace comme un petit pépé.

D’habitude lorsque je subis pareil moment de déshydratation cela s’accompagne inévitablement par un mal de crâne, mais ce n’est pas le cas cette fois.

Je discute beaucoup avec Jean-Luc, mais fini par aller me coucher, ne me sentant pas super bien. J’emmène un coussin avec moi, en espérant pouvoir passer une meilleure nuit. Totalement raté, j’ai particulièrement mal au dos, mais c’est sans doute lié à mon affaiblissement général. Au matin (mardi 23) j’ai une boule au ventre. Après la diarrhée c’est le tour de la constipation ?

En plus j’ai mal à la gorge.

Dans la pièce commune deux jeunes essayent de se servir de la machine à boisson. Ils cherchent des tasses, alors je leur explique qu’un gobelet doit sortir avant que le jus ne s’écoule. Et… le gobelet est resté bloqué, le jus tombant dans les fentes vers le bac à jeter.

Même pas une heure après un gars est venu pour la remettre en état.

Me sentant pas bien je vais me recoucher dans la tente. J’ai pu y rester 3h avant une vague de chaleur.

Mal à la gorge, nez chargé, courbatures, frissons, éternuements, on dirait que j’ai choppé un rhume ou une grippe maintenant.

J’ai mangé deux biscuit depuis ce matin. J’ai faim mais en même temps la seule pensée de nourriture me donne la nausée et j’ai toujours ma boule dans l’estomac.

Un papa essaye d’apprendre à jouer au toboggan à son gamin, mais celui-ci reste complètement passif. Le père doit le porter pour monter les marches, le positionner pour la glissade et même le tirer pour qu’il glisse. Une fois en bas le môme reste sur place. Son père l’emmène alors faire de la balançoire avec lui.

On n’y pense pas quand tout va bien, mais qu’est-ce c’est chiant d’être malade.

Je retourne faire une sieste et me souviens que j’ai un peu de chocolat dans le sac encore dans la tente. J’en mange deux carreaux, espérant aider l’évacuation de mon estomac.

Aucun effet. A mon retour il y a l’animation « peinture de cailloux » ou bien sur de la pâte à modeler. Il n’y a pas beaucoup de monde. Cette fois il y a de la musique classique. « Selon ce que la musique vous inspire, dessinez ce que vous voulez. »

Un bon gros gogol a déposé un mégot encore fumant dans un cendrier dehors, sans l’écraser/éteindre. Avec le petit vent ça a enfumé toute la terrasse.

Mais bon, ce n’est pas grand chose en comparaison de l’apprenti dédié au barbecue qui fait bien plus de fumée que de feu.

« You’re on a gaming side ? » Un homme aux cheveux blancs me demande ça alors que j’ai de la peine à rester assis sans m’affaler sur mon ordi. En plus je ne comprend même pas trop ce que ça veut dire. Mot à mot oui, mais ça signifie peut-être quelque chose d’autre.

Malgré ma boule au ventre j’ai finalement faim à nouveau. Je n’ai mangé que deux biscuits et deux carreaux de chocolat aujourd’hui faut dire.

Je tente de manger mon second plat préparé mais dès la première bouchée j’ai à nouveau envie de vomir. Je me force un peu mais je dois en laisser plus de la moitié. On verra demain.

David a l’air en forme, il s’est fait une belle platée de pâtes.

Pendant ce temps toute une famille joue au Cluédo.

C’est la petit fille qui a gagné.

Il n’est même pas 21h30 que je m’apprête à ranger mes affaires pour retourner à ma tente.

Nuit cauchemardesque. Impossible de dormir, impossible de changer de position car si je m’incline un peu mon nez et mes yeux se mettent immédiatement à couler. Je dois donc tenter de rester sur le dos, et j’ai très mal au dos…

Mercredi 24. J’émerge tel un zombi sortant de sous terre. Inenvisageable de déménager dans mon état. Mais pour rallonger mon séjour, une fois encore, je dois déplacer ma tente, à l’emplacement « 66 ». C’est un signe non ? Ce ne s’invente pas. Je fais celui qui n’a pas compris.

Plusieurs arbres, emplacement bien à l’ombre, je n’ai pas encore vu d’insectes. J’ai tiré ma tente jusque là bas et c’était long mine de rien. C’est plus court en regardant le plan. Mais personne ne s’est dévoué pur m’aider à la porter.

