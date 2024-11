Journal d’un BAC+5 SDF #98 (Frontières)

Dimanche 4 Août 2024 A l’exception des gardiens de nuit, pour une fois je ne suis pas le dernier à aller me coucher. Il y a encore pas moins de 3 hommes attablés qui continuent à discuter sur la terrasse autour de quelques bibines. Dans ma tente je fais une petite inspection et malheur… 3 insectes ont été détectés. Pas de pitié, ils terminent leur vie aventureuse écrabouillés dans de vieux mouchoirs usagés. Triste fin, je le conçois parfaitement.

Maintenant que j’y pense, il y a déjà au moins 3 Jérémy que j’ai côtoyé dans ce camping. Le premier était un jeune plein de vie et accro aux jobs saisonniers. Aux dernières nouvelles il est exploité pour faire un autre travail que celui pour lequel il aurait signé. Le second est gardien de nuit venant d’à coté de Lure. Et le troisième est le patron de la Caverne des Trolls qui existe depuis plus de 10 ans déjà !

Gros problème entre une femme âgée et un chien noir qui lui fait très peur. Et le toutou a l’air d’être stimulé par l’ambiance du camping. Mince alors, il va falloir trouver un moyen pour séparer au maximum le chien de la vieille dame pour éviter les troubles. Oh mon Dieu ! Est-ce le retour de la ségrégation en France ?! La faute à l’« esstraimedrouate ».

A peine à poil que je détecte un gros insecte dans ma douche. Il essaye d’escalader le poteau vers le mini-siège où j’ai déposé mon savon. J’essaye de le chasser en l’aspergeant d’eau mais même après quelques chutes où il se retrouve sur le dos à se débattre comme un possédé pour se retourner, il persiste à vouloir escalader cet endroit. Complètement buté. Enfin il a abandonné et quitte les lieu en se dandinant maladroitement.

En sortant je remarque une belle et grosse araignée (peut-être bien « chargée ») en train de tisser sa toile juste sous le long néon éclairant la pièce.

David est là à pianoter sur son téléphone. Il a passé un bon samedi tranquille avec sa nouvelle amie mais elle va partir maintenant une semaine pour suivre une formation. En plus il s’est fait voir par une pote de son ex alors que sa nouvelle amie platonique le tenait par le bras… Aie aie aie…

Il commençait à sangloter se disant qu’il est tout seul alors que son ex est bien entourée, elle. Pour se changer les idées il va aller à la piscine et faire du vélo ensuite. Quand il fait du sport ou une autre activité captivante il ne pense à rien d’autre.

Me voilà « invasioné » ! C’est le grade au-dessus de « envahi ». Un moineau solitaire est entrée en sautillant, regardant de droite à gauche et ignorant mes signes et mes bruitages. Peu de temps après un second oiseau est arrivé en volant, se posant près du premier. Il a ensuite fait demi-tour mais d’autres oiseaux s’approchent de la frontière encore ouverte : la porte.

On en parle des frontières ? Remarquez que depuis qu’on s’est déclaré « pays ouvert », on a jamais eu autant de frontières internes d’installées. Quelle surprise hein. Avant on filtrait à l’entrée afin de laisser les gens libres à l’intérieur du pays ainsi sécurisé. Mais maintenant qu’on laisse entrer n’importe qui et n’importe quoi, ça alors, l’insécurité augmente et il faut protéger les institutions etc avec des murs, des caméras de surveillance, des vigiles, des grilles, des plots etc.

Franchement, qui profite de la disparition des frontières ? Vous qui n’avez plus à montrer votre passeport en changeant de pays ? Oh mon Dieu, vous gagnez quelques minutes de votre vie trépidante quelques fois par ans, pour ensuite les griller en regardant vos écrans. De toute façon il va y avoir un « pass sanitaire » ou un autre outil de contrôle activé dans un avenir proche en UE, soyez-en certain.

Bien sûr que non, le citoyen lambda ne gagne rien à l’absence des frontières. Les seuls profiteurs sont les multinationales et les trafiquants. Ni les premiers, ni les seconds ne se soucient de vous, de votre avenir, de votre bien-être etc. Tout ce qui les intéresse c’est de faire du profit, quel que soit le moyen employé. Que vous ne puissiez plus vous habiller comme vous voulez ou que vous ne pouvez plus sortir le soir, ils n’en ont rien à foutre.

Le trafic de drogue a été officiellement intégré au calcul du PIB. Alors comprenez bien que strictement rien de concret ne sera plus jamais fait contre ces trafics puisque ça diminuerait les « bons résultats » des politichiens au pouvoir. Sans même mentionner qu’un trouble dans l’économie parallèle mettrait en feu de nombreux quartiers où c’est désormais la norme.

Si on veut un jour véritablement neutraliser cette gangrène, il faut nécessairement un emploi stable pour tout le monde. Et pour ça il n’y a pas d’autre solution que de rompre avec le « libre échange » et revenir à un système de réindustrialisation nationale en (grande) partie protectionniste : nous ne serons jamais compétitifs si on se met sur le même marché que des exploiteurs d’esclaves.

Yves n’a pas pu s’empêcher de venir me voir. Il a deux adorables pansements roses sur son genou enflé et opéré il y a deux jours. Ca fait donc deux jours qu’il passe presque exclusivement à dormir et à se reposer, mais il a eu la diarrhée et a donc décidé de jeter tous ses aliments… C’est plutôt drastique, surtout qu’il n’est pas sûr que ça vienne de là, mais peut-être bien de ses médicaments. Du coup il devait faire des courses. Mais on est dimanche… et c’est vraisemblablement plus cher là où il est allé, par rapport à d’habitude. Son petit pain lui est revenu à 1,40€ au lieu de 1,20€.

Il a fait une heure de marche aujourd’hui, avec ses deux béquilles.

Il doit recevoir une piqûre chaque jour contre la phlébite. Il paraît que ça fait mal.

La sœur de Bernard l’a appelé sur son portable. Bernard est donc partit en Biélorussie pour 3 semaines et a demandé à un « ami » de nourrir ses chiens en échange de 500€, et sa sœur le suspecte de ne pas faire le job. En plus elle a des soucis de santé, elle aussi, alors je lui donne des numéros de téléphone de médecins de garde ou de téléconsultation.

Je deviens un véritable exterminateur de mouches. Etourdissement avec un chiffon et puis coup de grâce à l’aide de mes claquettes.

Il fait nuit noire depuis un moment, puisqu’il est 23h passée, et voilà que débarque David, il vient de finir sa très longue balade en vélo. Il est chaud bouillant. Un brossage de dents et au dodo. Demain il se lève à 7h, va prendre une douche et sera opérationnel pour une nouvelle semaine de travail. Une manager le fait un peu chier là bas, elle cherche à se mettre en valeur auprès du chef au détriment des autres. David doit garder profil bas afin de conserver son poste. Il est toujours en intérim.

On a ensuite parlé du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Il devait le préparer avec son ex… Je lui apprends que la coquille permettait au pèlerin de boire l’eau des fontaines et aussi de demander l’aumône. Jadis la charité était un acte obligatoire.

Bon, il est déjà presque 1 heure. Demain j’ai une journée chargée en perspective, alors il me faut vous quitter. Bonne nuit et puisse cette nouvelle semaine qui commence bien se passer pour tout le monde !