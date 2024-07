Journal d’un BAC+5 SDF #88 (« Inspecteur Patchwork ! »)

Jeudi 25 Juillet 2024 Je ne me suis pas trompé d’emplacement. Mon précédent est toujours vide lorsque je vais me coucher. Il fait sacrément frisquet. Encore une nuit de torture mais comparée aux récentes autres hardcore, c’était plutôt soft. A force on s’habitue à tout. Toujours est-il que je n’ai pas fermé l’œil de la nuit, comme d’habitude. Je me demande comment ça se fait que je ne sois pas encore mort. Je croyais que privé de sommeil trop longtemps un être humain clamsait. Ah ! Mais c’est peut-être que je ne suis pas un « être humain ». On a déjà dit de moi que j’étais un « dinosaure » ou bien un « extra-terrestre ».

Tout mon stock de mouchoirs emmagasiné pendant des semaines s’est vu réduit à néant en l’espace de 4 tout petits jours.

Aujourd’hui il y a plein de gens à la terrasse pour prendre leur petit-déjeuner.

« Très bonne nouvelle pour de nombreux salariés » Avec des titres de mails comme ça on commence bien la journée, et le sous-titre c’est « pour vous aider à choisir votre job ». Ah bon, carrément, on peut même choisir son job maintenant ? Ah ben alors je vais prendre la place de micron dernier, et ça va barder. Et pour finir, après j’ai jeté le mail, « la Prime Macron a nouveau exonérée d’impôt. » Soudainement j’ai envie de vomir, mais la raison est bien différente de mon état de santé.

C’était rapide, j’ai une réponse du mon mail d’hier à mon village natal ! « Nous ne gérons pas les dossiers des logements sociaux. Il faut vous adresser directement à HHA. »

Voilà voilà. L’HHA ne répond pas depuis le premier jour où j’ai complété mon dossier, une assistante sociale m’a indiqué qu’il fallait en fait contacter les mairies individuellement et ben voilà quoi. Que dire de plus ?

En plus c’est l’été, de plus en plus de monde sera en vacances…

Une mère de famille vient me voir en m’indiquant qu’il leur reste un peu de beurre qu’ils ne mangeront pas et qu’ils laissent donc dans le frigo avant de partir.

Après ces 4-5 jours chaotiques mon transit intestinal a l’air d’être de retour à la normal. C’est déjà ça. Et c’est est aussi fini des jets de biles ou autres fluides colorés dont je n’imaginais même pas la possibilité jusqu’à peu. C’est peut-être même comme ça qu’est venue l’idée de la peinture aux êtres humains.

Il me reste le nez bien chargé, les yeux qui pleurent un petit peu et je tousse encore de temps en temps. Je m’en remets bien plus vite qu’espéré, mon organisme doit être vraiment exceptionnel !

Un papa joue avec se petite fille au ping-pong. L’enfant a l’air d’avoir de sérieux problèmes de coordination. J’espère que ça ne m’arrivera jamais. Au moins elle a s’amuse, mais avec l’excitation du jeu elle fini par se casser la figure. Pas de gros bobo, heureusement.

Ca devient de plus en plus trollesque mes mails… Maintenant je reçois un « Vous souhaitez demander un augmentation ? » A croire que ces messages me sont écrits par mes haters d’AV pour me troller.

Oooooh il y a une nouvelle vidéo du Docteur Alwest ! C’est si rare. Et tout le monde tente de saboter mon écoute, par des cris, la machine à cafés, des « froutfrouch » de plastiques etc.

J’essaye de prendre un bain de Soleil. Mais ça frappe trop fort, je me sens rissoler, donc je me décale à l’ombre. Et là, avec une petite brise j’ai la chaire de poule… Il n’y a pas de milieu.

Deux agents (l’un plutôt vieux et presque sans cheveux, l’autre plutôt le début de la vingtaine) de la DGSI m’étudient depuis tôt ce matin. Quoique… Etant pour que cette foutue guerre en Ukraine s’arrête au plus vite, je dois être étiqueté de « pro-Poutine », « pro-Trump », « complotiste », et toute la ribambelle d’âneries habituelles, et donc il pourrait s’agir de gars de la DGSE. Ils sont sur leur toute petite table sur la terrasse, chacun avec leur téléphone portable, l’air de bien se faire chier.

Je vais retourner sur le canapé, depuis le temps, voir s’il est possible de regagner un peu d’énergie.

Le guitariste de hier soir s’est tapé l’incruste de l’autre coté, à l’accueil, pour partager ses chansons avec les employées du camping.

Formidable, je découvre ActionLogement et sa plateforme AL’in ! Seul soucis il faut déjà avoir un emploi.

