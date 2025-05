Journal d’un BAC+5 SDF #96 (Le Saviez-vous ? L’UE aime les insectes…)

Vendredi 2 Août 2024 C’est sous un petit crachin que j’ai rejoint celle que je n’ai pas vu depuis presque deux jours entiers, ma petite tente. Ca fait le troisième jour consécutif que j’observe une petite bébête ressemblant à une minuscule araignées rouge. En l’écrasant pas mégarde avec le doigt, j’ai reçu une longue traînée d’un liquide rouge sang. Immédiatement je me suis dis qu’il devait s’agir de cochenille, dont les fluides sont utilisés comme colorant dans l’industrie alimentaire. Pour joliment colorer nos viandes et saucisses par exemple. Plutôt qu’elles soient brunâtre ou grisâtre, elles prennent une jolie teinte rose/rouge. Mais ça, c’est « grâce » à des insectes écrabouillés, faut le savoir. De toute façon je vous invite à vous renseigner sur les merveilleuses Directives Européennes qui autorisent désormais l’utilisation d’insectes écrabouillés dans des farines et de nombreux plats préparés. Ensuite n’allez surtout pas chercher d’éventuels conflits d’intérêts entre les décideurs et les industriels. N’écoutez surtout pas les mauvaises langues, nous sommes entre de bonnes mains. Ceux qui suspectent les votes et les captations de subventions ainsi que l’octroi d’actions dans certaines entreprises bénéficiaires ne sont que d’affreux complotistes. Ne tombez surtout pas dans l’obscurantisme, restez dans la lumière de notre Sainte UE qui nous éclaire même la nuit de ses Etoiles bienveillantes.

En face de ma tente se trouve un Catalpa commun dont il ne faut surtout pas froisser les feuilles, sinon ça pue très fort. Je n’ai pas encore essayé.

L’avantage de mon emplacement éloigné des commodités, c’est qu’en y allant je peux me faire une bonne idée de l’occupation d’une bonne moitié du camping. De ce coté il n’y a plus que 30 à 40 % d’emplacements habités. Peut-être que dans l’autre moitié c’est supérieur, mais quoi qu’il en soit il ne faut pas négliger aussi l’importance des Pods et surtout des Chalets abritant jusqu’à 6 personnes.

Je me suis levé surper tard aujourd’hui, et à midi, alors que je voulais libérer ma vessie, les toilettes venaient tout juste d’être astiqués et j’ai été invité à aller dans celui des filles. Ce n’est pas mon genre, et je sais encore me retenir.

Aucune nouvelle de David, ni hier, ni aujourd’hui. Si ça se trouve il s’est fait choper par les quelques restes de douane qui subsistent entre la France et l’allemagne.

Alors que l’idée d’aller chercher une nouvelle bouteille de jus de pommes trottait dans ma tête, il s’est mis à pleuvoir. D’abord un tout petit peu, mais rapidement on a droit à une belle averse.

Oh encore du courrier papier ! C’est l’association Contact Plus qui est censée me faire travailler pendant que je touche le RSA. Un rendez-vous a été fixé le 20 Août. Ca devient grotesque. N’ayant toujours pas de logement, je ne suis ici, au camping, que jusqu’au 30 septembre au plus tard, donc s’ils me trouvent un truc à faire ça ne durera pas plus d’un mois puisqu’ils ne s’occupent pas de l’hébergement.

La pluie recommence.

En dessert je me suis offert des triangles aux amandes. Succulents accompagnés d’une barre de chocolat.

J’ai mangé ensuite des M&M’s. Ca devait plusieurs décennies que je n’avais pas croqué là dedans. C’est tout simple et tout bon. Pas besoin de changer une recette qui marche.

Troisième séance de douche en extérieur. Il me semble que le ciel me dit de ne pas sortir aujourd’hui…

La quatrième averse ne s’est pas faite attendre.