Jean-Luc est peut-être déjà parti.

« J'ai pu discuter avec ma responsable concernant vos demandes.

Malheureusement, nous nous devons d'apporter une garantie au propriétaire, nous ne pourrons donc pas donner suite à votre demande.

Vous souhaitant bonne continuation dans vos recherche. »

Donc y compris avec garant, smic, apl et accord pour payer d’avance plusieurs mois de loyer ce n’est pas possible de louer un petit appartement à 340€ perdu dans un coin paumé. C’est à se dégoûter de l’humanité, comme s’il n’y avait déjà pas assez de raisons pour ça.

Dois-je hypothéquer mes organes ?

Par contre pour faire visiter c’est ok sans rien demander. Bande de débiles.

Peu avant midi je retrouve Jean-Luc, il n’était pas encore parti finalement. On discute pas mal et je lui explique l’ARENH et le sabotage organisé d’EDF par des technocrates. Scandale que trop de monde ignore et qui devrait mener en taule un sacré nombre de politiciens et de fonctionnaires. Dire qu’on paye ces gens là pour détruire EDF, augmenter nos factures et nous rendre dépendant des aléas d’un « marché » inventé de toute pièce…

J’ai pu finir mon « bœuf bourguignon ». Je n’aime pas le bœuf, mais c’était le seul plat chaud avec des carottes et des pommes de terres.

Oh un « moinsseur » pathologique d’AV qui prouve une fois encore qu’il ne se donne même pas la peine de lire mes journaux avant de les commenter puisqu’il pose des questions déjà répondues.

« JOP 2024 : nos conseils pour éviter la fraude ! » Merci à ma banque du conseil mais j’ai d’autres priorités que ces jeux à la con. Entendez bien que je n’ai rien contre les sportifs, bien au contraire, mais contre l’organisation du business autour, comme par exemple les « Football Leaks ».

Et puis pour ça il y des sous, QRCode, blindés, grilles, drones et flics étrangers, lol… Mais pour calmer les racailles il n’y a rien depuis des décennies.

Evidement le ménage est en train de se faire pile poil quand je souhaite prendre ma douche. Du coup je la retarde et lorsque j’y suis Yves passe dans le coin. Il m’a laissé un mot. Il vient de sortir de l’hôpital et a une seconde opération demain si je ne m’abuse.

Dans le doute je suis tout de même allé faire le tour du camping. Il est presque à moitié vide (il fait pas beau) avec plusieurs emplacement libres cote à cote. Aucune raison objective de me faire bouger. Ca ne me dérange pas, mais pas besoin de mentir pour un détail comme ça, d’autant plus que je l’ai proposé moi-même plus d’une fois. Ma place n’est toujours pas occupée en fin d’après-midi, alors que je l’ai libéré vers 9-10h.

Ce soir je tente de retourner à mon régime alimentaire habituel, mais avec des cornichons en plus. Ils étaient planqués au fond du magasin avec le ketchup… N’importe quoi. Alors que les olives sont partout.

Je tousse encore, mon nez dégouline, les yeux qui coulent, des frissons suivis de coups de chaleur, et l’esprit dans les vapes. Mais j’ai malgré réussi à manger quasiment un sandwich entier. C’est bon avec les cornichons.

Aller, pour « rigoler », je vais tenter de contacter le village d’où je viens, qui sais, il y a peut-être un logement dispo. Je regarde le site de la commune et… « La gendarmerie appelle ce jour votre vigilance sur une recrudescence de cambriolages sur le territoire. » C’est encourageant.

David a fini sa journée, il vide le fond d’une bouteille de jus de fruits dans une autre avant de tout boire cul-sec. Ensuite il mange une tomate et s’en va monter une petite tente où il pourra entreposer du matériel dont il n’a pas besoin dans son camion, et gagner ainsi de la place. Mentalement ça a l’air d’aller.

Il me dit que si ça se trouve j’ai un Covid. En même temps la grippe classique est un Covid.

Les volets de l’Enfer viennent de descendre et je m’en suis à peine rendu compte.

Deux couples de seniors boivent une bière sur la terrasse.

Un guitariste vient de s’y installer pour jouer et chanter.

21h40 Il est temps de tester mon nouvel emplacement pour dormir. Bonne nuit.