C’est vraiment du foutage de gueule intégral le site demandedelogement-alsace, le lien fourni officiellement par courrier ramène inévitablement à une page en maintenance, et ça fait deux mois au moins que c’est comme ça. Il faut passer par le site du Bas-Rhin pour accéder au Haut-Rhin… et puis lorsque je clique sur le bouton pour « connaître la position de ma demande », j’ai droit à un « Aucun organisme EPCI de cette demande ne gère une cotation. »

Un p’tit papy à la bouille éblouissante vient de s’installer à la terrasse après son parcours à vélo. Il y grignote et bois de la bière.

Pendant ce temps une dame bien moins âgée porte un petit sac plein d’eau et fait des aller-retour pour arroser un des arbres proche de la terrasse. C’est un arbre affaibli par une maladie et protégé par un tube en acier pour je ne sais quelle raison, peut-être éviter qu’un chien ne vienne s’y gratter ?

Une petite fille et son encore plus petit-frère jouent au toboggan. Le garçon suit la procédure normal : monter l’escalier, glisser et recommencer. Afin de maximiser son temps de jeu, la petit fille a opté pour une technique : glisser et remonter directement par le même coté. Ca économise le temps de faire le tour du jouet. Ou alors son but profond est tout autre, cela lui donne l’occasion de marcher sur son petit-frère lorsqu’il glisse et que elle grimpe !

Il va être l’heure des jeux de société. Enfin un cours moment sympathique dans ma vie de merde. Cette fois-ci Jérémy n’est pas venu seul, il est en compagnie de Régis, et un peu plus tard Jennie arriva. Pas moins de 3 joueurs expérimentés et amis, rien qui pour moi. Etrangement personne d’autre n’est venu pour tester les jeux, contrairement aux années précédentes. Mais l’été ne fait que commencer. Dans l’ordre nous avons joué à :

1) Prey another day : Une première pour tout le monde, là on a joué sans Jennie qui n’était pas encore arrivée. La boîte indique 2-5 joueurs, mais à 3 on a déjà trouvé ça juste. C’est basé sur une chaîne alimentaire et du bluff.

2) Dekal : Jeu de tuiles chiffrées à aligner pour marquer le minimum de points possible. Il y a un petit coté « Labyrinthe » (très vieux jeu de mon enfance) puisqu’il faut décaler ses tuiles pour en placer une nouvelle. C’est mon petit coup de cœur de la soirée.

3) Le Poker des cafards Royal. Un jeu rapide pour finir la soirée ; c’est assez classique car vraiment centré sur le bluff.

Rholala… Deux jeunes bobos à la cool, en bermuda noir et chemise blanche immaculée, clope à la main, s’amusent à semer leurs cendres partout où ils se meuvent, à pied ou à vélo.

Mon appétit n’est toujours pas là. J’ai toujours quelque chose de coincé dans mes viscères. Une fois enfin évacué ça devrait aller mieux.

Voilà Yves ! Ca faisait longtemps. L’autre jour il devait subir une opération de l’épaule gauche, mais juste avant le rendez-vous le médecin lui aurait annoncé qu’il ne faisait pas cette opération. Comble de l’absurde c’est que ce même docteur lui aurait fait cette opération pour son épaule droite quelques jours plus tôt ! Ca me laisse perplexe. Ou alors il manque des morceaux à l’histoire. Si j’ai bien compris il est donc rentré bredouille.

Son opération pour l’oeil droit se fait demain, étrange j’avais noté le 25/07 quand il me l’avait annoncé. Il va se lever à 5h du matin pour faire le trajet et vélo et train… Heureusement que je lui avait suggéré de demander une chambre à l’hôpital afin qu’il soit reposé et en bonne disposition. Statistiquement ça devrait bien se passer, mais comme il est plutôt agité, c’est après qui m’inquiète. Il devra porter une coque pour protéger son œil et devrait si possible éviter tout environnement volatil pouvant charrier poussières ou autres saletés.

Une femme et sa fille (étrangères) me disent que quelqu’un leur a volé un téléphone, elle l’a appelé et la personne décrochant lui a répondit que non, il n’avait strictement rien volé. Elles me demandent quoi faire.

Sérieusement ? Me voilà policier. La seule chose que je peux dire c’est soit contacter la police/sécurité, soit essayer malgré tout de le retrouver en faisant le tour du camping tout en l’appelant pour le localiser (si tant est que le voleur soit encore là).

Quelle vaste blague, son téléphone était en fait tombé à coté de sa voiture. Pour ce qui est du numéro de téléphone qu’elle a tenté de joindre la première fois, c’est qu’elle est étrangère et que l’indicatif n’était plus le bon, elle n’avait pas appelé son tél mais un inconnu français qui avait le même numéro avec un indicatif différent.

Bref il n’y a pas eu de vol mais une grosse méprise et un gros soupir de soulagement.

C’est sur cette fin de soirée trépidante que je m’en vais rejoindre ma chère et tendre, euh non, ma chère et dur… Non plus, bon je vais retourner à ma tente quoi.

Faites de beaux rêves et j’espère être bientôt totalement rétabli.