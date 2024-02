Juillet 1969 : ils ont bien marché sur la Lune

Celles et ceux (10-15% de la population en France) qui croient qu’Apollo 11, la première mission habitée sur la Lune en juillet 1969, était un complot et une mise en scène vont être déçus. Il y a deux preuves à mon sens irréfutables qui rendent tout débat sans objet.

Sismographe

De récents articles signalent un phénomène dérangeant : la Lune se refroidit et par conséquent se rétrécit. Cela déclenche des tremblements de terre lunaires. On le sait depuis des années, mais de nouvelles recherches montrent que cela pose problème pour les futurs atterrissages sur notre satellite.

Selon Watson :

« Alors que les tremblements de terre ne durent généralement que quelques secondes ou minutes, les séismes lunaires peu profonds peuvent durer des heures, voire une journée entière. Ces secousses pourraient, en théorie, détruire des colonies humaines entières sur la lune. »

La sismicité lunaire est connue depuis la pose d’un sismographe par l’équipage de Apollo 11 en juillet 1969. Cette pose est signalée entre autres dans le Planetary ScienceJournal :

« The Apollo astronauts deployed seismic experiments on the nearside of the Moon between 1969 and 1972. Five stations collected passive seismic data. Apollo 11 operated for around 20 days… »

L’image 1 est un document de 1969, le premier enregistrement du sismographe dont la source est ici. C’est bien que quelqu’un a posé cet appareil.

Ce sismographe n’a fonctionné que trois semaines. Les missions suivantes l’ont remplacé. En tout entre 1969 et 1977 de nombreux tremblements de terre lunaires ont été détectés.

Laser

J’en ai déjà parlé ici mais il me semble pertinent de le rappeler. La mission Apollo 11 a également placé en 1969 un écran réflecteur destiné à la mesure laser de la distance Terre-Lune.

« Le premier panneau a été déployé par Buzz Aldrin le 21 juillet 1969. Le 1er août, l’observatoire de Lick obtient les premiers échos laser depuis le site d’Apollo 11. L’observatoire de McDonald obtient des résultats similaires le 20 août 1969. Dans la nuit du 1er novembre 1969, une équipe française enregistra des échos lasers depuis le réflecteur d’Apollo 11 à l’Observatoire du Pic du Midi. »

La Lune reste sous surveillance constante depuis 50 ans, en particulier par les mesures de l’Observatoire de la Côte d’Azur effectuées au plateau de Calern près de Grasse, et par l’observatoire McDonald (USA). Des tirs lasers réguliers sur les réflecteurs déposés sur son sol depuis Apollo 11 ont permis de déterminer, par exemple, que la Lune s’éloigne de notre Terre de 3,8 cm par an (image 2, tir laser de télémétrie).

Les données de ces deux appareils ont été enregistrées par différents instituts et sont publiques. Alors, à moins que ces appareillages n’aient été apportés là par des anges, il faut admettre que c’est l’oeuvre de la mission Apollo 11.

On a bien marché sur la Lune en juillet 1969.