Un jeune homme en tenue légère s’est fait surprendre par une énième averse et se retrouve piégé sur la terrasse, sous le parasol géant, à attendre que le ciel termine de vider sa vessie céleste.

Hier après-midi des ouvriers publics sont venu nettoyer les dégâts des précédentes pluies. Entre autres travaux ils ont ramassé le sable qui s’était infiltré sur la terrasse. Tout est à refaire : il y a des coulées de sable qui débordent une fois encore.

On a même droit à de la grêle aujourd’hui ! J’espère que ma tente va tenir le coup…

Il y a même de la flotte sous le parasol maintenant.

David est de retour ! Il ne s’est pas fait emprisonner par les boches. Il a passé la nuit chez sa nouvelle amie. Maintenant il va à la piscine.

« C’est la salle télé ? » me demande un nouvel arrivant. Je commence à lui détailler tout ce qu’il peut y trouver, mais il m’arrête tout de suite « Je ne vous dérange pas plus » en souriant. Alors pourquoi poser une question si bête alors que tout monde la voit cette fichue télé ? O_o

Et ça recommence, encore une belle grosse averse, mais cette fois en même temps que le Soleil arrive. Il devrait y avoir un arc-en-ciel visible dans le coin, probablement.

Un touriste raconte au téléphone ses mésaventures en Suisse. Sur le chemin il y avait des travaux et les flics l’ont arrêté après une embuscade. Avec sa caravane dont la hauteur dépassait les 2m, devait prendre un autre chemin que le tunnel en travaux, et s’est pris 400€ d’amande. Le gars l’a bien en travers de la gorge et estime que les flics sont postés précisément là pour faire un maximum de chiffres et de profits. Ces derniers jours il a fait plus de 4000Km sans le moindre incident. Il faut une fin à tout, non ?

Aujourd’hui encore la femme ramène ses courses pour un régiment en laissant le frigo grand ouvert couiner bip bip bip…

Ooooo punaise, il y a une délicieuse odeur de viande grillée dans le coin, et pourtant les barbecues sont vides. Normal avec ce qui est tombé aujourd’hui.

Bravo à Teddy Riner qui a réussi, à 35 ans l’exploit de gagner l’Or pour la troisième fois de sa carrière d’athlète en judo de +100Kg.

On est en Août 2024, il est 19h30, et j’allume la lumière pour voir distinctement ce que je vais manger au dîner.

Ca ne s’arrêtera pas aujourd’hui, on a encore droit à une averse.

L’agent de sécurité vient d’arriver, il est tout mouillé. « Il ne pleut pas chez moi ! »

Il a décidé de boire un petit chocolat chaud à la machine à boisson, afin de réchauffer son petit corps engourdi par l’humidité et le froid de cet été hors du commun.

David va tenter de manger ses pâtes qui sont restées à température ambiante deux ou trois jours… A ses risques et périls comme on dit.

Après un coup de micro-onde « elles ont un petit goût amer et acide… Je ne vais pas tenter le diable, je suis en pleine santé. »

… Et puis il balance tout à la poubelle, même pas dans le composteur. Pan-pan cul-cul !

Encore une médaille d’or pour nos français, en BMX race par équipe où ils réussissent l’exploit de finir aux trois premières places ! Historique.

Zut, j’ai oublié de me brosser les dents… Je vais devoir braver la nuit noire pour y aller.

En passant je croise un jeune homme accroupi en train de filmer une petite bestiole avec son téléphone portable.

L’agent de sécurité m’apprend qu’il est à la retraite depuis 2021. Sa femme est handicapée (fauteuil roulant). Pour avoir quelques sous en plus il travaille plusieurs dizaines d’heures par mois. Donc un retraité en manque de pognon doit travailler, laissant quelqu’un d’autre au chômage.

Et c’est ainsi que le chômeur de longue durée s’en va retourner à sa tente perdue sous les arbres. Bonne nuit et bon week-end tout le monde !