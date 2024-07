Journal d’un BAC+5 SDF #89

Vendredi 26 Juillet 2024 Cette fois-ci il y a des gens installés sur mon ancien emplacement. Un gigantesque camping-car et une tente qui prend presque la moitié de la place. Elle est suffisamment haute qu’on peut s’y mouvoir debout.

Alors que je sors de ma tente je remarque immédiatement quelque chose d’étrange : un câble est branché sur la borne de mon propre emplacement ? Qu’est-ce que c’est encore que cette histoire ? Je m’en vais enquêter, et c’est sur le chemin de la salle commune que je croise Carène qui marchait d’un pas décidé vers l’accueil. Alors je lui demande et j’apprends que même si les bornes sont numérotées comme les emplacements, elles sont souvent utilisées indépendamment. En fait il me semble que l’emplacement d’à coté n’a pas de borne du tout. Mais alors je me demande pourquoi m’avoir mis à un emplacement électrifié sachant que je n’en utilise pas ? Mystère.

Petite marche matinale tant qu’il ne fait pas trop chaud. Je regarde en passant s’il est utile de faire des courses et je dégote une tarte aux pêches et noix de coco. En regardant le ciel je me dis que les « chem trails lovers » devraient être époustouflés par ce qu’ils verraient ici.

Depuis quelques jours il y a une camionnette de « travaux en hauteur » positionnée juste à coté du château d’eau. La dernière fois que je suis passé il y avait même la lourde porte blindée ouverte, avec deux gars qui disaient qu’il y avait du boulot.

Une petite fille s’entraîne au mime au milieu de la cour de sable. Elle se plutôt débrouille bien.

Autre petite fille m’a remarqué lorsque j’ai sorti ma tarte. A mon avis elle en voulait une tranche, mais elle a du quitter les lieux avant que je ne finisse de la couper, la tarte.

SNCF attaquée, sabotée ? C’est la faute des Russes de toute façon, même pas besoin d’enquêter. Et puis ça donne une raison de plus pour se lancer tous en cœur vers la guerre mondiale. C’est quand même plus festif avec tout le monde, soyons « INCLUSIF » !

Milieu d’après-midi je vais tenter de faire une sieste dans ma tente puisque je ne me sentais pas bien. A mon retour il pleut un peu.

En allant me rincer la bouche (pâteuse et grumeleuse) et me rafraîchir le visage, je croise David de retour du travail. Il me dit que j’ai maigri. C’est une première qu’on me dit ça. Mais bon, il a peut-être raison. En entrant au camping, ma dernière pesée devait être autour de 65Kg. Presque 3 mois plus tard je n’en ai aucune idée. Mais de là à ce que ça se vois, ça m’étonne. Je dois avoir sale mine à cause de la maladie, c’est certain.

Yves est passé aujourd’hui. Il avait bel et bien une opération pour ses yeux prévue hier et il l’a manqué… Mais il a pu en faire une aujourd’hui et il en a une autre demain plus sérieuse. Pfff je ne suis plus trop tout ce qu’il doit faire. Il aurait la chance de rattraper son opération le 2 Août.

Il est à nouveau en contact avec Bernard, ça a l’air d’aller mieux.

Antoinette nous donne aujourd’hui la recette du « Beravecka »

Préparez des tas de 100g de fruits secs de différents types (EX : 100g de figues, 100g d’abricot, 100g de dattes, 100g de raisins, 100g de pruneaux…).

Tout couper en petits morceaux, ajouter un petit pot (100g) de macédoine de fruit confits et mettre dans du Kirsch le jour d’avant la réalisation.

Pour le lier on met un peu de farine (ou bien de la pâte à pain).

Mettre en forme et éventuellement placer une noix dessus ou des amandes.

Cuisson 30min à 200°C.

Attendre un moment qu’il soit tiède et badigeonner un peu de sucre glace dans de l’eau pour le rendre brillant.

Il repleut et pas qu’un peu cette fois.

David a pu parler avec son ex pour la première fois. Elle vit très mal leur séparation.

Il vient me tapoter l’épaule, tout content, tout sourie.

5-7 personnes regardent la cérémonie d’ouverture des jeux.

Il est 22h et j’ai à nouveau l’impression de tourner de l’œil, il est temps de retourner me coucher.

Bonne nuit.