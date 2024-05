Journal d’un BAC+5 SDF #9

Mardi 7mai 2024 Horrible nuit. Malgré l’absence de pluie j’ai senti le froid et l’humidité ambiante, ça m’a pris à la gorge et aux narines. Je m’extirpe de mon sac de couchage encore plus fatigué que hier soir. Il est à peine 8h, je décide de me rallonger un moment, mais je n’ai même pas le temps que plusieurs tondeuses se mettent à vrombir… Inutile de dire que ce n’est pas l’idéal pour tenter de se reposer.

Contraint, forcé, je me lève pour de bon. Brin de toilette, je paye le camping et m’en vais faire des courses. Alors que je franchis le portique du magasin comme à chaque fois depuis un semaine, celui-ci décide aujourd’hui de piquer sa crise et de clignoter tout rouge en hurlant comme un possédé. J’attends qu’un vigile ou quelqu’un vienne me questionner, mais rien du tout. Quelques dizaines de secondes passent, je regarde à l’accueil et personne ne bouge, je retente un passage et… ça ne sonne plus.

Selon l’adage « jamais deux sans trois », je m’attends à une autre mésaventure à la con aujourd’hui. Espérons qu’elle ne soit pas plus grave que les précédentes.

Concernant les commentaires de mes journaux, j’essaye de tout lire, mais désolé de ne répondre que très rarement. Bah oui, ceux qui me reprochent de ne pas chercher/trouver/… un job/logement/… et bien chaque minute passée à répondre/réagir est amputée de mon temps sur internet.

A propos des remarques du genre « ce reportage devient chiant », certes, niveau « chiantité » ça peut lasser, tout bonnement parce que ce n’est pas un scénario de film/série/bouquin/… c’est juste ma vie actuelle. Ensuite ce n’est pas vraiment un reportage, je raconte quelques passages de ma journée, point barre. Il n’y a rien d’exaltant jusqu’à présent. J’écris ces petits journaux pour le témoignage si ça se termine mal, ou pour le souvenir si ça se termine bien.

Dans tous les cas, si ça vous ennuie, ne les lisez plus, c’est aussi simple que ça.

18h30 Il pleut à nouveau. L’herbe rase va rapidement repousser (en voilà une allitération en « r », si je ne dis pas de bêtise).

Mon compte « France Travail » a finalement été validé, et j’ai largement rempli mon espace perso. Je n’aime pas voir un message d’erreur lors de la connexion… Pourtant ça marche quand même. Enfin je croise les doigts pour ce que j’ai fait restera bien enregistré. Je débute ici, alors peut-être que j’ai tort, mais il semble que comme d’habitude, dans ce genre de site, il faut nécessairement viser un poste précis (ou plusieurs) et avoir une localité précise. Or je n’ai ni l’un ni l’autre. J’en suis à un point où je suis prêt à prendre n’importe quel poste en France. Mes passions je préfère les partager bénévolement et gratuitement.

Cette nuit je vais la passer dans la salle Wifi, même si la machine à café fait un bruit très agaçant. Faites de beaux rêves et que demain soit un meilleur jour.